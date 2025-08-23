Vuelta sa začala učebnicovou prácu tímu Alpecin. Philipsen nadviazal na úspech z Tour

Vuelta a España 2025
Výsledky 1. etapy (Turín - Novara, 186,7 km):
1.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin - Deceuninck
4:09:12 h
2.
Ethan Vernon
Veľká Británia
Israel - Premier Tech
+ 0 s
3.
Orluis Aular
Venezuela
Movistar
+ 0 s
4.
Elia Viviani
Taliansko
Lotto
+ 0 s
5.
Iván García Cortina
Španielsko
Movistar
+ 0 s
6.
David González
Španielsko
Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
NOVARA. Belgičan Jasper Philipsen z tímu Alpecin - Deceuninck zvíťazil v 1. etape 80. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa.
Podobne ako na tohtoročnej Tour de France si tak po úvodnej etape obliekol dres lídra celkového poradia, pričom ďakovať môžu svojmu tímu.
"Bola to učebnicová práca. Najlepší šprintérsky tím na Vuelte pripravil skvelú pozíciu Philipsenovi, ktorý sa v takýchto situáciách nemýli," hodnotil záverečný dojazd v Novare komentátor Eurosportu Štěpán Straka.
Druhé miesto obsadil Brit Ethan Vernon z Izrael-Premier Tech, tretí prešiel cieľom Venezuelčan Orluis Aular z Movistar Teamu.
VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Vuelta a España 2025
V úvode pretekov sa od pelotónu oddelila osemčlenná skupinka, v ktorej figuroval aj Kazach Nicolas Vinokurov z XDS Astana. Práve on neskôr získal prvú vrchársku prémiu na La Serra.
Skupinka si pomerne dlho držala náskok, no ten sa od 90. km zmenšoval. Od 105. km bol v čele len Hugo De La Calle z tímu Burgos Burpellet BH.
Jeho náskok bol aj viac než minútový, ale pelotón zrýchlil a Španiela pohltil 37 km pred cieľom. Až do záverečných metrov sa pelotón držal spolu a o víťazovi rozhodol špurt, ktorý najlepšie zvládol Philipsen.
"Rovnako ako na Tour de France sa musím poďakovať tímovým kolegom. Úvod zvládli tak, ako sme chceli a všetci boli silní. Vedel som, že pre typ šprintéra akým som ja, existovala len jedna skutočná šanca.
Tento rok som mal veľa smoly, po páde na Tour som bol veľmi sklamaný, ale napriek tomu som v sezóne dosiahol niekoľko cenných triumfov," povedal Philipsen, ktorý má na konte už 55 víťazstiev.
Zásluhou bonifikácie má na čele celkového poradia náskok štyroch sekúnd pred druhým Vernonom i tretím Holanďanom Pepijnom Reinderinkom zo Soudalu Quick-Step, ktorý získal časový bonus na trati.
Poradie po 1. etape Vuelta a España 2025
1.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin - Deceuninck
4:09:02 h
2.
Ethan Vernon
Veľká Británia
Israel - Premier Tech
+ 4 s
3.
Pepijn Reinderink
Holandsko
Soudal Quick-Step
+ 4 s
4.
Orluis Aular
Venezuela
Movistar
+ 6 s
5.
Nicolas Vinokurov
Kazachstan
XDS Astana
+ 6 s
6.
Koen Bouwman
Holandsko
Jayco AlUla
+ 8 s