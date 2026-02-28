ONLINE: Super-G žien dnes, Svetový pohár 2025/26 LIVE (Soldeu)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo andorrskom stredisku Soldeu pretekmi v super-G žien.
Preteky otvorí s číslom jeden Corinne Suterová, ktorá v piatok vyhrala zjazd.
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
28.02.2026 o 10:15
SP - SuperG žen, Soldeu
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Sofia Goggiaová (ITA) 280 b
2. Alice Robinsonová (NZL) 220 b
3. Lindsey Vonnová (USA) 190 b
4. Romane Miradoliová (FRA) 181 b
5. Malorie Blancová (SUI) 153 b
6. Ester Ledecká (CZE) 130 b
7. Emma Aicherová (GER) 124 b
8. Cornelia Hütterová (AUT) 123 b
9. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) 111 b
10. Elena Curtoniová (ITA) 105 b
10. Roberta Melesiová (ITA) 105 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Camille Rastová (SUI) 963 b
3. Emma Aicherová (GER) 734 b
4. Sofia Goggiaová (ITA) 646 b
5. Paula Moltzanová (USA) 614 b
6. Sara Hectorová (SWE) 597 b
7. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
8. Julia Scheibová (AUT) 570 b
9. Alice Robinsonová (NZL) 553 b
10. Lara Colturiová (ALB) 467 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G žien. Dejiskom pretekov je andorrské Soldeu.
Po včerajšom zjazde sa dnes ženy predstavia v Super G. Na olympiáde sa zo zlatej medaily v tejto disciplíne tešila Federica Brignoneová. Striebro brala Romane Miradoliová a bronz putoval do Rakúska zásluhou Cornelie Hütterovej. V Soldeu sa tu naposledy Super G išlo v roku 2023 a vtedy sa z víťazstva tešila Lara Gutová Behramiová, ktorá je, ale kvôli zraneniu nútená vynechať celú sezónu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:15.