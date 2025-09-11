Vingegaardov náskok sa mierne scvrkol. Dramatickú časovku rozhodla jediná sekunda

Vuelta a Espaňa 2025
Výsledky 18. etapy (Valladolid - Valladolil, 12,2 km - individuálna časovka):
1.
Filippo Ganna
Taliansko
Ineos Grenadiers
13:00 min
2.
Jay Vine
Austrália
UAE Team Emirates
+ 1 s
3.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Team Emirates
+ 8 s
4.
Bruno Armirail
Francúzsko
Decathlon–AG2R La Mondiale
+ 10 s
5.
Ivo Oliveira
Portugalsko
UAE Team Emirates
+ 11 s
6.
Stefan Kung
Švajčiarsko
Groupama–FDJ
+ 12 s
VALLADOLID. Taliansky cyklista Filippo Ganna sa stal víťazom štvrtkovej časovky jednotlivcov Vuelty 2025.
Jazdec tímu Ineos Grenadiers zajazdil na 12,2 km dlhej trati vo Valladolide čas 13:00 min. O jednu sekundu zdolal Austrálčana Jaya Vinea (SAE Team Emirates), tretie miesto obsadil jeho tímový kolega Portugalčan Joao Almeida.
Červený dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ktorý skončil v 18. etape na deviatom mieste (+18 s).
Pôvodne 27,2 km dlhá trasa mala preveriť pretekárov pred záverečnou horskou skúškou 80. ročníka Vuelty, ale organizátori ju pre obavy z propalestínskych demonštrantov nakoniec skrátili na necelú polovicu.
Krátka trať tak nemohla priniesť výraznejšie rozdiely v celkovom poradí. Ganna na ňu vyrazil v prvej tretine štartového poľa a zajazdil prvý kritériový čas 13:00. Ako sa ukázalo, výkon dvojnásobného majstra sveta v jazde proti chronometru už nikto nedokázal prekonať.
Najbližšie sa k Talianovi na dlhší čas dostal Ivo Oliveira (SAE Team Emirates) s odstupom 11 sekúnd, Stefan Küng (Groupama - FDJ) mal 12 sekúnd straty.
Gannu z čela nezosadil ani líder vrchárskej súťaže Jay Vine, Austrálčanovi chýbala v cieli necelá sekunda, hoci ešte na druhom medzičase o deväť sekúnd viedol.
Kvalitný výkon predviedol Bruno Armirail (Decathlon - AG2R), ktorý sa zaradil na tretie miesto veľmi tesne pred Oliveiru.
Ganna sa držal na vedúcej pozícii aj pred záverečnou desiatkou jazdcov, ktorí ho však už nedokázali ohroziť.
Pútal už len súboj o čelo celkového poradia medzi Almeidom a Vingegaardom. Portugalčan si napokon vybojoval tretiu priečku s odstupom siedmich sekúnd, na Vingegaarda získal 10 sekúnd, celkovo tak na neho stráca už len 40 s.
„V prvej časti trate som sa trochu trápil, nevedel som nájsť rytmus, tak som sa snažil ísť do toho naplno bez toho, že by som veľmi rozmýšľal o číslach alebo čokoľvek inom.
Som veľmi šťastný z dnešného výkonu. Pre náš tím to bola skutočne dobrá Vuelta, vo zvyšku pretekov sa budeme snažiť vydať zo seba maximum,“ povedal Ganna podľa portálu Cyclingnews.com.
Celkové poradie po 17. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
65:07:13 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 40 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 2:39 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:18 min
5.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 4:19 min
6.
Matthew Riccitello
USA
Israel - Premier Tech
+ 5:17 min