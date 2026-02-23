Kováčik ručil podvodníkovi majetkom SFZ. Zväz to môže stáť desiatky miliónov eur

Tému spracovalo Investigatívne centrum Jána Kuciaka, text publikujeme so súhlasom ICJK
Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) hrozia finančné problémy, ktoré môžu ohroziť jeho fungovanie. Prezident Ján Kováčik v mene zväzu totiž ručí súkromnej firme Best Press.
Zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka naznačujú, že Kováčik sa zaručil za tovar v hodnote viac ako 24 miliónov eur, ktoré si teraz veritelia nárokujú od SFZ.
Zväz ručí za firmu Best Press, ktorej majiteľa Jána Šipoša nedávno odsúdili za podvod. V piatok 27. februára sa konajú voľby prezidenta SFZ. Kováčik je jeden z dvoch kandidátov.
Pôsobil vystrašene, tvrdil, že si nie je vedomý žiadnej chyby, ale viac za seba nechal hovoriť právnikov.
Tak nejako malo prebiehať rokovanie Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) po medializovaní škandálu o ručení za súkromnú firmu, podľa opisu jedného z prítomných.
Ten, kto vyzeral vystrašene bol Ján Kováčik, dlhoročný prezident zväzu.
A zdá sa, že má na to milión dôvodov. Vlastne niekoľko miliónov.
Podľa zápisnice z rokovania Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu z februára 2026 sú plánované príjmy SFZ na tento rok vo výške 27 625 470 eur a výdavky vo výške 27 611 192 eur. Vážne hrozí, že výdavková časť sa takmer zdvojnásobí.
Spôsobili to práve rozhodnutia prezidenta organizácie Jána Kováčika, ktorý sa v rokoch 2024 a 2025 rozhodol v mene SFZ ručiť za súkromnú firmu Best Press s.r.o v jej obchodoch so spoločnosťami SWAN, a.s., Asbis Sk s.r.o, Apex Services s.r.o.
Pohľadávky sú aktuálne dovedna vo výške viac ako 24 miliónov eur, no môžu sa vyšplhať na 35 miliónov. Vždy išlo o nákup mobilných telefónov značky Apple. O desiatky tisíc kusov.
Problém je v tom, že Ján Kováčik má z titulu svojej funkcie právo podpisovať zmluvy a ručenia bez odsúhlasenia výkonného výboru alebo Konferencie SFZ len do výšky 100-tisíc eur.
Podľa zistení Investigatívneho centra Jána Kuciaka však vo vyššie uvedených prípadoch ide o ručenie za celý objem objednaného tovaru a služieb, ktorý výrazne presahuje Kováčikove kompetencie.
V Dohode o ručení, ktorú má Investigatívne centrum Jána Kuciaka k dispozícii, nie je výslovne uvedené, že Ján Kováčik v mene SFZ ručí len do 100-tisíc eur.
Práve naopak, v dohode so spoločnosťou Apex Services s.r.o., ktorú Kováčik podpísal 1. septembra 2025 je explicitne napísané, že ak Best Press s.r.o. nevyrovná do 20 dní svoju pohľadávku, tak sa “Zmluvné strany výslovne dohodli, že ručením Ručiteľa tejto Dohody sa zabezpečuje splatenie Zabezpečovacích pohľadávok v celom ich rozsahu, resp. v celej ich výške.
Ručiteľ si je vedomý, že podľa tejto Dohody ide o možné plnenie celého nesplateného záväzku Účastníka (zodpovedajúceho Zabezpečovanej pohľadávke), za ktoré ručí celým svojím majetkom.”
Zväz sa tak na základe podpisu prezidenta zaručil za miliónové obchody. Kováčik sa však obhajuje, že ručenie podpisoval s vedomím, že tak môže urobiť len do výšky 100 tisíc, preto ručí len do tej výšky.
Investigatívne centrum Jána Kuciaka požiadalo Jána Kováčika o rozhovor, žiadosť odmietol. Na zaslané otázky zatiaľ neodpovedal. Po ich obdržaní, ich do textu doplníme.
