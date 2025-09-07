Pedersen sa dočkal triumfu aj na Vuelte. Jeho hlavný rival spadol tesne pred cieľom

Vuelta a España 2025
Výsledky 15. etapy (Vegadeo - Monforte de Lemos, 167,8 km):
1.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl - Trek
4:02:13 h
2.
Orluis Aular
Venezuela
Movistar
+ 0 s
3.
Marco Frigo
Taliansko
Israel - Premier Tech
+ 0 s
4.
Santiago Buitrago
Kolumbia
Bahrain - Victorious
+ 0 s
5.
Eddie Dunbar
Írsko
Jayco AlUla
+ 0 s
6.
Egan Bernal
Kolumbia
INEOS Grenadiers
+ 0 s
BRATISLAVA. Dánsky cyklista a bývalý majster sveta Mads Pedersen sa stal víťazom 15. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2025.
Podľa očakávaní sa jazdec tímu Lidl - Trek dostal do početného úniku, nepremeškal kľúčovú selekciu a ustál aj viaceré nástupy súperov.
Pedersenovi mal v záverečnom šprinte 9-člennej skupiny konkurovať najmä Brit Magnus Sheffield, no 300 metrov pred cieľom spadol v pravotočivej zákrute.
Na svoje konto si Pedersen pripísal 60. profesionálne víťazstvo a prvé na tohtoročnej Vuelte, pričom predtým bol štyrikrát v top 6. Zároveň potvrdil svoje ambície v bodovacej súťaži, kde má takmer 100-bodový náskok.
Jazdci bojujúci v celkovom poradí mali v nedeľu "voľný deň". Nebojovali medzi sebou a do cieľa prišli so stratou 13:31 minúty na víťaza etapy.
VIDEO: Záver 15. etapy pretekov Vuelta a España 2025
„Veľmi som túžil po etapovom víťazstve a dnes to konečne vyšlo. Celý tím Lidl-Trek pracoval skvele. Keď sa z úniku odpútali Vine s Vervackem, vedel som, že to nebude jednoduché.
Moji tímoví kolegovia museli pracovať veľmi tvrdo, aby sme ich dostihli. O to cennejší je dnešný triumf. V záverečnom špurte som si to postrážil," uviedol Dán.
Priebeh 15. etapy Vuelta a España 2025
Už pri stúpaní na kopec Puerto da Garganta 16,5 km po štarte sa na čele vytvoril únik, v ktorom bolo až 47 pretekárov.
Nechýbal v ňom ani líder súťaže o najlepšieho vrchára Austrálčan Jay Vine. S Belgičanom Louisom Vervaekem nasadili pred horskou prémiou druhej kategórie k trháku a postupne si vypracovali trojminútový náskok.
Päťdesiatpäť kilometrov pred cieľom sa pod kolesá cyklistov v úniku snažil vbehnúť protestujúci muž s palestínskou vlajkou a vystrašiť ich.
Doplatil na to pádom Španiel Javi Romo, ktorý si zlomil kľúčnu kosť a musel odstúpiť z pretekov. Náskok vedúceho dua klesal a 8 km pred cieľom ho dostihla sedemčlenná skupinka s Pedersenom.
Dán vo finiši potvrdil úlohu najväčšieho favorita a pripísal si na konto prvý tohtoročný etapový vavrín na Vuelte. Predtým vyhral trikrát v roku 2022.
Priebežné celkové poradie po 15. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
57:35:33 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 48 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 2:38 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:10 min
5.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 3:30 min
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 4:21 min