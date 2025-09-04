    Favoriti si dali na Vuelte pauzu. Víťazstvo oslavuje cyklista, čo sa už raz tešil

    Juan Ayuso.
    Juan Ayuso. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet, TASR|4. sep 2025 o 17:37
    ShareTweet0

    Favoriti prišli do cieľa spoločne.

    Vuelta a Espaňa 2025

    Výsledky 12. etapy (Laredo – Los Corrales de Buelna, 144,9 km):

    1.

    Juan Ayuso

    Španielsko

    UAE Emirates Team - XRG

    3:16:21 h

    2.

    Javier Romo

    Španielsko

    Movistar

    + 0 s

    3.

    Brieuc Rolland

    Francúzsko

    Groupama-FDJ

    + 13 s

    4.

    Victor Campenaerts

    Belgicko

    Visma Lease a Bike

    + 17 s

    5.

    Mads Pedersen

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 17 s

    6.

    Nico Denz

    Nemecko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 17 s

    DE BUELNA. Španielsky cyklista Juan Ayuso z tímu UAE Team Emirates-XRG sa stal víťazom 12. etapy na prestížnej Vuelta a Espaňa 2025.

    Dvadsaťdvaročný člen tímu SAE Team Emirates-XRG triumfoval s súboji o prvenstvo v takmer 145 kilometrov dlhej etape z Lareda do Los Corrales de Buelna v záverečnom špurte pred svojom krajanom Javierom Romom (Movistar).

    Na čele priebežného poradia sa udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

    „Musel som hrať vlastnými kartami, v posledných kilometroch som chcel získať túto etapu a preto sa musel zapojiť aj Roma.

    Tak mi to odprezentovali aj z auta, čo teda nie je niečo, čo ma teší, keď niekto úplne nespolupracuje. Niekedy však musí byť človek prezieravý a to sa mi na konci podarilo.

    Cestu v záverečnom špurte som veľmi dobre poznal, takže som vedel, kedy to načasovať a vyšlo to perfektne,“ uviedol Ayuso v televíznom rozhovore.

    Po pokojnom začiatku štvrtkovej etapy, keď si pelotón kontroloval situáciu, prišlo k výraznej aktivite pred stúpaním na Puerto de Alisas.

    Postupne sa vyformovala takmer 40-členná skupina s približne minútovým náskokom na hlavný balík.

    Pelotón sa v ďalšom priebehu trhal a naťahoval, celkovo sa išlo vo vysokom tempe. Po chvíľkovo pokojnejšej fáze vyrazil do úniku 63 km pred cieľom Garcia Cortina, ale jeho aktivitu si konkurenti pokryli.

    S blížiacou sa cieľovou páskou bolo čoraz jasnejšie, že víťaz vzíde z čelnej skupinky, ktorá bola viac-menej po celý čas kompaktná.

    Pred stúpaním na Collada de Brenes opäť prišlo k pokusom o únik, napokon to vyšlo šestici Hessmann, Sheffield, Shaw, Pickering, Rolland a Guernalec.

    Od ostatných však neodskočili dostatočne výrazne a ešte pred vrcholom sa predrala na čelo španielska dvojica Ayuso a Romo.

    Ich spoločná aktivita sa ukázala ako rozhodujúca, práve z nej vzišiel víťaz 12. etapy. Na špurt sa vyčkávalo až do samotného záveru, Ayuso si počkal na svoju šancu a bez väčších problémov si prišiel po ďalšie prvenstvo na Vuelte.

    Celkové poradie po 12. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma Lease a Bike

    44:36:45 h

    2.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates-XRG

    + 50 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling

    + 56 s

    4.

    Torstein Træen

    Nórsko

    Bahrain-Victorious

    + 1:06 min

    5.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon AG2R La Mondiale

    + 2:17 min

    6.

    Bruno Armirail

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondiale Team

    + 2:23 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Juan Ayuso.
    Juan Ayuso.
    Favoriti si dali na Vuelte pauzu. Víťazstvo oslavuje cyklista, čo sa už raz tešil
    dnes 17:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Favoriti si dali na Vuelte pauzu. Víťazstvo oslavuje cyklista, čo sa už raz tešil