Vingegaard je pred časovkou v priaznivej pozícii, na Almeidu získal ďalšie sekundy

Vuelta a Espaňa 2025
Výsledky 17. etapy (El Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero, 143,2 km):
1.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
3:37:00 h
2.
Tom Pidcock
V. Británia
Q36.5 Pro Cycling Team
+ 16 s
3.
Jai Hindley
Francúzsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 18 s
4.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma Lease a Bike
+ 20 s
5.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Team Emirates
+ 22 s
6.
Matthew Riccitello
USA
Israel – Premier Tech
+ 26 s
ALTO DE EL MORREDERO. Taliansky cyklista Giulio Pellizzari z tímu Bora-hansgrohe sa stal víťazom 17. etapy Vuelty 2025.
- Program, etapy, výsledky - Vuelta a España 2025
- ONLINE: Vuelta a España, 17. etapa dnes LIVE (kopcovitá - 143,2 km)
Na 143,2 km dlhej trati so štartom v galícijskej obci El Barco de Valdeorras a cieľom v prudkom stúpaní na Alto de El Morredero triumfoval pred Britom Tomom Pidcockom a Jaiom Hindleym z Austrálie.
Červený dres si udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma), ktorý skončil na štvrtom mieste.
VIDEO: Zostrih 17. etapy Vuelty
Do úniku sa dostala 12-členná skupina jazdcov vrátane Harolda Tejadu (Astana), ktorý strácal v celkovom poradí len 11 minút. Pelotón mal však ich náskok pod kontrolou a šance na úspech boli minimálne.
Tempo v hlavnej skupine určovala najmä stajňa Visma, ktorá chcela posilniť pozíciu Vingegaarda. Dán navýšil náskok v celkovej klasifikácii pred Joaom Almeidom (SAE Emirates) o dve sekundy a momentálne tak vedie o 50.
Pokusy o útok z úniku boli napokon zlikvidované ešte pred finálnym kopcom, kde komplikoval situáciu silný vietor, ktorý zintenzívňovala absencia stromov, ktoré nedávno zachvátil požiar.
Na jeho úpätí nastúpili jazdci Bory a vysoko sa držali Hindley s Pellizzarim, ktorí sa snažili dotiahnuť na Pidcocka v boji o pódium.
V závere tempo ešte zvýšila Visma, z hry vypadli domestici SAE aj Felix Gall a postupne zostala šestica Hindley, Pidcock, Vingegaard, Matthew Riccitello, Almeida a Pellizzari.
Ten predviedol rozhodujúci nástup na menej prudkej časti kopca tri kilometre pred cieľom a prišiel si po prvé etapové víťazstvo na Grand Tour v kariére. Pidcock naňho stratil v horskej etape 16 sekúnd, tesne za ním prišli do cieľa Hindley a Vingegaard.
„Posledné tri kilometre som si hovoril: 'prišiel čas ísť'. Toto je najlepší deň mojej kariéry,“ citovala Pellizzariho agentúra AFP.
Vingegaard bol vďačný, že zvládol etapu a udržal si červený dres: „Necítil som sa najlepšie, ale urobil som to, čo bolo potrebné,“ uviedol jazdec, ktorý stále pociťuje náročnosť júlového boja s Tadejom Pogačarom na Tour de France.
Niektoré z predošlých etáp narušili a skrátili propalestínski aktivisti, ktorí vtrhli na trať. Cyklisti na štarte tej stredajšej oznámili, že v prípade opakovania takýchto incidentov prestanú súťažiť. Aktivistom prekáža účasť izraelského tímu Israel-Premier Tech.
Celkové poradie po 17. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
64:53:55 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 50 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 2:28 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:04 min
5.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:51 min
6.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 4:57 min