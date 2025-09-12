    Philipsen zavŕšil na Vuelte víťazný hetrik. V záverečnom špurte nedal nikomu šancu

    Belgičan Jasper Philipsen sa teší z víťazstva. (Autor: TASR/AP)
    Belgičan Jasper Philipsen sa teší z víťazstva. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. sep 2025 o 17:53
    Na čele celkového poradia zmena nenastala.

    Vuelta a Espaňa 2025

    Výsledky 19. etapy:

    1.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin Deceuninck

    3:50:35 hod

    2.

    Mads Pedersen

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 0 s

    3.

    Orluis Alberto Aular Sanabria

    Venezuela

    Movistar Team

    + 0 s

    4.

    Jenthe Biermans

    Belgicko

    Arkea-B&B Hotels

    + 0 s

    5.

    Ben Turner

    Veľká Británia

    Ineos Grenadiers

    + 0 s

    6.

    Arne Marit

    Belgicko

    Intermarché - Wanty

    + 0 s

    VALLADOLID. Belgický cyklista Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Deceuninck sa stal víťazom 19. etapy prestížneho podujatia Vuelta a Espaňa 2025.

    V hromadnom dojazde 161,9 km dlhej etapy so štartom v Ruede a cieľom v Guijuelo triumfoval na cieľovej páske pred Dánom Madsom Pedersenom z Lidl-Trek a Venezuelčanom Orluisom Aularom z Movistaru.

    Červený dres si udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma). Ten finišoval v rovnakom čase ako víťaz na 36. priečke a na druhého Portugalčana Joaa Almeidu (SAE Team Emirates) získal ďalšie štyri sekundy a k dobru tak má 44 sekúnd.

    VIDEO: Záver 19. etapy Vuelta a Espaňa

    Uplynuli takmer dva týždne, kým prišla opäť na rad etapa šitá pre šprintérov. Obe predošlé s rovinatým profilom vyhral práve Philipsen.

    Tempo bolo v úvode etapy pozvoľné, pelotón si kontroloval situáciu a žiadny z pokusov o únik nemal šancu na úspech.

    Tempo sa po prejazde prémiou zvýšilo, hlavný balík dostihol aj unikajúceho Jakuba Otrubu (Caja-Rural) a všetko smerovalo k šprintérskej bodke piatkovej etapy, ktorá bola predposlednou s rovinatým profilom.

    Záverečné metre priniesli hromadný dojazd s miernym stúpaním.

    Podľa očakávaní sa strhol súboj medzi Philipsenom a Pedersenom. Ako prvý nastúpil držiteľ zeleného dresu pre lídra bodovania Pedersen, viac síl však preukázal Philipsen, ktorý v cieli oslavoval tretie víťazstvo na tohtoročnej Vuelte.

    „Dnes to naozaj bolelo. Vedeli sme ako to bude vyzerať, tím išiel skvele a výborne sme to načasovali. Celú Vueltu ťažím z ich práce.

    Edward Planckaert aj Jonas Rickaert išli výborne, v závere som mal problém udržať ich tempo. S takýmto tímom verím, že môžeme vyhrať aj v nedeľu v Madride,“ uviedol víťaz etapy.

    Jazdci majú pred sebou predposlednú 20. etapu v horách, ktorá môže ako posledná priniesť rošády v celkovej klasifikácii. Vingegaard do nej pôjde s náskokom 44 sekúnd pred Almeidom.

    Celkové poradie po 19. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    68:57:44 h

    2.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates-XRG

    + 44 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 2:43 min

    4.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:22 min

    5.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 4:23 min

    6.

    Matthew Riccitello

    USA

    Israel - Premier Tech

    + 5:21 min

