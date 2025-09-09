    Ďalší protest ovplyvnil etapu Vuelty. Organizátori vynechali finále a presunuli cieľ

    Protest počas Vuelta a Espaňa 2025.
    Protest počas Vuelta a Espaňa 2025. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|9. sep 2025 o 17:09
    Protest bol tri kilometre pred cieľom.

    Vuelta a Espaňa 2025

    Výsledky 16. etapy (Poio – Mos, 159,9 km):

    1.

    Egan Bernal

    Kolumbia

    INEOS Grenadiers

    3:35:10 h

    2.

    Mikel Landa

    Španielsko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    3.

    Brieuc Rolland

    Francúzsko

    Groupama-FDJ

    + 7 s

    4.

    Nico Denz

    Nemecko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:02 min

    5.

    Clément Braz Afonso

    Francúzsko

    Groupama-FDJ

    + 1:02 min

    6.

    Bob Jungels

    Holandsko

    INEOS Grenadiers

    + 1:10 min

    POIO. Kolumbijský cyklista Egan Bernal sa stal víťazom 16. etapy Vuelty. Na 159,9 km dlhej trati so štartom v galícijskom meste Poio, ktorá sa mala pôvodne skončiť stúpaním na Castro de Herville, triumfoval pred Španielom Mikelom Landom.

    Etapu napokon skrátili o osem kilometrov pre ďalší protest palestínskych demonštrantov v priestoroch cieľa.

    Dán Jonas Vingegaard si udržal červený dres pre lídra celkového poradia.

    Preteky pokračovali po dni voľna už bez Španiela Javiera Roma, jazdec tímu Movistar spadol v 15. etape po kolízii s jedným z demonštrantov z palestínskou vlajkou.

    Hoci utrpel iba odreniny a podozrenie na zlomeninu kľúčnej kosti sa nepotvrdilo, rozhodol sa odstúpiť z Vuelty.

    V úvodnej rovinatej časti 16. etapy sa na čele sformoval únik, v ktorom bolo 17 jazdcov vrátane Bernala.

    Po úvodných dvoch kategorizovaných výjazdoch sa snažil vedúcu skupinu roztrhať Landa, na ktorého nástup zareagovali Bernal, Bras Afonso, Briec Rolland a Nico Denz.

    Pri stúpaní na Alto de Prado z čela odpadli Rolland a Renz, Bras Afonso dostal defekt. Bernal bol v záverečnom špurte jasne rýchlejší ako Landa a v celkovom poradí sa prepracoval do elitnej desiatky.

    Celkové poradie po 16. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    61:16:35 h

    2.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates-XRG

    + 48 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 2:38 min

    4.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:10 min

    5.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 4:21 min

    6.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 4:24 min