Nejde o prvú obchodnú spoluprácu medzi SFZ a firmou Best Press. Zväz v roku 2020 kúpil tlačiarne v hodnote 16-tisíc eur.
Firma odsúdeného Šípoša sa objavila aj medzi partnermi filmového festivalu Art Film Fest, ktorý organizuje Kováčikova spoločnosť ART FILM FEST s.r.o..
V rokoch 2024 a 2025 figuroval Best Press medzi reklamnými partnermi akcie, v roku 2023 bol uvádzaný ako oficiálny dodávateľ.
Podľa dokumentu, ktorý má ICJK k dispozícii, to bol práve Ján Kováčik, ktorý 13. jaunára 2025 v mene SFZ kontaktoval firmu Best Press s návrhom na spoluprácu, ktorá sa týkala dodávky 75-tisíc kusov nových mobilných telefónov.
Kováčik v liste tvrdí, že budú určené pre manažment klubov a zväzov s cieľom modernizovať a zlepšiť spoluprácu v rámci futbalových štruktúr na celom území Slovenska. Požiadal o predloženie podmienok zmluvy a vyjadril vďačnosť za predchádzajúcu spolupráci pri riešení požiadaviek.
"Je to môj podpis," potvrdil Ján Kováčik v pondelok v podcaste Denníka Šport. "Čo to hráte," keď mu moderátor Vladimír Pančík ukázal list, v ktorom zväz žiada firmu Best Press o ponuku na 75-tisíc telefónov.
Zároveň však dodal: "Takýto doklad som ja nikdy nepodpísal." A po chvíľke pokračoval: "To nedáva logiku, 70-tisíc telefónov si objednať."
Keďže SFZ doteraz spochybňoval tieto počty a najnovšie aj pravosť dokumentu, reagoval aj majiteľ firmy Best Press. Ubezpečuje, že jeho firma nad rámec dohody so SWAN disponuje aj listom od SFZ, o ktorom píšeme vyššie.
Šípoš tvrdí, že Slovenský futbalový zväz bol detailne oboznámený s obsahom záväzkov, ktoré jedotlivé dohody o ručení zabezpečovali, o čom svedčia vyhlásenia v týchto dohodách o ručení.
Preto informácie prezentované SFZ o údajnej nevedomosti o počtoch dodávaných mobilných zariadení sa nezakladajú na pravde," uviedol Ján Šípoš v dokumente, ktorý má ICJK v dispozícii.
Kováčika usvedčuje z pochybenia prokurátor z výkonného výboru
Kováčikovu obhajobu do veľkej miery nahlodal aj list, ktorý zaslal člen Výkonného výboru SFZ Peter Sepeši svojim kolegom vo výbore.
V ňom píše, že “S tvrdením, že ručenie za záväzky spoločnosti Best Press spôsobom a v rozsahu, ku ktorému sa v danom prípade SFZ zaviazal, je štandardné, musím ako právnik - člen VV pre legislatívno-právne otázky zásadne nesúhlasiť.”
Sepeši je civilným povolaním prokurátor a v minulosti sa výrazne podieľal na tvorbe zákona o športe. Zároveň je už roky vo futbalovom hnutí blízkym spolupracovníkom Jána Kováčika, ktorý po týchto krokoch, ako uvádza v liste “stratil jeho dôveru”.
Kolegom ďalej píše, že je pre neho neakceptovateľné, aby sa záväzky úplne cudzej obchodnej spoločnosti, na ktorú nemá SFZ žiadny manažérsky, ani majetkový dosah označovali ako štandardné.
Z pohľadu ochrany záujmov SFZ je to podľa neho taký krok právne, ekonomicky, ale aj logicky zlyhaním až hazardom.
Sepeši svoje tvrdenie prezentuje na Dohode o ručení so spoločnosťou ASBIS SK, v ktorej je ručenie definované ako „akékoľvek peňažné pohľadávky Podniku voči Účastníkovi“, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe všetkých dodávateľských zmluvných záväzkových vzťahov.
V texte dohody nie je žiadna zmienka o limite 100-tisíc eur. Hovorí, že tvrdenie o limite 100-tisíc eur predstavuje skôr zväzovými funkcionármi želaný právny stav, ktorý však nebol jednoznačne a nepriestrelne premietnutý do textov dohôd o ručení.
