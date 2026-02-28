ONLINE: Zjazd mužov dnes, Svetový pohár 2025/26 LIVE (Garmisch Partenkirchen)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v nemeckom stredisku Garmisch Partenkirchen pretekmi zjazdu mužov.
ONLINE PRENOS: Zjazd mužov (Garmisch Partenkirchen, Svetový pohár 2025/2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
28.02.2026 o 11:45
Zjazd mužov, Garmisch Partenkirchen
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Bryce Bennett (USA)
2. Justin Murisier (SUI)
3. Stefan Rogentin (SUI)
4. James Crawford (CAN)
5. Daniel Hemetsberger (AUT)
6. Florian Schieder (ITA)
7. Mattia Casse (ITA)
8. Dominik Paris (ITA)
9. Ryan Cochran-Siegle (USA)
10. Marco Odermatt (SUI)
11. Nils Allegre (FRA)
12. Alexis Monney (SUI)
13. Giovanni Franzoni (ITA)
14. Vincent Kriechmayr (AUT)
15. Franjo von Allmen (SUI)
16. Cameron Alexander (CAN)
17. Niels Hintermann (SUI)
18. Miha Hrobat (SLO)
19. Maxence Muzaton (FRA)
20. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
21. Raphael Haaser (AUT)
22. Adrien Théaux (FRA)
23. Christof Innerhofer (ITA)
24. Benjamin Jacques Alliod (ITA)
25. Stefan Babinsky (AUT)
26. Alessio Miggiano (SUI)
27. Blaise Giezendanner (FRA)
28. Lars Rösti (SUI)
29. Kyle Negomir (USA)
30. Simon Jocher (GER)
31. Marco Schwarz (AUT)
32. Otmar Striedinger (AUT)
33. Romed Baumann (GER)
34. Brodie Seger (CAN)
35. Guglielmo Bosca (ITA)
36. Livio Hiltbrand (SUI)
37. Felix Monsen (SWE)
38. Arnaud Boisset (SUI)
39. Wiley Maple (USA)
40. Jeffrey Read (CAN)
41. Fredrik Møller (NOR)
42. Martin Čater (SLO)
43. Jared Goldberg (USA)
44. Erik Arvidsson (USA)
45. Marco Pfiffner (LIE)
46. Andreas Ploier (AUT)
47. Vincent Wieser (AUT)
48. Sam Morse (USA)
49. Matthieu Bailet (FRA)
50. Sam Alphand (FRA)
51. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
52. Roy-Alexander Steudle (GBR)
53. Juhan Luik (EST)
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 510 b
2. Franjo von Allmen (SUI) 395 b
3. Dominik Paris (ITA) 296 b
4. Giovanni Franzoni (ITA) 224 b
5. Florian Schieder (ITA) 219 b
6. Vincent Kriechmayr (AUT) 172 b
7. Nils Allegre (FRA) 166 b
8. Ryan Cochran-Siegle (USA) 156 b
9. Mattia Casse (ITA) 139 b
10. Maxence Muzaton (FRA) 134 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1385 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 798 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 694 b
4. Loïc Meillard (SUI) 683 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 655 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 624 b
7. Timon Haugan (NOR) 609 b
8. Marco Schwarz (AUT) 504 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 464 b
10. Dominik Paris (ITA) 453 b
...
133. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu mužov. Dejiskom pretekov je nemecký Garmisch Partenkirchen.
Čakajú nás prvé mužské preteky po olympiáde. Na nej sa zo zlatej medaily tešil Franjo Von Allmen. Striebro a bronz zostali v hostiteľskej krajine a to zásluhou Giovanni Franzoniho a Dominika Parisa. Naposledy sa tu v Garmischi zjazd odjazdil v roku 2021. Vtedy sa z víťazstva tešil už spomínaný Dominik Paris.
Čakajú nás prvé mužské preteky po olympiáde. Na nej sa zo zlatej medaily tešil Franjo Von Allmen. Striebro a bronz zostali v hostiteľskej krajine a to zásluhou Giovanni Franzoniho a Dominika Parisa. Naposledy sa tu v Garmischi zjazd odjazdil v roku 2021. Vtedy sa z víťazstva tešil už spomínaný Dominik Paris.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:45.