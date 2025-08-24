VIDEO: Vingegaard spadol už na začiatku Vuelty. V stúpaní však ukázal skvelú formu

Vuelta a España 2025
Výsledky 2. etapy (Alba - Limone Piemonte, 159,5 km):
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
3:47:14 h
2.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl - Trek
+ 0 s
3.
David Gaudu
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 0 s
4.
Egan Bernal
Kolumbia
INEOS Grenadiers
+ 0 s
5.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Team Emirates - XRG
+ 2 s
6.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 2 s
BRATISLAVA. Dánsky cyklista a najväčší favorit podujatia Jonas Vingegaard triumfoval v druhej etape pretekov Vuelta a España 2025.
V záverečnom stúpaní v Limone Piemonte uspel 28-ročný člen tímu Visma-Lease a Bike pred Talianom Giuliom Cicconem a Francúzom Davidom Gaudom.
Víťazstvom sa zároveň dostal na čelo priebežného poradia a obliekol si červený dres, ktorý v nedeľňajšej etape nosil na sebe belgický šprintér Jasper Philipsen.
"Možnosť vyhrať etapu si nechcete nechať ujsť pomedzi prsty. Keď sa naskytla možnosť uspieť, tak som ju využil, ale bolo to náročné. Je to už nejaký ten čas od posledného úspechu a teší ma zisk červeného dresu.
Pred záverom som neveril tomu, že by som mohol vyhrať etapu, ale napokon bola rovinka dlhšia, ako som si myslel a zdolal som Cicconeho.
Po tvrdom páde mi nič vážne nie je, len nejaké odreniny, ale vďaka dažďu som sa skôr len kĺzal po ceste,“ povedal Vingegaard v televíznom rozhovore.
VIDEO: Zábery z 2. etapy pretekov Vuelta a España 2025
Priebeh 2. etapy Vuelta a España 2025
Už druhá etapa mala kopcovitý charakter, čo bolo priestorom pre potenciálnych favoritov na celkový triumf. Hneď po oficiálnom štarte vyrazila do úniku trojica Otruba, Glivar a Segaert.
Celkovo bola od úvodu veľká aktivita, postupne sa začali formovať skupinky a trhať pelotón. Situácia sa však stabilizovala, čelné trio si vypracovalo približne dvojminútový náskok pred hlavným balíkom.
V daždivých podmienkach sa snažil dostať do boja o etapový triumf aj Fernandez, ktorý šiel po väčšinu času sám a nebol ďaleko od vedúcej skupinky.
Mokré cesty komplikovali situáciu, s čoraz rýchlejším tempom pribúdali aj pády. Necelých 30 kilometrov pred cieľovou páskou sa viacerí ocitli na zemi, vrátane Vingegaarda, Campenaertsa a ďalších.
VIDEO: Pád Jonasa Vingegaarda v 2. etape Vuelta a España 2025
Pred stúpaním na záverečný kopec Limone Piemonte sa snažil pelotón eliminovať celodenný únik, čo sa im podarilo šesť kilometrov pred finišom.
Od tohto momentu odštartovali ako keby nové preteky, tímy si hľadali pre svoje hlavné tváre čo najlepšiu pozíciu. V taktickej bitke sa čakalo na poslednú možnú chvíľu, 600 metrov pred cieľom vyrazil najskôr Soler.
Jeho nástup si ostatní okamžite pokryli. O etapový triumf sa napokon bojovalo do posledných metrov, viac síl mal Vingegaard, ktorý zdolal Cicconeho.
Celkové poradie po 2. etape Vuelta a España 2025
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
7:56:16 h
2.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl - Trek
+ 4 s
3.
David Gaudu
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 6 s
4.
Egan Bernal
Kolumbia
INEOS Grenadiers
+ 10 s
5.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 12 s
6.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 12 s