Ako prebiehali obchody
Prvý prípad sa stal ešte v roku 2024, keď sa SFZ rozhodol ponúknuť v spolupráci s mobilným operátorom SWAN funkcionárom, trénerom i hráčom v regiónoch mobilné telefóny aj s paušálom na 30 mesiacov zadarmo. Malo ísť o 14 000 kusov mobilov.
V tlačovej správe z 21. októbra 2024 uvádzal, že ide o zariadenia Xiaomi Redmi A3, ktoré mala zabezpečiť firma Best Press, Swan dodal SIM karty. Celý obchod mal mať hodnotu 14,4 milióna eur.
Podľa Denníka N však SWAN tvrdí, že SFZ si u neho cez sprostredkovateľa Best Press objednala 14-tisíc telefónov Apple iPhone. Tie SWAN dodal, ale Best Press faktúry za ne neuhradil, preto sa operátor obracia na SFZ, ktorý za obchod ručí svojím majetkom.
Zväz priznáva, že si objednal telefóny, no nie iPhony, ale lacnejšie čínske Xiaomi. “SFZ, respektíve SFZ Marketing, si v súvislosti s medializovanými záväzkami voči spoločnosti Swan od spoločnosti Best Press neobjednal žiadne iné mobilné zariadenia než telefóny Xiaomi Redmi A3 v roku 2024. SFZ nedisponuje žiadnymi zariadeniami Apple iPhone,” reagoval Juraj Čurný zo SFZ na otázky Denníka N.
Zo 14-tisíc mobilov čínskej značky rozdal zväz podľa Čurného dovedna šesťtisíc, zvyšok nemajú v sklade, ale podľa zmluvy ich môžu od firmy Best Press ešte získať.
Podľa vyjadrení zdroja blízkeho všetkým prípadom spojeným s obchodmi Best Press, si SWAN aktuálne uplatňuje škodu vo výške 2 998 800 eur, ale zmluva predpokladá uplatnenie nárokov až do výšky 11 606 000 eur.
Štrnásť tisíc mobilov od firmy SWAN z roku 2024 sú však len omrvinkami v porovnaní s množstvom, ktoré si firma Best Press objednala od spoločnosti Asbis v roku 2025. Firmu kontaktoval Ján Šípoš 13. januára s tým, že má záujem o 75-tisíc kusov mobilov značky Apple iPhone pre Slovenský futbalový zväz.
Prezident SFZ tvrdil Asbisu, že má dohodu aj s Futbalovou asociáciou Českej republiky (FAČR), ktorej bude časť mobilov distribuovať. FAČR takúto dohodu so SFZ v stanovisku pre ICJK poprelo.
Asbis napriek tomu žiadal ručenie, a tak 14. februára 2025 poskytol Ján Kováčik v mene SFZ čestné vyhlásenie, že zväz má dostatok financií na vyplatenie prípadného záväzku.
Rovnaké vyhlásenie v rovnaký deň poskytla aj dcérska spoločnosť zväzu SFZ Marketing, ktoré podpísala konateľka Andrea Hlboká. Obe vyhlásenia má redakcia k dispozícii.
Asbis doručoval telefóny do sídla SFZ na Tomášikovu ulicu v Bratislave, kde ich preberal zamestnanec firmy Best Press.
Podľa našich informácií žiadal Kováčik po prepuknutí škandálu Jána Šípoša z Best Pressu o podpísanie nájomnej zmluvy v sídle SFZ, aby rozptýlil pochybnosti. To však Šípoš údajne odmietol. Kde skončili desiatky tisíc mobilov, nie je známe.
Až do augusta 2025 prebiehali transakcie bez problémov. Vtedy však v obchodnom vestníku vyšiel rozsudok nad Jánom Šípošom, ktorý bol Špecializovaným trestným súdom odsúdený za podvod, spreneveru, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny a legalizáciu výnosu z trestnej činnosti na päť rokov domáceho väzenia a pokutu 10-tisíc eur.
