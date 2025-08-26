VIDEO: Britský cyklista šokoval favoritov. Philipsen prišiel o víťazstvo na cieľovej rovinke

Vuelta a España 2025
Výsledky 4. etapy (Susa - Voiron, 206,7 km):
1.
Ben Turner
Veľká Británia
Ineos Grenadiers
4:50:14 h
2.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin-Deceuninck
+ 0 s
3.
Edward Planckaert
Belgicko
Alpecin-Deceuninck
+ 0 s
4.
Ethan Kane Vernon
Veľká Británia
Israel - Premier Tech
+ 0 s
5.
Jenthe Biermans
Belgicko
Arkae B&B Hotels
+ 0 s
6.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
+ 0 s
VOIRON. Brit Ben Turner sa stal víťazom 4. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa 2025.
Jazdec tímu Ineos Grenadiers zvládol utorkovú 206,7 km dlhú trasu zo Susy do Voironu za 4:50:14 h a v záverečnom hromadnom špurte triumfoval pred belgickou dvojicou Jasper Philipsen a Edward Planckaert (obaja Alpecin - Deceuninck).
Červený dres pre lídra celkového poradia si obliekol Francúz David Gaudu z tímu Groupama-FDJ.
VIDEO: Záver 4. etapy Vuelta a Espaňa 2025
Priebeh 4. etapy Vuelta a España 2025
V utorok sa preteky presunuli z Talianska do Francúzska, v stredu sa už pôjde tímová časovka v španielskom Figueres.
V najdlhšej etape prebiehajúceho ročníka museli jazdci prekonať približne 3000 výškových metrov, všetky tri bodované stúpania ich čakali v úvodnej tretine.
Tesne pred vrcholom Puerto Exilles šla do úniku päťčlenná skupina v zložení Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Kamiel Bonneu (Intermarche-Wanty) a Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH).
Pätica vydržala na čele do posledného stúpania na Col du Lautaret, bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára si vybojoval Španiel Nicolau.
Pelotón dobehol únik zhruba 90 km pred cieľom a začínalo sa odznova. Útočiť skúsilo niekoľko jazdcov, 30 km sa v úniku udržal Sinhue Fernandez (Burgos Burpellet BH).
Rýchlostnú prémiu na 175. kilometri vyhral Mads Pedersen (Lidl-Trek) a hoci po nej zaútočil Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), líderská pozícia mu do cieľa nevydržala a rozhodol hromadný dojazd.
V ňom si 26-ročný Turner vybojoval vôbec prvý etapový triumf na niektorej z Grand Tours.
„Vôbec neviem, čo mám povedať. Bol to naozaj šialený týždeň. Od Gira som bol zranený a mal som trochu problémy s nohou, takže som sem ani nemal ísť.
Nakoniec mi napísali, že ma potrebujú a som veľmi rád, že som mohol prísť. Ďakujem tímu, všetci sú posledných pár týždňov naozaj skvelí,“ uviedol vo vysielaní televízie Eurosport.
Celkové poradie po 4. etape Vuelta a España 2025
1.
David Gaudu
Francúzsko
Groupama - FDJ
15:45:50 h
2.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
3.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl-Trek
+ 8 s
4.
Egan Bernal
Kolumbia
INEOS Grenadiers
+ 14 s
5.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 16 s
6.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 16 s