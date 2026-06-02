Totálna dominancia mladej Rusky. Na Roland Garros zabojuje o finálovú účasť

Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa hladkým spôsobom prebojovala do semifinále na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Vo štvrťfinále zdolala Rumunku Soranu Cirsteovú 6:0 a 6:3.
Nasadená hráčka číslo 8 potrebovala na kurte Philippa Chatriera na víťazstvo len necelú hodinu a v semifinále bude po troch rokoch.
Ukončila tak jazdu 36-ročnej Cirsteaovej, ktorá na konci sezóny ukončí kariéru. Rumunka sa v Paríži dostala do štvrťfinále prvýkrát od roku 2009.
„Vedela som, že tento zápas nebude ľahký a budem musieť vynaložiť 200 percent zo seba, aby som vyhrala,“ citovala víťazku agentúra DPA.
Andrejevová sa v ďalšej fáze stretne s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, tá zdolala krajanku Jelinu Svitolinovú 6:3, 2:6, 6:2.
Kosťuková nenašla premožiteľku na antuke už v 17 stretnutiach v rade. Útočí na tretí titul za sebou po triumfoch v Madride a Rouen.
"Som veľmi šťastná, že som našla cestu k víťazstvu. V prvých dvoch setoch to bolo veľmi náročné. K titulu je stále ďaleko, ešte ma od neho delia dva zápasy,“ vyjadrila sa 23-ročná Ukrajinka.
Roland Garros 2026
Dvojhra žien - štvrťfinále:
Mirra Andrejevová (Rus.-8) - Sorana Cirsteová (Rum.-18) 6:0, 6:3
Marta Kosťuková (Ukr.-15) - Jelina Svitolinová (Ukr.-7) 6:3, 2:6, 6:2