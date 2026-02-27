Šok v Anglicku. Posledný tím zdolal súpera bojujúceho o účasť v Lige majstrov

Premier League - 28. kolo
Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 2:0 (0:0)
Gól: 61. J. Gomes, 90.+8 R. Gomes
Futbalisti Wolverhampton Wanderers bez českého obrancu Ladislav Krejčí, ktorý si odpykáva trest za červenú kartu z minulého kola, vybojovali v Premier League druhé víťazstvo v sezóne.
Posledný tím tabuľky nečakane zdolal tretí Aston Villa F.C. 2:0 a ziskom troch bodov si zabezpečil, že sa nezapíše do dejín ako najhorší tím súťaže v histórii.
Na konte majú Wolves aktuálne 13 bodov z 29 zápasov a prekonali tak nelichotivý rekord futbalistov Derby County, ktorí v sezóne 2007/08 nazbierali len jedenásť bodov.
Wolverhampton sa dočkal víťazstva prvýkrát od 3. januára, keď naplno bodoval proti West Hamu United. Domácich poslal do vedenia po hodine hry svojím prvým gólom v sezóne Brazílčan Joao Gomes.
V ôsmej minúte nadstaveného času sa presadil aj jeho portugalský menovec Rodrigo Gomes, ktorý len päť minút predtým prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč.