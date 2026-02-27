Prekvapí Ledecká ďalším pódiom? V super-G pôjdu hlavné favoritky tesne po sebe

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje piatym superobrovským slalomom žien, ktorý hostí stredisko Soldeu v Andorre.
V sobotu sa od 10.15 h postupne predstaví v akcii 58 lyžiarok (náhrada za zrušené preteky v Zauchensee, pozn.) a v rovnakom čase budú môcť ženy zabojovať o body v tejto disciplíne aj v nedeľu.
Líderkou poradia super-G je Talianka Sofia Goggiová, ktorá má na konte o 60 bodov viac ako Alice Robinsonová. V sobotu pôjdu na trať tesne po sebe s číslami osem a deväť, pričom skôr vyštartuje Novozélanďanka.
Štartové číslo 10 si vyžrebovala Talianka Federica Brignoneová, ktorá bude chcieť nadviazať na úspešnú olympiádu v Cortine, kde získala zlatú medailu v super-G a následne aj v obrovskom slalome.
Preteky otvorí s číslom jeden Corinne Suterová, ktorá v piatok vyhrala svoje prvé preteky v sezóne, keď v Soldeu nenašla premožiteľku v zjazde.
Za zmienku stojí spomenúť aj štartové čísla všestrannej Emmy Aicherovej (12) či Češky Ester Ledeckej (13), ktorá skončila tretia v Tarvisiu.
Podľa očakávaní vynechá podujatie líderka Svetového pohára Mikaela Shiffrinová, ktorá síce chce absolvovať niekoľko superobrovských slalomov v tomto ročníku, ale v Andorre sa tak ešte neudeje.
Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - super-G žien v Soldeu
Číslo
Meno
Krajina
1
Corinne Suterová
Švajčiarsko
2
Ilka Štuhecová
Slovinsko
3
Camille Ceruttiová
Francúzsko
4
Keely Cashmanová
USA
5
Roberta Melesiová
Taliansko
6
Elena Curtoniová
Taliansko
7
Cornelia Hütterová
Rakúsko
8
Alice Robinsonová
Nový Zéland
9
Sofia Goggiová
Taliansko
10
Federica Brignoneová
Taliansko
11
Ariane Raedlerová
Rakúsko
12
Emma Aicherová
Nemecko
13
Ester Ledecká
Česko
14
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
15
Romane Miradoliová
Francúzsko