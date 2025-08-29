VIDEO: Patril k lídrom Vuelty, no horská etapa ho zničila. O deň neskôr sa teší z víťazstva

Vuelta a Espaňa 2025
Výsledky 7. etapy (Andorra la Vella - Cerler, 188 km):
1.
Juan Ayuso
Španielsko
UAE Team Emirates
4:49:41 h
2.
Marco Frigo
Taliansko
Israel - Premier Tech
+ 1:15 m
3.
Raul Garcia Pierna
Španielsko
Arkea B&B Hotels
+ 1:21 m
4.
Harold Tejada
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 1:28 m
5.
Sean Quinn
USA
EF - Education EasyPost
+ 1:28 m
6.
Kevin Vermaerke
USA
Team Picnic PostNL
+ 1:28 m
CERLER. Španielsky jazdec Juan Ayuso z tímu UAE Team Emirates sa stal víťazom 7. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa 2025.
Za ním prišli do cieľa Talian Marco Frigo (Izrael-Premier Tech) a Španiel Raul Garcia Pierna (Arkea-B&B Hotels).
Na čele priebežného poradia zostal naďalej Nór Torstein Traeen (Bahrajn-Victorious).
Jeden z favoritov na celkové víťazstvo trpel v 6. etape, keď v horách nabral 12-minútovú stratu a boj o červený dres sa pre neho skončil.
Pred Vueltou sa špekulovalo či bude lídrom tímu UAE Emirates alebo ním bude Joao Almeida. Bolo to 50 na 50, no šiesta etapa túto hádanku jasne rozlúštila.
VIDEO: Záverečný atak Ayusa
Pri svojom debute nad Grand Tour skončil na Vuelte tretí, no dlhodobo nie je spokojný so svojou pozíciou v tíme, v ktorom je v tieni Tadeja Pogačara.
Tento rok však nedokončil Giro a na Vuelte si spravil chuť aspoň etapovým triumfom z úniku. Bolo jeho 15. v kariére a siedme v tejto sezóne.
Doteraz najťažší deň na Vuelte priniesol bitku o únik a etapový triumf. Veľmi rýchlo sa pokúšali jazdci rozdeliť pelotón, čo sa im podarilo a napokon sa postupne vyformovala 12 potenciálnych kandidátov na úspech v siedmej etape.
Pedersen sa snažil zbierať body zo šprintérskych prémií a Vine v súťaži vrchárov, zatiaľ čo ostatní vyčkávali na svoju šancu.
Pelotón síce postupne zrýchľoval, ale bolo jasné, že víťaz vzíde z úniku. Pred záverečným stúpaním vyrazil približne desať kilometrov pred cieľom Ayuso a oproti konkurentom si vybudoval mierny náskok.
Za ním sa čelná skupinka postupne natiahla a hlavne roztrhla, čo nahrávalo zástupcovi UAE Team Emirates-XRG k tomu, aby uspel.
Zatiaľ čo Ayuso si bezpečne išiel za výhrou, tak na ďalších miestach a v skupinkách sa rozohral najmä boj o dres pre lídra celkového poradia.
Taktická bitka dopadla napokon najlepšie pre Traeena, ktorý si udržal červený dres.
Celkové poradie po 7. etape
/aktualizujeme/