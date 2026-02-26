O Američana v slovenskom drese sa majú biť veľkokluby. Je senzácia, ktorú prezývajú Julo

Španielske médiá ho nazývajú "una de las grandes sensaciones". V preklade: jedna z obrovských senzácií.
„Talent, ktorý vedie Murciu," píše ligový web španielskej basketbalovej súťaže o Davidovi DeJuliusovi.
Dvadsaťšesťročný rozohrávač je veľký objav, ktorý prednedávnom zostrelil slávne španielske kluby Unicaju Malága 25 strelenými bodmi a Barcelonu 19 strelenými bodmi.
Posledné dni strávil v Bratislave, kde sa so slovenskou basketbalovou reprezentáciou pripravoval na blížiace sa duely v predkvalikácii na EuroBasket 2029 v Kosove (27. február, 19.00h) a v Albánsku (2. marec, 18.00, oba duely vysiela JOJ Šport).
Patrí k najlepším v najlepšej lige
DeJulius sa stal novou naturalizovanou posilou. Pred dvoma týždňami bol predstavený ako najnovšia posila v mužstve tréner Olivera Vidina.
„Hrá v Murcii, ale myslím si, že ďalšiu sezónu sa budú o neho biť silnejšie kluby," tvrdil kouč Slovákov. Ten sa pri jeho angažovaní pozeral aj na charakter. „Je veľmi dobrý človek. Je príjemný a v tíme si ho obľúbili."
V súčasnosti oblieka dres španielskej Murcie, ktorej patrí trietie miesto v najkvalitnejšej európskej ligovej súťaži Lige Endesa, v ktorej DeJulius priemeruje viac než 15 bodov na duel a patrí k najproduktívnejším hráčom na Pyrenejskom polostrove.
VIDEO: Americký rozohrávač David DeJulius
Rodák z mesta Detroit v štáte Michigan v Spojených štátoch amerických má do nášho tímu priniesť kvalitu a skúsenosti.
Volajú ho Julo
„Medzi moje silné stránky patrí práca s loptou. Viem vytvárať strelecké príležitosti pre mňa a mojich spoluhráčov. Viem dobre čítať hru a som slušný obranca. Čo je ale najdôležitejšie, viem sa začleniť do každého tímu a systému trénera," opísal sa naturalizovaný basketbalista pre JOJ Šport.
S aklimatizovaním mu veľmi pomáhajú aj jeho noví spoluhráči, ktorí mu vymysleli slovenskú prezývku. Volajú ho Julo.
„Majú dobré charaktery. Poviem vám jeden príklad. Včera som večeral pri stole sám. Zrazu si ku mne prisadli štyria chalani, aby som nesedel pri stole sám. Je to príklad toho, ako mi chalani pomáhajú začleniť sa do tímu. Volajú ma so sebou aj na kávu," tvrdí.
Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) umožňuje krajinám naturalizovať zahraničných hráčov, ktorí tak môžu posilniť národné družstvá. Ide aj o prípad DeJuliusa.
Halušky mu zachutili
Tomu sa naša krajina zapáčila, pričom to isté platí aj našom tradičnom jedle. „Veľmi mi zachutili halušky," usmial sa.
„Som pomerne nudný človek. Za posledný rok som si našiel nový koníček, ktorým je golf. No okrem toho nehrám žiadne videohry. Najradšej chodím do kostola a hrám basketbal," vraví o sebe.
Reprezentovať Slovensko je pre DeJuliusa česť. Prezradil, že ide o dlhodobú záležitosť, pričom chce pomôcť dostať našu krajinu na ME v basketbale 2029. Na turnaj, ktorého sme sa ešte v ére samostatnosti neprebojovali.
„Keď jedného dňa skončím s basketbalom, chcem byť hrdý na to, čo som v kariére dokázal. Samozrejme, že chcem vyhrať čo najviac trofejí, ale ešte viac chcem maximalizovať svoj hráčsky potenciál. To je môj kariérny cieľ," zakončil pre JOJ Šport.