VIDEO: Víťazstvo si už nenechal vziať. Belgičan nastúpil zozadu a pridal ďalšiu výhru

Vuelta a Espaňa 2025
Výsledky 8. etapy (Monzón – Zaragoza, 163,5 km):
1.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin-Deucenick
3:43:48 h
2.
Elia Viviani
Taliansko
Lotto
+ 0 s
3.
Ethan Kane Vernon
Veľká Británia
Israel - Premier Tech
+ 0 s
4.
Arne Marit
Belgicko
Intermarché - Wanty
+ 0 s
5.
Anders Foldager
Dánsko
Team Jayco AlUla
+ 0 s
6.
Bryan Coquard
Francúzsko
Cofidis
+ 0 s
ZARAGOZA. Belgický jazdec Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Deucenick sa stal víťazom 8. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa 2025.
V špurte po 163,5 km z Monzonu do Zaragozy zdolal druhého Taliana Eliu Vivianiho (Lotto) a tretieho Brita Ethana Vernona (Izrael-Premier Tech).
Červený dres pre celkového lídra pretekov si udržal Nór Torstein Träen (Bahrajn-Victorious).
„Vyhrali sme, nemôžeme sa sťažovať. Viviani však bol k triumfu blízko, Lotto ho výborne priviedlo na čelo.
Ja som sa úplne nenašiel s mojimi kolegami, našťastie som mal dobré nohy a tesne sa mi podarilo triumfovať,“ priznal v cieli Philipsen po svojom 15. triumfe na Grand Tour. Desať má z Tour de France, na Vuelte pridal piate.
Etapa mala rovinatý profil a na záver čakalo jazdcov kritérium v metropole Aragónska. Philipsen ukázal, že prišiel do Španielska s výbornou formou, v špurte nemal ideálnu pozíciu voči Vivianimu, no tesne pred cieľovou páskou sa dokázal popri bariére prepracovať do čela.
VIDEO: Záver 8. etapy
Pripísal si tak druhý triumf na tohtoročnej Vuelte, uspel aj v 1. etape v Novare.
V nedeľu po jednodňovej prestávke čaká cyklistov opäť vysokohorské prostredie. Deviata etapa má 195 km a cieľ v lyžiarskom stredisku Valdezcaray.
Záverečné stúpanie má 13,3 km a je horskou prémiou prvej kategórie.
Celkové poradie po 8. etape
1.
Torstein Traeen
Nórsko
Bahrain Victorious
29:01:50 hod
2.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma Lease a Bike
+ 2:33 min
3.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 2:41 min
4.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl-Trek
+ 2:42 min
5.
Lorenzo Fortunato
Taliansko
XDS Astana Team
+ 2:47 min
6.
Matteo Jorgenson
USA
Visma Lease a Bike
+ 2:49 min