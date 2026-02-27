Šok v Anglicku. Posledný tím zdolal súpera bojujúceho o účasť v Lige majstrov

Hráči Wolverhamptonu sa tešia z gólu.
Hráči Wolverhamptonu sa tešia z gólu. (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|27. feb 2026 o 23:19
ShareTweet0

Ziskom troch bodov si zabezpečil, že sa nezapíše do dejín ako najhorší tím súťaže v histórii.

Premier League - 28. kolo

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 2:0 (0:0)

Gól: 61. J. Gomes, 90.+8 R. Gomes

Futbalisti Wolverhampton Wanderers bez českého obrancu Ladislav Krejčí, ktorý si odpykáva trest za červenú kartu z minulého kola, vybojovali v Premier League druhé víťazstvo v sezóne.

Posledný tím tabuľky nečakane zdolal tretí Aston Villa F.C. 2:0 a ziskom troch bodov si zabezpečil, že sa nezapíše do dejín ako najhorší tím súťaže v histórii.

Na konte majú Wolves aktuálne 13 bodov z 29 zápasov a prekonali tak nelichotivý rekord futbalistov Derby County, ktorí v sezóne 2007/08 nazbierali len jedenásť bodov.

Wolverhampton sa dočkal víťazstva prvýkrát od 3. januára, keď naplno bodoval proti West Hamu United. Domácich poslal do vedenia po hodine hry svojím prvým gólom v sezóne Brazílčan Joao Gomes.

V ôsmej minúte nadstaveného času sa presadil aj jeho portugalský menovec Rodrigo Gomes, ktorý len päť minút predtým prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Hráči Wolverhamptonu sa tešia z gólu.
    Hráči Wolverhamptonu sa tešia z gólu.
    Šok v Anglicku. Posledný tím zdolal súpera bojujúceho o účasť v Lige majstrov
    dnes 23:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Šok v Anglicku. Posledný tím zdolal súpera bojujúceho o účasť v Lige majstrov