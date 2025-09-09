Ďalší protest ovplyvnil etapu Vuelty. Organizátori vynechali finále a presunuli cieľ

Vuelta a Espaňa 2025
Výsledky 16. etapy (Poio – Mos, 159,9 km):
1.
Egan Bernal
Kolumbia
INEOS Grenadiers
3:35:10 h
2.
Mikel Landa
Španielsko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
3.
Brieuc Rolland
Francúzsko
Groupama-FDJ
+ 7 s
4.
Nico Denz
Nemecko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:02 min
5.
Clément Braz Afonso
Francúzsko
Groupama-FDJ
+ 1:02 min
6.
Bob Jungels
Holandsko
INEOS Grenadiers
+ 1:10 min
POIO. Kolumbijský cyklista Egan Bernal sa stal víťazom 16. etapy Vuelty. Na 159,9 km dlhej trati so štartom v galícijskom meste Poio, ktorá sa mala pôvodne skončiť stúpaním na Castro de Herville, triumfoval pred Španielom Mikelom Landom.
Etapu napokon skrátili o osem kilometrov pre ďalší protest palestínskych demonštrantov v priestoroch cieľa.
Dán Jonas Vingegaard si udržal červený dres pre lídra celkového poradia.
Preteky pokračovali po dni voľna už bez Španiela Javiera Roma, jazdec tímu Movistar spadol v 15. etape po kolízii s jedným z demonštrantov z palestínskou vlajkou.
Hoci utrpel iba odreniny a podozrenie na zlomeninu kľúčnej kosti sa nepotvrdilo, rozhodol sa odstúpiť z Vuelty.
V úvodnej rovinatej časti 16. etapy sa na čele sformoval únik, v ktorom bolo 17 jazdcov vrátane Bernala.
Po úvodných dvoch kategorizovaných výjazdoch sa snažil vedúcu skupinu roztrhať Landa, na ktorého nástup zareagovali Bernal, Bras Afonso, Briec Rolland a Nico Denz.
Pri stúpaní na Alto de Prado z čela odpadli Rolland a Renz, Bras Afonso dostal defekt. Bernal bol v záverečnom špurte jasne rýchlejší ako Landa a v celkovom poradí sa prepracoval do elitnej desiatky.
Celkové poradie po 16. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
61:16:35 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 48 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 2:38 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:10 min
5.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 4:21 min
6.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 4:24 min