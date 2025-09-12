Philipsen zavŕšil na Vuelte víťazný hetrik. V záverečnom špurte nedal nikomu šancu

Vuelta a Espaňa 2025
Výsledky 19. etapy:
1.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin Deceuninck
3:50:35 hod
2.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl-Trek
+ 0 s
3.
Orluis Alberto Aular Sanabria
Venezuela
Movistar Team
+ 0 s
4.
Jenthe Biermans
Belgicko
Arkea-B&B Hotels
+ 0 s
5.
Ben Turner
Veľká Británia
Ineos Grenadiers
+ 0 s
6.
Arne Marit
Belgicko
Intermarché - Wanty
+ 0 s
VALLADOLID. Belgický cyklista Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Deceuninck sa stal víťazom 19. etapy prestížneho podujatia Vuelta a Espaňa 2025.
V hromadnom dojazde 161,9 km dlhej etapy so štartom v Ruede a cieľom v Guijuelo triumfoval na cieľovej páske pred Dánom Madsom Pedersenom z Lidl-Trek a Venezuelčanom Orluisom Aularom z Movistaru.
Červený dres si udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma). Ten finišoval v rovnakom čase ako víťaz na 36. priečke a na druhého Portugalčana Joaa Almeidu (SAE Team Emirates) získal ďalšie štyri sekundy a k dobru tak má 44 sekúnd.
VIDEO: Záver 19. etapy Vuelta a Espaňa
Uplynuli takmer dva týždne, kým prišla opäť na rad etapa šitá pre šprintérov. Obe predošlé s rovinatým profilom vyhral práve Philipsen.
Tempo bolo v úvode etapy pozvoľné, pelotón si kontroloval situáciu a žiadny z pokusov o únik nemal šancu na úspech.
Tempo sa po prejazde prémiou zvýšilo, hlavný balík dostihol aj unikajúceho Jakuba Otrubu (Caja-Rural) a všetko smerovalo k šprintérskej bodke piatkovej etapy, ktorá bola predposlednou s rovinatým profilom.
Záverečné metre priniesli hromadný dojazd s miernym stúpaním.
Podľa očakávaní sa strhol súboj medzi Philipsenom a Pedersenom. Ako prvý nastúpil držiteľ zeleného dresu pre lídra bodovania Pedersen, viac síl však preukázal Philipsen, ktorý v cieli oslavoval tretie víťazstvo na tohtoročnej Vuelte.
„Dnes to naozaj bolelo. Vedeli sme ako to bude vyzerať, tím išiel skvele a výborne sme to načasovali. Celú Vueltu ťažím z ich práce.
Edward Planckaert aj Jonas Rickaert išli výborne, v závere som mal problém udržať ich tempo. S takýmto tímom verím, že môžeme vyhrať aj v nedeľu v Madride,“ uviedol víťaz etapy.
Jazdci majú pred sebou predposlednú 20. etapu v horách, ktorá môže ako posledná priniesť rošády v celkovej klasifikácii. Vingegaard do nej pôjde s náskokom 44 sekúnd pred Almeidom.
Celkové poradie po 19. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
68:57:44 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 44 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 2:43 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:22 min
5.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 4:23 min
6.
Matthew Riccitello
USA
Israel - Premier Tech
+ 5:21 min