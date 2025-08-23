    Vuelta sa začala učebnicovou prácu tímu Alpecin. Philipsen nadviazal na úspech z Tour

    Belgický cyklista Jasper Philipsen sa teší z víťazstva.
    Belgický cyklista Jasper Philipsen sa teší z víťazstva. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|23. aug 2025 o 18:25
    Jasper Philipsen vyhral úvodnú etapu Vuelty 2025.

    Vuelta a España 2025

    Výsledky 1. etapy (Turín - Novara, 186,7 km):

    1.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin - Deceuninck

    4:09:12 h

    2.

    Ethan Vernon 

    Veľká Británia

    Israel - Premier Tech

    + 0 s

    3.

    Orluis Aular

    Venezuela

    Movistar 

    + 0 s

    4.

    Elia Viviani

    Taliansko

    Lotto

    + 0 s

    5.

    Iván García Cortina

    Španielsko

    Movistar

    + 0 s

    6.

    David González

    Španielsko

    Q36.5 Pro Cycling

    + 0 s

    NOVARA. Belgičan Jasper Philipsen z tímu Alpecin - Deceuninck zvíťazil v 1. etape 80. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa.

    Podobne ako na tohtoročnej Tour de France si tak po úvodnej etape obliekol dres lídra celkového poradia, pričom ďakovať môžu svojmu tímu.

    "Bola to učebnicová práca. Najlepší šprintérsky tím na Vuelte pripravil skvelú pozíciu Philipsenovi, ktorý sa v takýchto situáciách nemýli," hodnotil záverečný dojazd v Novare komentátor Eurosportu Štěpán Straka.

    Druhé miesto obsadil Brit Ethan Vernon z Izrael-Premier Tech, tretí prešiel cieľom Venezuelčan Orluis Aular z Movistar Teamu.

    VIDEO: Zábery z 1. etapy pretekov Vuelta a España 2025

    V úvode pretekov sa od pelotónu oddelila osemčlenná skupinka, v ktorej figuroval aj Kazach Nicolas Vinokurov z XDS Astana. Práve on neskôr získal prvú vrchársku prémiu na La Serra.

    Skupinka si pomerne dlho držala náskok, no ten sa od 90. km zmenšoval. Od 105. km bol v čele len Hugo De La Calle z tímu Burgos Burpellet BH.

    Jeho náskok bol aj viac než minútový, ale pelotón zrýchlil a Španiela pohltil 37 km pred cieľom. Až do záverečných metrov sa pelotón držal spolu a o víťazovi rozhodol špurt, ktorý najlepšie zvládol Philipsen.

    "Rovnako ako na Tour de France sa musím poďakovať tímovým kolegom. Úvod zvládli tak, ako sme chceli a všetci boli silní. Vedel som, že pre typ šprintéra akým som ja, existovala len jedna skutočná šanca.

    Tento rok som mal veľa smoly, po páde na Tour som bol veľmi sklamaný, ale napriek tomu som v sezóne dosiahol niekoľko cenných triumfov," povedal Philipsen, ktorý má na konte už 55 víťazstiev.

    Zásluhou bonifikácie má na čele celkového poradia náskok štyroch sekúnd pred druhým Vernonom i tretím Holanďanom Pepijnom Reinderinkom zo Soudalu Quick-Step, ktorý získal časový bonus na trati.

    Poradie po 1. etape Vuelta a España 2025

    1.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin - Deceuninck

    4:09:02 h

    2.

    Ethan Vernon 

    Veľká Británia

    Israel - Premier Tech

    + 4 s

    3.

    Pepijn Reinderink

    Holandsko

    Soudal Quick-Step

    + 4 s

    4.

    Orluis Aular

    Venezuela

    Movistar 

    + 6 s

    5.

    Nicolas Vinokurov

    Kazachstan

    XDS Astana

    + 6 s

    6.

    Koen Bouwman

    Holandsko

    Jayco AlUla

    + 8 s

    dnes 18:25
