Prekvapí Ledecká ďalším pódiom? V super-G pôjdu hlavné favoritky tesne po sebe

Česká lyžiarka Ester Ledecká.
Česká lyžiarka Ester Ledecká. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|27. feb 2026 o 20:05
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla super-G žien v andorrskom stredisku Soldeu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje piatym superobrovským slalomom žien, ktorý hostí stredisko Soldeu v Andorre.

V sobotu sa od 10.15 h postupne predstaví v akcii 58 lyžiarok (náhrada za zrušené preteky v Zauchensee, pozn.) a v rovnakom čase budú môcť ženy zabojovať o body v tejto disciplíne aj v nedeľu.

Líderkou poradia super-G je Talianka Sofia Goggiová, ktorá má na konte o 60 bodov viac ako Alice Robinsonová. V sobotu pôjdu na trať tesne po sebe s číslami osem a deväť, pričom skôr vyštartuje Novozélanďanka.

Štartové číslo 10 si vyžrebovala Talianka Federica Brignoneová, ktorá bude chcieť nadviazať na úspešnú olympiádu v Cortine, kde získala zlatú medailu v super-G a následne aj v obrovskom slalome.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Preteky otvorí s číslom jeden Corinne Suterová, ktorá v piatok vyhrala svoje prvé preteky v sezóne, keď v Soldeu nenašla premožiteľku v zjazde.

Za zmienku stojí spomenúť aj štartové čísla všestrannej Emmy Aicherovej (12) či Češky Ester Ledeckej (13), ktorá skončila tretia v Tarvisiu.

Podľa očakávaní vynechá podujatie líderka Svetového pohára Mikaela Shiffrinová, ktorá síce chce absolvovať niekoľko superobrovských slalomov v tomto ročníku, ale v Andorre sa tak ešte neudeje.

Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - super-G žien v Soldeu

Číslo

Meno

Krajina

1

Corinne Suterová

Švajčiarsko

2

Ilka Štuhecová

Slovinsko

3

Camille Ceruttiová

Francúzsko

4

Keely Cashmanová

USA

5

Roberta Melesiová

Taliansko

6

Elena Curtoniová

Taliansko

7

Cornelia Hütterová

Rakúsko

8

Alice Robinsonová

Nový Zéland

9

Sofia Goggiová

Taliansko

10

Federica Brignoneová

Taliansko

11

Ariane Raedlerová

Rakúsko

12

Emma Aicherová

Nemecko

13

Ester Ledecká

Česko

14

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

15

Romane Miradoliová

Francúzsko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Elian Lehto
Elian Lehto
Fín mal počas tréningu ťažký pád. Museli ho previezť do nemocnice
dnes 21:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Prekvapí Ledecká ďalším pódiom? V super-G pôjdu hlavné favoritky tesne po sebe