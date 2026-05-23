VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Švédsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Nórska zvíťazili vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V zápase základnej skupiny B si poradili s favorizovaným Švédskom 3:2.
Nórom vyšla prvá tretina, počas nej boli veľmi aktívni. V jej polovici využil prvú presilovú hru, keď po elegantnej prihrávke Eskilda Bakke Olsena skóroval Noah Steen.
Šance Švédov pochytal Henrik Haukeland. V druhej dvadsaťminútovke strelili oba tímy jeden gól.
Švédom sa najskôr podarilo vyrovnať v 23. minúte, kedy využil početnú prevahu Ivar Stenberg.
Nóri si však vzali vedenie späť vo vlastnom oslabení, opäť sa presadil Steen. V tretej tretine potom vyrovnal Lucas Raymond a Švédi mali veľkú prevahu, ale nedokázali súpera zlomiť. Naopak, Eirik Salsten zariadil v oslabení prekvapivé víťazstvo Nórov.