Od francúzskej spoločnosti Prolaser si firma E-Habibi, ktorej konateľkou bola Šípošova snúbenica Eva Szabová a Šípoš konal v jej mene, objednala v období od 26. decembra 2020 do 16. júla 2021 zdravotnícky materiál v hodnote 47 869 992 eur.
Spoločnosť E-Habibi však vykonala len čiastočnú úhradu, aj to len za účelom nepozastavenia dodávok ďalšieho materiálu vo výške 4 693 088 eur.
Následne Šípoš previedol tovar na svoju slovenskú firmu Best Press alebo svoju maltskú spoločnosť JS Import Export alebo na tretie osoby previedol tovar, ktorý bol výnosom z trestnej činnosti v celkovej výške 17 529 177,18 eur.
Peter Sepeši, člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky, na zasadnutí 9. februára 2026 označil za problém aj to, že za závažnú trestnú činnosť následkom vládnej novely Trestného zákona z roku 2024 konateľ firmy Best Press dostal len trest domáceho väzenia.
Sepeši napísal, že ukladaný trest podľa právneho stavu pred vládnou novelou, za obzvlášť závažné zločiny by bol trestaný v sadzbe 10 až 15 rokov za podvod, respektíve 12 až 20 rokov za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, pri ktorých by musel dostať nepodmienečný trest odňatia slobody.
O desať dní neskôr Sepeši adresoval kolegom z výkonného výboru kritický list na adresu prezidenta zväzu Jána Kováčika.
Asbis chcel po zverejnení rozsudku v obchodnom vestníku spoluprácu s firmou Best Press ukončiť. Vtedy Šipošova firma prestala platiť za dodané telefóny Apple. Pohľadávka Asbisu je v súčasnosti takmer 17 miliónov eur.
Aj za ňu podľa zmlúv v celom rozsahu ručí Slovenský futbalový zväz. Podľa interných pravidiel spoločnosti Asbis už tento prípad postúpili na Všeobecný rozhodcovský súd.
Kováčik chcel zaplatiť venezuelskými bondmi a argumentoval miliardovým majetkom vo fonde
Celý obchod mal hodnotu 42 miliónov eur, z ktorých 25 miliónov Best Press uhradil. Zdroj oboznámený s prípadom pre ICJK uviedol, že Ján Kováčik na prelome augusta a septembra 2025 ubezpečoval Asbis, že dlžnú sumu za Best Press uhradí.
Dlho sa nič nedialo, až v prvej polovici decembra Kováčik ponúkol ako protihodnotu za celý dlh venezuelské bondy z roku 1997 s tridsaťročnou splatnosťou, ktoré boli emitované v Luxembursku.
Zároveň vraj Kováčik upokojoval veriteľa z Asbisu slovami, že vo svojom fonde v Hongkongu má 1,1 miliardy dolárov.
Pozoruhodné je, že Šípošovi sa podarilo urobiť ďalší rovnaký obchod aj vtedy, keď už bolo známe, že majiteľ firmy Best Press je odsúdený za podvod na päťročné domáce väzenie. A prezident futbalového zväzu mu opäť poskytol ručenie za milióny eur.
Prvého septembra 2025 podpísal Šípoš zmluvu s firmou Apex services s.r.o. Išlo o kúpu tritisíc kusov mobilných telefónov Apple iPhone v celkovej hodnote 3 541 485 eur so splatnosťou 30. novembra 2025.
V rovnaký deň podpísal konateľ Apex services Ľuboš David Sirota aj Dohodu o ručení so Slovenským futbalovým zväzom, za ktorý zmluvu podpísal prezident Ján Kováčik. Zaviazal sa v nej, že ak Best Press nezaplatí do 20 dní po dobe splatnosti, celú škodu vyplatí SFZ zo svojich peňazí.
“Nemal som pochybnosti, pretože zmluva s Best Press bola tak dobre napísaná, že som nemusel meniť ani jedno slovo.
Presvedčilo ma aj to, že v objednávke bolo napísané, že tovar ide priamo do sídla Slovenského futbalového zväzu a pán Kováčik tvrdil, že hradené to bude z prostriedkov UEFA z projektu na digitalizáciu,” uviedol majiteľ Apex services Ľuboš David Sirota pre ICJK.
