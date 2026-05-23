    23.05.2026, Skupina A
    2 - 6
    0:0, 1:2, 1:4
    Rakúsko nevyužilo šancu na spečatenie postupu. Nemci hodili nevydarený vstup do turnaja za hlavu

    Nemeckí hokejisti oslavujú gól proti Rakúsku na MS v hokeji 2026.
    Nemeckí hokejisti oslavujú gól proti Rakúsku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|23. máj 2026 o 22:41
    Nemecko dnes zdolalo Rakúsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Rakúsko - Nemecko 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)

    Góly: 23. Wallner (Harnisch, Stapelfeldt), 49. Rohrer (Schwinger, Nickl) – 24. Reichel (Samanski, Tiffels), 34. Samanski (Tiffels, Reichel), 46. Reichel (Seider, Samanski), 49. Wiederer (Seider), 52. Reichel (Tiffels, Michaelis), 55. Ehl (Michaelis, Dove-McFalls)

    Rozhodcovia: Borga (Švaj.), Brander (Fín.) – Davidonis (Lot.), Schlegel (Švaj.) , vylúčení: 5:1 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

    Diváci: 9685

    Rakúsko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Zwerger – Thaler, Rohrer, P. Huber – Schwinger, M. Huber, Rebernig – Harnisch, Wallner, Kolarik

    Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn – Tiffels, Samanski, Reichel – Tuomie, Kahun, Loibl – Ehl, Michaelis, Dove-McFalls – Kastner, Wiederer, Krämmer – Eder

    Nemeckí hokejisti dosiahli na MS vo Švajčiarsku druhé víťazstvo. V sobotňajšom zápase A-skupiny v Zürichu si poradili s Rakúskom 6:2 a stále živia nádej na postup do štvrťfinále.

    So siedmimi bodmi sa posunuli v tabuľke na štvrté miesto, na tretie Rakúsko strácajú dva body. Hetrikom a asistenciou sa na víťazstve podieľal Lukas Reichel.

    Rakúšania sa najbližšie stretnú v nedeľu o 20.20 h s Fínskom. Nemci narozdiel od konkurentov odohrajú už len jeden zápas, v pondelok takisto o 20.20 narazia na Veľkú Britániu.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    5
    5
    0
    0
    0
    24:5
    15
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    5
    3
    0
    0
    2
    14:20
    9
    4
    NemeckoNemeckoGER
    6
    2
    0
    1
    3
    17:19
    7
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    5
    2
    0
    0
    3
    10:16
    6
    6
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    5
    1
    0
    0
    4
    10:23
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    5
    0
    0
    0
    5
    4:23
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Rakúsko - Nemecko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Nemci vedeli, že iba víťazstvo ich udrží v hre o štvrťfinále, ale v úvode si nedokázali vytvárať šance.

    Naopak, ako prví pohrozili Rakúšania zásluhou Nissnera. V 19. minúte nevyužili svoje príležitosti ani Schneider a Biber.

    II. tretina:

    V druhej časti sa už podarilo otvoriť skóre Wallnerovi, Nemci odpovedali o minútu neskôr, keď sa po zadovke Samanského presadil pred bránkou Reichel. Gól Nemcov nabudil a tí prevzali iniciatívu, dobrú možnosť zahodil Gawanke.

    V 34. minúte sa hráčom v bielych dresoch podarilo vyšachovať rakúsku obranu a Samanski ich poslal do vedenia.

    Fotogaléria zo zápasu Rakúsko - Nemecko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Paul Huber a Leon Huttl počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Nemecko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Rakúšan Vinzenz Rohrer a Leon Gawanke počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Nemecko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Germany's Samuel Dove-McFalls, middle, fights for the puck against Austria's David Maier, back, and Austria's goaltender Atte Tolvanen, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)
    Germany's Lukas Reichel, left, shoots the puck against Austria's goaltender Atte Tolvanen during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)
    Paul Huber a Leon Huttl počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Nemecko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu.
Rakúšan Vinzenz Rohrer a Leon Gawanke počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Nemecko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu.
Germany's Samuel Dove-McFalls, middle, fights for the puck against Austria's David Maier, back, and Austria's goaltender Atte Tolvanen, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026.
Germany's Lukas Reichel, left, shoots the puck against Austria's goaltender Atte Tolvanen during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Germany, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 23, 2026.

    III. tretina:

    Tretia časť už patrila Nemcom, ktorí ďalšími dvoma gólmi odskočili súperovi. V 49. minúte Rohrer znížil, ale krátko na to skóroval v presilovke Reichel a zavŕšil svoj hetrik.

    Rakúšania päť a pol minútu pred koncom odvolali brankára, ale zápas už nedokázali zdramatizovať, naopak Ehl do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 6:2.

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája

    23.05. 12:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    4 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    9 - 0
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    3 - 2
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    2 - 6
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Prehra Švédov zamotala skupinu. Aké sú štyri scenáre slovenského postupu? (matematika)
    teraz
    Domov»MS v hokeji 2026»Rakúsko nevyužilo šancu na spečatenie postupu. Nemci hodili nevydarený vstup do turnaja za hlavu