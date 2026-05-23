    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    3 - 2
    1:0, 1:1, 1:1
    Švédsko
    Švédsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    Nórsky hráč Noah Steen (vľavo) oslavuje s brankárom Henrikom Haukelandom po tom, ako skóroval počas zápasu základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko.
    Nórsky hráč Noah Steen (vľavo) oslavuje s brankárom Henrikom Haukelandom po tom, ako skóroval počas zápasu základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|23. máj 2026 o 23:08
    Video, zostrih a góly zo zápasu Nórsko - Švédsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Nórska zvíťazili vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V zápase základnej skupiny B si poradili s favorizovaným Švédskom 3:2.

    Nórom vyšla prvá tretina, počas nej boli veľmi aktívni. V jej polovici využil prvú presilovú hru, keď po elegantnej prihrávke Eskilda Bakke Olsena skóroval Noah Steen.

    Šance Švédov pochytal Henrik Haukeland. V druhej dvadsaťminútovke strelili oba tímy jeden gól.

    Švédom sa najskôr podarilo vyrovnať v 23. minúte, kedy využil početnú prevahu Ivar Stenberg.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Švédsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Švéd Jacob de la Rose a nórsky brankár Henrik Haukeland v zápase základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.
    Švéd Ivar Stenberg a nórsky brankár Henrik Haukeland v zápase základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.
    Nórsky hráč Johannes Johannesen (vľavo) korčuľuje s pukom proti Švédovi počas zápasu základnej B-skupiny Nórsko - Švédsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.
    Norway's Noah Steen, center, celebrates after scoring, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)
    Norway's Noah Steen, left, celebrates after scoring his side's second goal, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)

    Nóri si však vzali vedenie späť vo vlastnom oslabení, opäť sa presadil Steen. V tretej tretine potom vyrovnal Lucas Raymond a Švédi mali veľkú prevahu, ale nedokázali súpera zlomiť. Naopak, Eirik Salsten zariadil v oslabení prekvapivé víťazstvo Nórov.

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Prehra Švédov zamotala skupinu. Aké sú štyri scenáre slovenského postupu? (matematika)
    dnes 00:30
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nórsko - Švédsko na MS v hokeji 2026