Keďže Best Press v stanovenej lehote za prebratý tovar nezaplatil, zaslal Sirota predžalobnú výzvu i žiadosť na vydanie platobného rozkazu.
Vtedy Kováčik inicioval stretnutie s majiteľom Apex services. “Stretli sme sa, ale záležalo mu len na tom, aby som celú vec nekomunikoval pred voľbami prezidenta SFZ. Tvrdil, že ak bude zvolený, tak bude hľadať spôsob, ako vyrovnať aspoň časť z dlžnej sumy. Tvrdil, že nevedel, za čo ručil, že videl iné zmluvy,” hovoril Sirota o stretnutí s Kováčikom.
V tomto prípade sa poškodenými stali aj ďalšie dve firmy - Logamic s.r.o. a N-Copy s.r.o. Tie sa totiž stali medzičlánkom medzi Apexom a Asbisom, pretože Apex nemal oprávnenie nakupovať od Asbisu.
N-Copy dostala kredit 200-tisíc eur, za ktorý nakúpila iPhony za 700 eur bez DPH. "Nemal som pochybnosti o obchode so spoločnosťou Best Press, pretože som vedel, že robila niečo aj so Swanom a mal som s tou firmou aj osobnú skúsenosť.
Akurát z opačnej strany, keď ja som platil a oni dodávali. Išlo o tonery. Síce dodávky občas meškali, ale pán Šípoš splnil vždy všetko na čom sme sa dohodli.
Aj v tomto prípade mi osobne ukazoval svoj biznis plán s telefónmi, ktoré mali putovať do futbalového zväzu," hovorí o svojej skúsenosti pre ICJK Martin Jánošík, konateľ N-Copy.
Dodáva, že s Best Pressom sa zatiaľ súdiť nechystá a počká si, ako dopadnú spory ostatných veriteľov. Tento prípad mu poškodil reputáciu u klientov, preto sa rozhodol pohľadávku 200-tisíc eur Asbisu zaplatiť z firemných peňazí.
Logamic dopadol o poznanie horšie - voči firme Best Press eviduje pohľadávku zhruba 1,5 milióna eur.
Za pohľadávky N-Copy a Logamic Slovenský futbalový zväz neručil.
Lavínu problémov pre SFZ spustil minister Huliak
Prvé náznaky, že na pôde Slovenského futbalového zväzu nie je niečo v poriadku sa objavili koncom januára, keď minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka) oznámil, že na pokyn hlavného kontrolóra športu podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov voči Slovenskému futbalovému zväzu.
To znamená, že zväz nedostal prvú štvrtinu z ročného príspevku 13 995 000 eur, ktorá mala byť vyplatená do konca januára. Peniaze ministerstvo uhradí, keď zväz odstráni zistené nezrovnalosti.
Zväz sa proti rozhodnutiu ministra rázne postavil a tvrdil, že žiadne kontroly neodhalili výrazne pochybenie zo strany SFZ.
Problematická mala byť pôžička SFZ od UEFA vo výške dvoch miliónov eur, ktorú mala podľa Stanov SFZ odsúhlasiť Konferencia SFZ. Zväz to vyriešil expresne zvolanou mimoriadnou Konferenciou SFZ, na ktorej účastníci formou per rollam pôžičku dodatočne schválili.
Ján Kováčik šéfuje slovenskému futbalu od 25. septembra 2010, keď ho po prvý raz zvolili za prezidenta . V nasledujúcom období získal také silné postavenie, že vo voľbách v rokoch 2014, 2018 a 2022 nemal žiadneho protikandidáta.
Najbližšie voľby prezidenta SFZ sa uskutočnia v piatok 27. februára 2026 o hlasy delegátov Konferencie SFZ Kováčik zabojuje proti Petrovi Palenčíkovi, ktorý zastáva post generálneho sekretára zväzu.
Hoci sa počas uplynulého týždňa po medializácii škandálu o ručení za firmu Best Press objavila informácia, že dlhoročný prezident kandidovať nebude, samotný Kováčik to poprel.