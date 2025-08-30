    VIDEO: Víťazstvo si už nenechal vziať. Belgičan nastúpil zozadu a pridal ďalšiu výhru

    Jasper Philipsen.
    Jasper Philipsen. (Autor: TASR/AP)
    30. aug 2025 o 17:42
    Druhý skončil Talian Elia Viviani.

    Vuelta a Espaňa 2025

    Výsledky 8. etapy (Monzón – Zaragoza, 163,5 km):

    1.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin-Deucenick

    3:43:48 h

    2.

    Elia Viviani

    Taliansko

    Lotto

    + 0 s

    3.

    Ethan Kane Vernon

    Veľká Británia

    Israel - Premier Tech

    + 0 s

    4.

    Arne Marit

    Belgicko

    Intermarché - Wanty

    + 0 s

    5.

    Anders Foldager

    Dánsko

    Team Jayco AlUla

    + 0 s

    6.

    Bryan Coquard

    Francúzsko

    Cofidis

    + 0 s

    ZARAGOZA. Belgický jazdec Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Deucenick sa stal víťazom 8. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa 2025.

    V špurte po 163,5 km z Monzonu do Zaragozy zdolal druhého Taliana Eliu Vivianiho (Lotto) a tretieho Brita Ethana Vernona (Izrael-Premier Tech).

    Červený dres pre celkového lídra pretekov si udržal Nór Torstein Träen (Bahrajn-Victorious).

    „Vyhrali sme, nemôžeme sa sťažovať. Viviani však bol k triumfu blízko, Lotto ho výborne priviedlo na čelo.

    Ja som sa úplne nenašiel s mojimi kolegami, našťastie som mal dobré nohy a tesne sa mi podarilo triumfovať,“ priznal v cieli Philipsen po svojom 15. triumfe na Grand Tour. Desať má z Tour de France, na Vuelte pridal piate.

    Etapa mala rovinatý profil a na záver čakalo jazdcov kritérium v metropole Aragónska. Philipsen ukázal, že prišiel do Španielska s výbornou formou, v špurte nemal ideálnu pozíciu voči Vivianimu, no tesne pred cieľovou páskou sa dokázal popri bariére prepracovať do čela.

    VIDEO: Záver 8. etapy

    Pripísal si tak druhý triumf na tohtoročnej Vuelte, uspel aj v 1. etape v Novare.

    V nedeľu po jednodňovej prestávke čaká cyklistov opäť vysokohorské prostredie. Deviata etapa má 195 km a cieľ v lyžiarskom stredisku Valdezcaray.

    Záverečné stúpanie má 13,3 km a je horskou prémiou prvej kategórie.

    Celkové poradie po 8. etape

    1.

    Torstein Traeen

    Nórsko

    Bahrain Victorious

    29:01:50 hod

    2.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma Lease a Bike

    + 2:33 min

    3.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates-XRG

    + 2:41 min

    4.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl-Trek

    + 2:42 min

    5.

    Lorenzo Fortunato

    Taliansko

    XDS Astana Team

    + 2:47 min

    6.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma Lease a Bike

    + 2:49 min

    dnes 17:42
