Pred štartom na OH počúva zvuky z futbalových štadiónov, aby ju búrlivá atmosféra nerozhodila

Minulý víkend boli majstrovstvá sveta vo vodnom slalome do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši. Ja som sa tam nepredstavila, pretože to bol iný typ vody a mohlo by mi to rozhodiť môj tonus. Som stále dosť citlivá na prechod z jednej trate na druhú.

Aký je rozdiel medzi vodou v Liptovskom Mikuláši a v Paríži?

Každá trať na svete je iná. V Liptovskom Mikuláši je akoby druhá najstaršia na svete. Je to iný typ. Teraz sa jazdí na plastových prekážkach, ktoré sú kolmé a valec je vždy rovnaký. Nemení sa. Je to rovnaké.

V Liptovskom Mikuláši sú kamene a je to iné. Voda sa tam viac točí a je to viac nepredvídateľné. Naviac, šla by som tri kategórie a bolo by to náročné. Mohlo by ma to unaviť a preto som sa rozhodla radšej trénovať ako pretekať.