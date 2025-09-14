Nechutný koniec Vuelty. Aktivisti nedali pokoj ani v poslednej etape, opäť ju museli zrušiť

MADRID. Záverečnú 21. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espana zrušili z dôvodu propalestínskeho protestu.
Víťazom 80. ročníka sa stal dánsky pretekár Jonas Vingegaard z tímu Visma Lease a Bike.
Nedeľná etapa smerovala z Alalparda do Madridu, kde na jazdcov čakalo deväť okruhov. Preteky prebiehali hladko, až kým necelých 60 km pred cieľom nevtrhli do cesty stovky demonštrantov.
Chvíľu sa zdalo, že pelotón bude môcť pokračovať, jury ho však neskôr zastavila, keďže protestujúci zabrali celú cestu v centre Madridu, kadiaľ mal prejsť pelotón niekoľkokrát.
Protestujúci zvrhli bariéry a spôsobili chaos. Organizátori Vuelty tak boli nútení preteky zrušiť.
Ďalšia skupina bola pri centrálnej vlakovej stanici, kde prišlo aj k potýčkam s policajtmi, ktorí museli použiť slzotvorný plyn.
Počas tohto ročníka došlo k podobným incidentom niekoľkokrát, 16. etapa bola z dôvodu protestov skrátená.
V poslednej etape sa očakával hromadný dojazd a Vingegaard tak mal víťazstvo isté ešte pred jej koncom.
V celkovej klasifikácii mal náskok 1:16 minúty pred druhým Joaom Almeidom z Portugalska (SAE Emirates - XRG). Tretie miesto obsadil domáci pretekár Enric Mas z Movistaru.
Pre dvadsaťosemročného Vingegaarda je to tretí trimuf na Grand Tours, v rokoch 2022 a 2023 vyhral Tour de France.
Tento rok si na španielskych cestách pripísal aj tri etapové víťazstvá, ďalšie dve mal z roku 2023, keď skončil celkovo druhý za svojím tímovým kolegom Seppom Kussom.
Trikrát celkovo druhý bol aj na Tour, vždy za veľkým rivalom Tadejom Pogačarom zo Slovinska.
Z ôsmich účastí na Grand Tours tak skončil v celkovej klasifikácii iba raz mimo prvej dvojky, pri svojej premiére na Vuelte v roku 2020 bol 46. Nedeľňajšie víťazstvo bolo jeho 41. v profesionálnom pelotóne.
Konečné poradie po 21. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
72:53:57 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 1:16 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 3:11 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:41 min
5.
Matthew Riccitello
USA
Israel - Premier Tech
+ 5:55 min
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 7:23 min