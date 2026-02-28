Bez medaily, no s balíkom. Slovenskí hokejisti zarobili viac než Kanaďania či Fíni

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) pred zimnými olympijskými hrami v Taliansku oznámil, že polovicu odmeny pre športovcov bude hradiť výbor z vlastných zdrojov, druhú polovicu zaistí Ministerstvo cestového ruchu a športu Slovenskej republiky.
V individuálnych športoch dostanú odmeny všetci, ktorí skončia pod piatimi kruhmi do 8. priečky, v kolektívnom športe to je umiestnenie do 6. pozície.
To znamená, že tieto podmienky splnili ako jediní slovenskí hokejisti, ktorí na "turnaji desaťročia" s účasťou hviezd NHL skončili na nepopulárnej, avšak výnimočnej 4. priečke.
SOŠV teda poskytne každému z 25 hráčov vo výbere odmenu vo výške 12-tisíc eur. Pre celý výber ide o 300-tisíc eur.
V porovnaní s medailistami hokejového turnaja to však paradoxne nie je najmenej. Slovensko je dokonca druhé najštedrejšie po olympijských víťazoch zo Spojených štátov amerických.
Celý tím USA dostal v prepočte takmer 800-tisíc eur, ktoré im vyplatí tamojší olympijský výbor. Jeden hokejista tak získa približne 31 775 eur.
Tretí najštedrejší sú smutní finalisti z Kanady, ktorí dokopy dostanú sumu v prepočte 232-tisíc eur, jeden z nich si príde asi na 9303 eur. Bronzoví Fíni rozdajú najmenej financií. Dovedna ide o 201-tisíc eur, čo na jedného hokejistu je približne 8040 eur.
Pre porovnanie, športovci z Nórska či Veľkej Británie nedostanú ani cent. Severania získali 41 medailí, z toho až 18 zlatých, Briti mali na konte päť cenných kovov, z toho boli až tri najžiarivejšie.
To však neznamená, že športujú zadarmo. Ich prípravu na najväčší športový sviatok financujú rôzne príspevky, dary či sponzori.
Vo všeobecnosti najviac peňazí vyplatia úspešným olympionikom Taliani, po ktorých nasledujú USA, Švajčiarsko, Poľsko, Nemecko a Kanada.