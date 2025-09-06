Domáci cyklista predviedol skvelý výkon. Vingegaard opäť nevyhral, ani nezískal náskok

Vuelta a España 2025
Výsledky 14. etapy (Avilés - Alto La Farrapona, 135,9 km):
1.
Marc Soler
Španielsko
UAE Emirates - XRG
3:48:22 h
2.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
+ 39 s
3.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates - XRG
+ 39 s
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 43 s
5.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 48 s
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 53 s
BRATISLAVA. Španiel Marc Soler sa stal víťazom 14. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2025. Ide už o jeho štvrtý etapový triumf na domácej Grand Tour v kariére.
Cyklista tímu UAE Emirates - XRG vyhral horskú skúšku z Avilesu na vrchol Alto de La Farrapona s 39-sekundovým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom, ktorý si udržal červený dres pre lídra celkového poradia.
Pódium doplnil Solerov tímový kolega Joao Almeida z Portugalska, ktorý naďalej drží kontakt s Vingegaardom v boji o červený dres.
Priebeh 14. etapy Vuelta a España 2025
Sobotná etapa bola jednou z najkratších z programu 80. ročníka pretekov, ale patrila medzi tie najnáročnejšie.
V úvode čakala pretekárov skôr zvlnená trasa, ku koncu si však museli poradiť s dvoma ťažkými stúpaniami na Puerto de San Lorenzo (10,1 km, 8,5 percent) a cieľ na Alto de La Farrapona (16,9 km, 5,9 percent).
Pokusy o únik sa začali prakticky od štartu pretekov, postupne sa od pelotónu odtrhlo niekoľko skupín. Po 30 km sa na čele usadila skupina 22 jazdcov, ktorá postupne zvyšovala svoj náskok.
Po zjazde z prvého výraznejšieho kopca dňa Alto del Tenebreo s vrcholom 66 km pred cieľom mal početný únik náskok viac než šesť minút.
Počas náročného stúpania na San Lorenzo začali odpadávať jazdci z úniku i pelotónu, ktorý postupne skracoval manko.
Vrcholom prešiel ako prvý James Shaw z EF Education - EasyPost. Na začiatku cieľového stúpania bolo vpredu už len desať pretekárov a odtrhnúť sa snažil Soler.
To sa mu napokon podarilo 16 km pred cieľom a etapu dotiahol do víťazného konca. „Je to neuveriteľné, ani to neviem vysvetliť. Vyhrali sme tu 50 percent etáp,“ citoval Solera portál cyclingnews.com.
Priebežné celkové poradie po 14. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
53:19:49 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 48 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 2:38 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:10 min
5.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 3:30 min
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 4:21 min