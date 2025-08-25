    VIDEO: Francúz vyfúkol víťazstvo favoritovi 3. etapy. Vyrovnal Vingegaarda v celkovom poradí

    David Gaudu vyhráva tretiu etapu na pretekoch Vuelta a Espana 2025.
    David Gaudu vyhráva tretiu etapu na pretekoch Vuelta a Espana 2025. (Autor: REUTERS)
    25. aug 2025 o 18:20
    Vingegaard došpurtoval na treťom mieste.

    Vuelta a España 2025

    Výsledky 3. etapy (San Maurizio Canavese - Ceres, 134,6 km):

    1.

    David Gaudu

    Francúzsko

    Groupama - FDJ

    2:59:24 h

    2.

    Mads Pedersen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    3.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    4.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    5.

    Jordan Labrose

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 0 s

    6.

    Orluis Aular Sanabria

    Venezuela

    Movistar

    + 0 s

    CERES. Francúz David Gaudu triumfoval v tretej etape cyklistických pretekov Vuelta a Espana.

    V šprintérskom finiši takmer 135 kilometrov dlhej etapy z San Maurizia do Ceres uspel 28-ročný člen tímu Groupama-FDJ pred favoritom etapy Dánom Madsom Pedersenom zo stajne Lidl-Trek.

    V celkovej klasifikácii sa časovo dotiahol na Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike), ktorý došpurtoval tretí a udržal si červený dres.

    „Je to prekvapenie. Myslel som si, že etapa je šitá na mieru Pedersenovi, ale tím mi dnes ráno povedal, že mám dynamiku a môžem zvíťaziť. Tím urobil výbornú prácu, celý deň ma držal na predných pozíciách.

    Som veľmi šťastný a hrdý za víťazstvo pre mňa a tím, je to ten najlepší pocit. Pedersen začal špurtovať 250 metrov pred cieľom, ja som sa dostal k nemu v poslednej zákrute a tlačil zo všetkých síl až po cieľovú čiaru. Bola to naozaj náročná sezóna.

    Nevyhral som preteky World Tour od Critérium du Dauphiné, kde som porazil Wouta van Aerta. Teraz môžeme pridať aj Madsa v špurte. Je to síce trochu anekdotické, ale dá sa z toho vziať veľa pozitívneho,“ citoval oficiálny web Vuelty Gauduho, víťaza tretej etapy v Taliansku.

    VIDEO: Posledný kilometer 3. etapy

    Priebeh 3. etapy Vuelta a España 2025

    Šprintérska etapa mala stúpavý dojazd v serpentínach, v ktorom už ale nebojoval o víťazstvo Jasper Philipsen. Belgičan z tímu Alpecin-Decuenick tak prišiel o zelený dres pre lídra bodovacej súťaže. V priebežnom poradí ho predstihol Vingegaard.

    Dres pre najlepšieho vrchára si po tretej etape oblečie Talian Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), ktorý ovládol vrchársku prémiu 2. kategórie.

    Krátko po štarte vyrazila do úniku skupina pretekárov, z ktorých odolával pelotónu najdlhšie Sean Quinn z EF Education - EasyPost. Američana dostihol hlavný balík približne 25 kilometrov pred cieľom.

    Tím Lidl-Trek pripravil záverečné metre pre Pedersena, ktorý ale nedokázal uspieť v konkurencii dvoch vrchárov a favoritov na triumf v celkovej klasifikácii.

    Rozhodla záverečná zákruta, v ktorej si vytvoril lepšiu pozíciu Gaudu a na páske predstihol favorita etapy Pedersena.

    Celkové poradie po 3. etape Vuelta a España 2025

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    10:55:36 h

    2.

    David Gaudu

    Francúzsko

    Groupama - FDJ

    + 0 s

    3.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl-Trek

    + 8 s

    4.

    Egan Bernal

    Kolumbia 

    INEOS Grenadiers

    + 14 s

    5.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 16 s

    6.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 16 s

    David Gaudu vyhráva tretiu etapu na pretekoch Vuelta a Espana 2025.
    David Gaudu vyhráva tretiu etapu na pretekoch Vuelta a Espana 2025.
    VIDEO: Francúz vyfúkol víťazstvo favoritovi 3. etapy. Vyrovnal Vingegaarda v celkovom poradí
    dnes 18:20
