Hancko ako hráč Realu Madrid či Barcelony? Prečo nie. Je to najlepšia posila, tvrdí expert z ABC

Španielsky novinár PABLO LODEIRO FERNÁNDEZ z denníka ABC, dlhoročný expert na Atlético Madrid, hodnotí pôsobenie Dávida Hancka bez príkras: Slovák je podľa neho najlepšou letnou posilou klubu, hrá nad očakávania a už dnes patrí medzi najdôležitejších mužov tímu Diega Simeoneho. V rozhovore vysvetľuje, prečo si Hancko získal Madrid a kam ho radí v rámci celej La Ligy.
Hancko prestúpil do Atlética v lete 2025. Nakoľko napĺňa očakávania?
Z ôsmich letných posíl Atlética je Hancko tou, ktorá podáva najlepšie výkony – či už na stopérskom poste, alebo na ľavom kraji obrany. Výborne sa pozične pohybuje, takmer nerobí chyby a stal sa pevnou súčasťou základnej jedenástky trénera Diega Simeoneho. Povedal by som, že podáva výkony nad očakávania.
Ako ste vnímali Hancka pred jeho príchodom do Atlética? Verili ste, že sa presadí?
Bol to hráč, ktorého Atlético sledovalo už roky, takže sa dalo predpokladať, že má kvalitu potrebnú na to, aby hral za taký veľký klub, akým je Atlético. Existovali určité pochybnosti, keďže holandská liga má v porovnaní so španielskou nižšiu úroveň. No Hanckov talent a charakter mu umožnili prekonať akékoľvek adaptačné obdobie.
Denník AS napísal, že Dávid Hancko je jednou z najlepších posíl sezóny aj v rámci celej Európy. Súhlasíte?
Úplne súhlasím. Je to hráč, ktorý vzbudzuje emócie. Stelesňuje autoritu, výborné čítanie hry a futbalovú inteligenciu. Je pre mňa – popri barcelonskom Joanovi Garcíovi – tou najzaujímavejšou novou tvárou v La Lige.“
Čo dnes Hancko znamená pre Atlético?
Dávid Hancko je momentálne najlepším obrancom Atlética v špičkovej forme a jedným z kľúčových lídrov tímu. Hoci situácia v klube nie je ideálna, on si stabilne drží vysoký štandard – či už v defenzíve, alebo pri ofenzívnej podpore.“
Ako vníma Hancka tréner Simeone?
Myslím si, že majú dobrý vzťah. Simeone nie vždy dôveruje novým hráčom, ale Hancko je v základnej zostave od svojho letného príchodu, čo naznačuje, že Argentínčan mu plne dôveruje.
Hancko hrá takmer bez oddychu, Simeone mu takmer nedáva pauzu. Zo všetkých hráčov v poli má najvyššiu minutáž. Stáva sa nepostrádateľným?
Je nespochybniteľný. Pamätám si ako trebárs proti Levante Simeone výrazne rotoval zostavu. Keď sa však duel začal komplikovať, neváhal ho poslať na ihrisko ihneď v úvode druhého polčasu.
Aký má Hancko status v klube? Je aj lídrom v kabíne?
V Atléticu sú výrazní lídri ako Griezmann, Koke či Giménez, takže je ťažké, aby nový hráč rýchlo prevzal líderskú rolu. Ak však Hancko udrží túto výkonnosť a zostane v klube viac rokov, nepochybujem, že sa stane jedným z najdôležitejších mužov kabíny.
Akú má Hancko reputáciu v Španielsku?
Do leta bol pre širšiu verejnosť pomerne neznámy. Španielski fanúšikovia však rýchlo pochopili, že ide o hráča skutočnej kvality.
Uspel by Hancko aj v Reale Madrid alebo Barcelone?
Prečo nie.
Porovnajte Hancka s obrancami Realu Madrid alebo Barcelony. Je na ich úrovni?
Je pravda, že Real Madrid aj Barcelona nemajú túto sezónu takú silnú defenzívu ako v minulosti. Neviem, či by bol automaticky hráčom základnej zostavy, ale som presvedčený, že by sa dostal do rotácie oboch tímov. Momentálne mi pripadá lepší než napríklad Raúl Asencio či Ronald Araújo. Navyše je ľavonohý stopér, čo je dnes v elitnom futbale veľmi cenená vlastnosť.
Kam by ste zaradili Hancka v rámci La Ligy? Patrí medzi najlepších obrancov?
Ak by bola situácia Atlética lepšia, hovorilo by sa o ňom ešte viac. Áno, patrí do úzkej skupiny s hráčmi ako Cubarsí, Pubill či Vivian. Napokon, vybojoval si miesto v zostave na úkor Le Normanda, ktorý býva pravidelným členom španielskej reprezentácie.
Akú známku by ste mu dali od 1 do 10?
Osem.
Aký osobný dojem na vás urobil? Máte s ním osobnú skúsenosť?
Videl som ho len na ihrisku a na tréningoch, ale oceňujem jeho vážny prístup a odvahu. Pôsobí ako nesmierne oddaný hráč, ktorý je pripravený nechať na ihrisku dušu pre farby svojho klubu.“
Nakoľko si už dokázal získať fanúšikov Atlética?
Sezóna Atlética neprebieha celkom podľa očakávaní, no fanúšikovia si veľmi cenia Hanckovu bojovnosť. Spolu s Pubillom, Llorentem a Barriosom je podľa mňa zatiaľ najlepším hráčom tímu.