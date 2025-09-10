    Vingegaard je pred časovkou v priaznivej pozícii, na Almeidu získal ďalšie sekundy

    Jonas Vingegaard (Autor: X/La Vuelta)
    Sportnet, TASR|10. sep 2025 o 17:47
    Sedemnástu etapu vyhral Talian Pellizzari.

    Vuelta a Espaňa 2025

    Výsledky 17. etapy (El Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero, 143,2 km):

    1.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    3:37:00 h

    2.

    Tom Pidcock

    V. Británia

    Q36.5 Pro Cycling Team

    + 16 s

    3.

    Jai Hindley

    Francúzsko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 18 s

    4.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma Lease a Bike

    + 20 s

    5.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Team Emirates

    + 22 s

    6.

    Matthew Riccitello

    USA

    Israel – Premier Tech

    + 26 s

    ALTO DE EL MORREDERO. Taliansky cyklista Giulio Pellizzari z tímu Bora-hansgrohe sa stal víťazom 17. etapy Vuelty 2025.

    Na 143,2 km dlhej trati so štartom v galícijskej obci El Barco de Valdeorras a cieľom v prudkom stúpaní na Alto de El Morredero triumfoval pred Britom Tomom Pidcockom a Jaiom Hindleym z Austrálie.

    Červený dres si udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma), ktorý skončil na štvrtom mieste.

    VIDEO: Zostrih 17. etapy Vuelty

    Do úniku sa dostala 12-členná skupina jazdcov vrátane Harolda Tejadu (Astana), ktorý strácal v celkovom poradí len 11 minút. Pelotón mal však ich náskok pod kontrolou a šance na úspech boli minimálne.

    Tempo v hlavnej skupine určovala najmä stajňa Visma, ktorá chcela posilniť pozíciu Vingegaarda. Dán navýšil náskok v celkovej klasifikácii pred Joaom Almeidom (SAE Emirates) o dve sekundy a momentálne tak vedie o 50.

    Pokusy o útok z úniku boli napokon zlikvidované ešte pred finálnym kopcom, kde komplikoval situáciu silný vietor, ktorý zintenzívňovala absencia stromov, ktoré nedávno zachvátil požiar.

    Na jeho úpätí nastúpili jazdci Bory a vysoko sa držali Hindley s Pellizzarim, ktorí sa snažili dotiahnuť na Pidcocka v boji o pódium.

    V závere tempo ešte zvýšila Visma, z hry vypadli domestici SAE aj Felix Gall a postupne zostala šestica Hindley, Pidcock, Vingegaard, Matthew Riccitello, Almeida a Pellizzari.

    Ten predviedol rozhodujúci nástup na menej prudkej časti kopca tri kilometre pred cieľom a prišiel si po prvé etapové víťazstvo na Grand Tour v kariére. Pidcock naňho stratil v horskej etape 16 sekúnd, tesne za ním prišli do cieľa Hindley a Vingegaard.

    „Posledné tri kilometre som si hovoril: 'prišiel čas ísť'. Toto je najlepší deň mojej kariéry,“ citovala Pellizzariho agentúra AFP.

    Vingegaard bol vďačný, že zvládol etapu a udržal si červený dres: „Necítil som sa najlepšie, ale urobil som to, čo bolo potrebné,“ uviedol jazdec, ktorý stále pociťuje náročnosť júlového boja s Tadejom Pogačarom na Tour de France.

    Niektoré z predošlých etáp narušili a skrátili propalestínski aktivisti, ktorí vtrhli na trať. Cyklisti na štarte tej stredajšej oznámili, že v prípade opakovania takýchto incidentov prestanú súťažiť. Aktivistom prekáža účasť izraelského tímu Israel-Premier Tech.

    Celkové poradie po 17. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    64:53:55 h

    2.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates-XRG

    + 50 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 2:28 min

    4.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:04 min

    5.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:51 min

    6.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 4:57 min

    dnes 17:47
