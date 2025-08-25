VIDEO: Francúz vyfúkol víťazstvo favoritovi 3. etapy. Vyrovnal Vingegaarda v celkovom poradí

Vuelta a España 2025
Výsledky 3. etapy (San Maurizio Canavese - Ceres, 134,6 km):
1.
David Gaudu
Francúzsko
Groupama - FDJ
2:59:24 h
2.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 0 s
3.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
4.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl - Trek
+ 0 s
5.
Jordan Labrose
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 0 s
6.
Orluis Aular Sanabria
Venezuela
Movistar
+ 0 s
CERES. Francúz David Gaudu triumfoval v tretej etape cyklistických pretekov Vuelta a Espana.
V šprintérskom finiši takmer 135 kilometrov dlhej etapy z San Maurizia do Ceres uspel 28-ročný člen tímu Groupama-FDJ pred favoritom etapy Dánom Madsom Pedersenom zo stajne Lidl-Trek.
V celkovej klasifikácii sa časovo dotiahol na Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike), ktorý došpurtoval tretí a udržal si červený dres.
„Je to prekvapenie. Myslel som si, že etapa je šitá na mieru Pedersenovi, ale tím mi dnes ráno povedal, že mám dynamiku a môžem zvíťaziť. Tím urobil výbornú prácu, celý deň ma držal na predných pozíciách.
Som veľmi šťastný a hrdý za víťazstvo pre mňa a tím, je to ten najlepší pocit. Pedersen začal špurtovať 250 metrov pred cieľom, ja som sa dostal k nemu v poslednej zákrute a tlačil zo všetkých síl až po cieľovú čiaru. Bola to naozaj náročná sezóna.
Nevyhral som preteky World Tour od Critérium du Dauphiné, kde som porazil Wouta van Aerta. Teraz môžeme pridať aj Madsa v špurte. Je to síce trochu anekdotické, ale dá sa z toho vziať veľa pozitívneho,“ citoval oficiálny web Vuelty Gauduho, víťaza tretej etapy v Taliansku.
VIDEO: Posledný kilometer 3. etapy
Priebeh 3. etapy Vuelta a España 2025
Šprintérska etapa mala stúpavý dojazd v serpentínach, v ktorom už ale nebojoval o víťazstvo Jasper Philipsen. Belgičan z tímu Alpecin-Decuenick tak prišiel o zelený dres pre lídra bodovacej súťaže. V priebežnom poradí ho predstihol Vingegaard.
Dres pre najlepšieho vrchára si po tretej etape oblečie Talian Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), ktorý ovládol vrchársku prémiu 2. kategórie.
Krátko po štarte vyrazila do úniku skupina pretekárov, z ktorých odolával pelotónu najdlhšie Sean Quinn z EF Education - EasyPost. Američana dostihol hlavný balík približne 25 kilometrov pred cieľom.
Tím Lidl-Trek pripravil záverečné metre pre Pedersena, ktorý ale nedokázal uspieť v konkurencii dvoch vrchárov a favoritov na triumf v celkovej klasifikácii.
Rozhodla záverečná zákruta, v ktorej si vytvoril lepšiu pozíciu Gaudu a na páske predstihol favorita etapy Pedersena.
Celkové poradie po 3. etape Vuelta a España 2025
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
10:55:36 h
2.
David Gaudu
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 0 s
3.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl-Trek
+ 8 s
4.
Egan Bernal
Kolumbia
INEOS Grenadiers
+ 14 s
5.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 16 s
6.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 16 s