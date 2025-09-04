Favoriti si dali na Vuelte pauzu. Víťazstvo oslavuje cyklista, čo sa už raz tešil

Vuelta a Espaňa 2025
Výsledky 12. etapy (Laredo – Los Corrales de Buelna, 144,9 km):
1.
Juan Ayuso
Španielsko
UAE Emirates Team - XRG
3:16:21 h
2.
Javier Romo
Španielsko
Movistar
+ 0 s
3.
Brieuc Rolland
Francúzsko
Groupama-FDJ
+ 13 s
4.
Victor Campenaerts
Belgicko
Visma Lease a Bike
+ 17 s
5.
Mads Pedersen
Dánsko
Lidl-Trek
+ 17 s
6.
Nico Denz
Nemecko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 17 s
DE BUELNA. Španielsky cyklista Juan Ayuso z tímu UAE Team Emirates-XRG sa stal víťazom 12. etapy na prestížnej Vuelta a Espaňa 2025.
Dvadsaťdvaročný člen tímu SAE Team Emirates-XRG triumfoval s súboji o prvenstvo v takmer 145 kilometrov dlhej etape z Lareda do Los Corrales de Buelna v záverečnom špurte pred svojom krajanom Javierom Romom (Movistar).
Na čele priebežného poradia sa udržal Dán Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).
„Musel som hrať vlastnými kartami, v posledných kilometroch som chcel získať túto etapu a preto sa musel zapojiť aj Roma.
Tak mi to odprezentovali aj z auta, čo teda nie je niečo, čo ma teší, keď niekto úplne nespolupracuje. Niekedy však musí byť človek prezieravý a to sa mi na konci podarilo.
Cestu v záverečnom špurte som veľmi dobre poznal, takže som vedel, kedy to načasovať a vyšlo to perfektne,“ uviedol Ayuso v televíznom rozhovore.
Po pokojnom začiatku štvrtkovej etapy, keď si pelotón kontroloval situáciu, prišlo k výraznej aktivite pred stúpaním na Puerto de Alisas.
Postupne sa vyformovala takmer 40-členná skupina s približne minútovým náskokom na hlavný balík.
Pelotón sa v ďalšom priebehu trhal a naťahoval, celkovo sa išlo vo vysokom tempe. Po chvíľkovo pokojnejšej fáze vyrazil do úniku 63 km pred cieľom Garcia Cortina, ale jeho aktivitu si konkurenti pokryli.
S blížiacou sa cieľovou páskou bolo čoraz jasnejšie, že víťaz vzíde z čelnej skupinky, ktorá bola viac-menej po celý čas kompaktná.
Pred stúpaním na Collada de Brenes opäť prišlo k pokusom o únik, napokon to vyšlo šestici Hessmann, Sheffield, Shaw, Pickering, Rolland a Guernalec.
Od ostatných však neodskočili dostatočne výrazne a ešte pred vrcholom sa predrala na čelo španielska dvojica Ayuso a Romo.
Ich spoločná aktivita sa ukázala ako rozhodujúca, práve z nej vzišiel víťaz 12. etapy. Na špurt sa vyčkávalo až do samotného záveru, Ayuso si počkal na svoju šancu a bez väčších problémov si prišiel po ďalšie prvenstvo na Vuelte.
Celkové poradie po 12. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma Lease a Bike
44:36:45 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 50 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 56 s
4.
Torstein Træen
Nórsko
Bahrain-Victorious
+ 1:06 min
5.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 2:17 min
6.
Bruno Armirail
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondiale Team
+ 2:23 min