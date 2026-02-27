Slovensko nepodporí výzvu Ukrajinského paralympijského výboru. Známy je vlajkonosič

Slovensko sa zúčastní na otváracom ceremoniáli XIV. zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 15. marca).
Rozhodol o tom Výkonný výbor Slovenského paralympijského výboru (VV SPV). Vlajkonosičom slovenskej výpravy vo Verone bude paraalpský lyžiar Miroslav Haraus.
Na piatkovom zasadnutí VV SPV sa tiež dodatočne schvaľovala výprava na ZPH 2026, v ktorej prišlo k viacerým zmenám, hlavne v paraalpskom lyžovaní a v zabezpečení navádzačov a taktiež podporného tímu.
Celkovo cestuje do dejiska hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo 58-členná výprava v šiestich športoch, čo je historicky najviac v rámci ZPH.
„Najdlhšia diskusia VV SPV bola vedená k výzve Ukrajinského paralympijského výboru k pripojeniu sa k bojkotu a neúčasti na otváracom ceremoniáli ZPH 2026. Vedenie SPV podniklo viacero krokov k získaniu stanovísk pre svoje rokovanie od inštitúcií a osôb, ktorých sa to týka.
O stanovisko sme požiadali prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR, členov Vlády SR, nakoľko SPV nie je vlastníkom štátnej symboliky a reprezentuje Slovensko na uvedených hrách.
Oslovili sme väčšinu národných paralympijských výborov k ich postupu, spustili hlasovanie pre všetkých členov, aby sa slobodne rozhodli a vyjadrili k účasti na otváracom ceremoniáli hier aj s vlajkou SR.
Na základe vyjadrení VV SPV rozhodol o účasti slovenského paralympijského tímu na otváracom ceremoniáli ZPH 2026 vrátane štátnej symboliky,“ cituje stránka paralympic.sk rozhodnutie VV SPV.
„Od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine v roku 2014 SPV podporuje ukrajinských paralympionikov ako aj novovzniknuté Ministerstvo vojnových veteránov a odsudzuje agresiu a vyzýva k riešeniu situácie mierovou cestou.
Nechce, aby napätie rástlo aj počas blížiacich sa hier, skôr naopak, aby hry boli priestorom na vzájomný rešpekt a spoluprácu. Šport má spájať, nie rozdeľovať.
V prvom rade sa to dá vždy dosiahnuť len rešpektovaním pravidiel a SPV sa rozhodlo rešpektovať rozhodnutie IPC a organizačného výboru hier a je pripravené naďalej pomáhať,“ dodala oficiálna stránka SPV.