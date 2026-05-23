Rakúsko nevyužilo šancu na spečatenie postupu. Nemci hodili nevydarený vstup do turnaja za hlavu

MS v hokeji 2026 - skupina A
Rakúsko - Nemecko 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)
Góly: 23. Wallner (Harnisch, Stapelfeldt), 49. Rohrer (Schwinger, Nickl) – 24. Reichel (Samanski, Tiffels), 34. Samanski (Tiffels, Reichel), 46. Reichel (Seider, Samanski), 49. Wiederer (Seider), 52. Reichel (Tiffels, Michaelis), 55. Ehl (Michaelis, Dove-McFalls)
Rozhodcovia: Borga (Švaj.), Brander (Fín.) – Davidonis (Lot.), Schlegel (Švaj.) , vylúčení: 5:1 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 9685
Rakúsko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Zwerger – Thaler, Rohrer, P. Huber – Schwinger, M. Huber, Rebernig – Harnisch, Wallner, Kolarik
Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn – Tiffels, Samanski, Reichel – Tuomie, Kahun, Loibl – Ehl, Michaelis, Dove-McFalls – Kastner, Wiederer, Krämmer – Eder
Nemeckí hokejisti dosiahli na MS vo Švajčiarsku druhé víťazstvo. V sobotňajšom zápase A-skupiny v Zürichu si poradili s Rakúskom 6:2 a stále živia nádej na postup do štvrťfinále.
So siedmimi bodmi sa posunuli v tabuľke na štvrté miesto, na tretie Rakúsko strácajú dva body. Hetrikom a asistenciou sa na víťazstve podieľal Lukas Reichel.
Rakúšania sa najbližšie stretnú v nedeľu o 20.20 h s Fínskom. Nemci narozdiel od konkurentov odohrajú už len jeden zápas, v pondelok takisto o 20.20 narazia na Veľkú Britániu.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Rakúsko - Nemecko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Nemci vedeli, že iba víťazstvo ich udrží v hre o štvrťfinále, ale v úvode si nedokázali vytvárať šance.
Naopak, ako prví pohrozili Rakúšania zásluhou Nissnera. V 19. minúte nevyužili svoje príležitosti ani Schneider a Biber.
II. tretina:
V druhej časti sa už podarilo otvoriť skóre Wallnerovi, Nemci odpovedali o minútu neskôr, keď sa po zadovke Samanského presadil pred bránkou Reichel. Gól Nemcov nabudil a tí prevzali iniciatívu, dobrú možnosť zahodil Gawanke.
V 34. minúte sa hráčom v bielych dresoch podarilo vyšachovať rakúsku obranu a Samanski ich poslal do vedenia.
III. tretina:
Tretia časť už patrila Nemcom, ktorí ďalšími dvoma gólmi odskočili súperovi. V 49. minúte Rohrer znížil, ale krátko na to skóroval v presilovke Reichel a zavŕšil svoj hetrik.
Rakúšania päť a pol minútu pred koncom odvolali brankára, ale zápas už nedokázali zdramatizovať, naopak Ehl do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 6:2.
