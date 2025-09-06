    Domáci cyklista predviedol skvelý výkon. Vingegaard opäť nevyhral, ani nezískal náskok

    Marc Soler,.
    Marc Soler,. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|6. sep 2025 o 17:49
    ShareTweet0

    Jonas Vingegaard zostáva v červenom drese.

    Vuelta a España 2025

    Výsledky 14. etapy (Avilés - Alto La Farrapona, 135,9 km):

    1.

    Marc Soler

    Španielsko

    UAE Emirates - XRG

    3:48:22 h

    2.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    + 39 s

    3.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates - XRG

    + 39 s

    4.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 43 s

    5.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 48 s

    6.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 53 s

    BRATISLAVA. Španiel Marc Soler sa stal víťazom 14. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2025. Ide už o jeho štvrtý etapový triumf na domácej Grand Tour v kariére.

    Cyklista tímu UAE Emirates - XRG vyhral horskú skúšku z Avilesu na vrchol Alto de La Farrapona s 39-sekundovým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom, ktorý si udržal červený dres pre lídra celkového poradia.

    Pódium doplnil Solerov tímový kolega Joao Almeida z Portugalska, ktorý naďalej drží kontakt s Vingegaardom v boji o červený dres.

    Priebeh 14. etapy Vuelta a España 2025

    Sobotná etapa bola jednou z najkratších z programu 80. ročníka pretekov, ale patrila medzi tie najnáročnejšie.

    V úvode čakala pretekárov skôr zvlnená trasa, ku koncu si však museli poradiť s dvoma ťažkými stúpaniami na Puerto de San Lorenzo (10,1 km, 8,5 percent) a cieľ na Alto de La Farrapona (16,9 km, 5,9 percent).

    VIDEO: Zábery zo 14. etapy pretekov Vuelta a España 2025

    Pokusy o únik sa začali prakticky od štartu pretekov, postupne sa od pelotónu odtrhlo niekoľko skupín. Po 30 km sa na čele usadila skupina 22 jazdcov, ktorá postupne zvyšovala svoj náskok.

    Po zjazde z prvého výraznejšieho kopca dňa Alto del Tenebreo s vrcholom 66 km pred cieľom mal početný únik náskok viac než šesť minút.

    Počas náročného stúpania na San Lorenzo začali odpadávať jazdci z úniku i pelotónu, ktorý postupne skracoval manko.

    Vrcholom prešiel ako prvý James Shaw z EF Education - EasyPost. Na začiatku cieľového stúpania bolo vpredu už len desať pretekárov a odtrhnúť sa snažil Soler.

    To sa mu napokon podarilo 16 km pred cieľom a etapu dotiahol do víťazného konca. „Je to neuveriteľné, ani to neviem vysvetliť. Vyhrali sme tu 50 percent etáp,“ citoval Solera portál cyclingnews.com.

    Priebežné celkové poradie po 14. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    53:19:49 h

    2.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates-XRG

    + 48 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 2:38 min

    4.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:10 min

    5.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 3:30 min

    6.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 4:21 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Marc Soler,.
    Marc Soler,.
    Domáci cyklista predviedol skvelý výkon. Vingegaard opäť nevyhral, ani nezískal náskok
    dnes 17:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Domáci cyklista predviedol skvelý výkon. Vingegaard opäť nevyhral, ani nezískal náskok