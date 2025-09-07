    Pedersen sa dočkal triumfu aj na Vuelte. Jeho hlavný rival spadol tesne pred cieľom

    Dánsky cyklista Mads Pedersen v žltom drese lídra bodovacej súťaži Vuelty 2025.
    Dánsky cyklista Mads Pedersen v žltom drese lídra bodovacej súťaži Vuelty 2025. (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|7. sep 2025 o 17:25
    Mads Pedersen dosiahol už 60. kariérne víťazstvo.

    Vuelta a España 2025

    Výsledky 15. etapy (Vegadeo - Monforte de Lemos, 167,8 km):

    1.

    Mads Pedersen

    Dánsko

    Lidl - Trek

    4:02:13 h

    2.

    Orluis Aular

    Venezuela

    Movistar

    + 0 s

    3.

    Marco Frigo

    Taliansko

    Israel - Premier Tech

    + 0 s

    4.

    Santiago Buitrago

    Kolumbia

    Bahrain - Victorious

    + 0 s

    5.

    Eddie Dunbar

    Írsko

    Jayco AlUla

    + 0 s

    6.

    Egan Bernal

    Kolumbia

    INEOS Grenadiers

    + 0 s

    BRATISLAVA. Dánsky cyklista a bývalý majster sveta Mads Pedersen sa stal víťazom 15. etapy pretekov Vuelta a Espaňa 2025.

    Podľa očakávaní sa jazdec tímu Lidl - Trek dostal do početného úniku, nepremeškal kľúčovú selekciu a ustál aj viaceré nástupy súperov.

    Pedersenovi mal v záverečnom šprinte 9-člennej skupiny konkurovať najmä Brit Magnus Sheffield, no 300 metrov pred cieľom spadol v pravotočivej zákrute.

    Na svoje konto si Pedersen pripísal 60. profesionálne víťazstvo a prvé na tohtoročnej Vuelte, pričom predtým bol štyrikrát v top 6. Zároveň potvrdil svoje ambície v bodovacej súťaži, kde má takmer 100-bodový náskok.

    Jazdci bojujúci v celkovom poradí mali v nedeľu "voľný deň". Nebojovali medzi sebou a do cieľa prišli so stratou 13:31 minúty na víťaza etapy.

    VIDEO: Záver 15. etapy pretekov Vuelta a España 2025

    „Veľmi som túžil po etapovom víťazstve a dnes to konečne vyšlo. Celý tím Lidl-Trek pracoval skvele. Keď sa z úniku odpútali Vine s Vervackem, vedel som, že to nebude jednoduché.

    Moji tímoví kolegovia museli pracovať veľmi tvrdo, aby sme ich dostihli. O to cennejší je dnešný triumf. V záverečnom špurte som si to postrážil," uviedol Dán.

    Priebeh 15. etapy Vuelta a España 2025

    Už pri stúpaní na kopec Puerto da Garganta 16,5 km po štarte sa na čele vytvoril únik, v ktorom bolo až 47 pretekárov.

    Nechýbal v ňom ani líder súťaže o najlepšieho vrchára Austrálčan Jay Vine. S Belgičanom Louisom Vervaekem nasadili pred horskou prémiou druhej kategórie k trháku a postupne si vypracovali trojminútový náskok.

    Päťdesiatpäť kilometrov pred cieľom sa pod kolesá cyklistov v úniku snažil vbehnúť protestujúci muž s palestínskou vlajkou a vystrašiť ich.

    Doplatil na to pádom Španiel Javi Romo, ktorý si zlomil kľúčnu kosť a musel odstúpiť z pretekov. Náskok vedúceho dua klesal a 8 km pred cieľom ho dostihla sedemčlenná skupinka s Pedersenom.

    Dán vo finiši potvrdil úlohu najväčšieho favorita a pripísal si na konto prvý tohtoročný etapový vavrín na Vuelte. Predtým vyhral trikrát v roku 2022.

    Priebežné celkové poradie po 15. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    57:35:33 h

    2.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates-XRG

    + 48 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 2:38 min

    4.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:10 min

    5.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 3:30 min

    6.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 4:21 min

    Dánsky cyklista Mads Pedersen v žltom drese lídra bodovacej súťaži Vuelty 2025.
    Dánsky cyklista Mads Pedersen v žltom drese lídra bodovacej súťaži Vuelty 2025.
    Pedersen sa dočkal triumfu aj na Vuelte. Jeho hlavný rival spadol tesne pred cieľom
    dnes 17:25
