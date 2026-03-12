Tradičná hokejová značka má problém. Klub stratil víťaznú kultúru, tvrdí expert

Patrí medzi najstaršie a najúspešnejšie hokejové kluby na Slovensku. Vychoval generáciu hviezd, získal jeden federálny a v ére samostatnosti ďalšie tri majstrovské tituly.
Najväčšie úspechy sú ale dávno preč. Dukla Trenčín sa musí konfrontovať s trpkou realitou, v sezóne 2025/26 bude bojovať o záchranu v najvyššej súťaži.
Tradičná značka slovenského hokeja, kde vyrástli alebo sa formovali hráči ako Marián Hossa, Marián Gáborík, Otto Haščák, Ján Pardavý či Ľubomír Sekeráš, si baráž zahrá iba druhýkrát v histórii.
V základnej časti skončili Trenčania na 11. mieste a už teraz je isté, že to bude najhoršie umiestnenie klubu od rozdelenia Československa.
To všetko sa deje v sezóne, keď hokej v meste oslavuje okrúhlych 100 rokov.
„Trenčín si nezaslúži, aby tu hokej takto fungoval. Na začiatku sezóny sú plány a ambície. Zakaždým sa to neskončí dobre, toto je negatívny vrchol.
Je to obrovské sklamanie, až frustrácia. Človek má na to ťažké srdce, ale je to tak ako to je. Ťažko sa mi hľadajú slová. Toto mesto si to nezaslúži," hodnotil prednedávnom Gáborík.
Je mi to ľúto, hovorí bývalý hráč
Dukla má v zbierke 11 medailí, z toho tri zlaté. Finále domácej ligy hrali „vojaci" osemkrát, no len dvakrát za posledných 20 rokov. Naposledy v roku 2018.
Podobný hokejový romantizmus by si radi zopakovali, no pred sebou majú úlohu z kategórie náročných.
O zotrvanie v najvyššej súťaži budú hrať len druhýkrát v histórii. V sezóne 2016/17 skončili po základnej časti na predposlednom 9. mieste.
Do baráže spolu s Duklou smeroval Liptovský Mikuláš a dva tímy z druhej najvyššej súťaže - Detva a Skalica.
„Je mi ľúto Trenčína. Baráž je nepríjemná, nikto to nechce hrať," uviedol bývalý útočník Dukly Andrej Šťastný v podcaste Hokejový BOSS.
VIDEO: Podcast Hokejový BOSS
S klubom bojoval v play-out v roku 2017. O zotrvaní Trenčína v extralige vtedy rozhodol posledný zápas proti Detve.
„Trenčín patrí medzi tri najväčšie bašty slovenského hokeja. Do baráže určite nepatrí. Liga potrebuje, aby boli kluby ako Trenčín, Slovan a Košice medzi najlepšími," dodal Šťastný.
Výsledkový úpadok trenčianskeho hokeja je znateľný, stačí sa pozrieť na umiestnenia klubu z posledných sezón.
Sezóna
Umiestnenie po ZČ
Play-off
2024/25
8. miesto
štvrťfinále
2023/24
9. miesto
predkolo
2022/23
9. miesto
predkolo
2021/22
9. miesto
predkolo
2020/21
7. miesto
štvrťfinále
Od ročníka 2017/18, keď hral Trenčín finále (3:4 proti Banskej Bystrici), iba trikrát postúpil do štvrťfinále, ani raz cezeň neprešiel.
„V Trenčíne sa stratila víťazná kultúra. Skončili sa časy, keď si hráči obliekali dresy v šatni a už vyhrávali 1:0. Dukla vždy budila rešpekt, teraz sa zápasy proti nim berú normálne," hovorí expert Ondrej Rusnák.
Slabý útok a ešte horšia obrana
Vlaňajšia sezóna dala klubu nádej. V predkole play-off Trenčín vyradil Michalovce (3:2), vo štvrťfinále vzdoroval Košiciam. Neskoršiemu majstrovi podľahol vo vyrovnanej sérii až v šiestom zápase (2:4).
Za strojcu relatívne úspešnej sezóny bol považovaný fínsky tréner Tommi Hämäläinen. Podľa vedenia klubu dokázal z každého hráča vytiahnuť niečo naviac.
„Otočil atmosféru v mužstve v náš prospech. Jeho štýl trénovania, ale aj komunikácie, nám veľmi sadol. Hráči sa tešili každý deň na tréning, na svoju prácu," hovoril pred aktuálnou sezónou generálny manažér tímu Mário Bližňák.
Dukla vyhrala úvodné štyri zápasy ročníka, patrila medzi najlepších. V októbri ale prišla prvá kríza. Mužstvo vyhralo z deviatich stretnutí iba jedno.
Stolička pod Hämäläinenom vydržala už iba dve prehry, klub ho v polovici novembra prepustil.
„Momentálny herný prejav absolútne nekorešponduje s potenciálom a kvalitou nášho kádra," reagoval Bližňák.
Mužstvo prebral Branko Radivojevič a dvojica asistentov.
„Sám som bol z toho prekvapený, pretože Tommi urobil kus dobrej roboty. Ale na tento krok sa treba pýtať niekde inde," hodnotí Radivojevič.
Klubu sa snažil pomôcť najlepšie, ako vedel. Za krátky čas sa snažil hráčom odovzdať aspoň emóciu. „Psychika chalanov bola na bode mrazu, veľmi nízka," dodáva.
Za najväčšiu slabinu označil obranu, cez ktorú prešlo na brankárov až 2026 striel, čo je suverénne najvyššie číslo v lige.
„Keď odišiel Adam Goljer na juniorský šampionát, zopár chalanov sa zranilo a v obrane to potom horelo. Do obrany sme museli použiť útočníkov alebo hráčov z prvej ligy. Vtedy to ušlo," vraví bývalý útočník.
Problémom bola aj ofenzíva. Trenčín v základnej časti strelil 125 gólov. Menej ich dal iba posledný Prešov (103).
„Potom bol tlak na brankárov, ktorí museli chytať tak, aby neinkasovali dva a viac góly. A to sa veľakrát nedarilo," konštatuje Radivojevič.
Na lavičke ho v priebehu niekoľkých dní nahradil nový tréner Otakar Vejvoda. Vedenie klubu si od Čecha veľa sľubovalo, mal zlepšiť viaceré aspekty hry. Opäť za krátky čas.
Vejvoda však pre rodinné problémy mesiac pri klube nebol. Manažment navyše často pristupoval k hráčskym zmenám.
Od septembra sa v kádri vystriedalo dvadsať hokejistov, z toho trinásť legionárov. Situácia na ľade sa ale nezmenila.
Dukla v období od 17. decembra do 22. februára prehrala 19 zápasov, vyhrala iba tri. Nič na tom nezmenil ani ďalší nový tréner - Todd Bjorkstrand.
„Štyria tréneri sú dosť veľa. Každý z nich má inú predstavu, potrebuje čas, aby sa zoznámil s tímom a pod. Pre každého z nich to bolo ťažké, priniesť nejakú myšlienku a niečo zmeniť," tvrdí Radivojevič.
Situácia v klube bola taká zlá, že fanúšikovia vyhlásili bojkot a v januári odmietli tím povzbudzovať.
„V Trenčíne je hokej číslo jeden. Treba si povedať, že za posledných sedem osem rokov výsledky neboli. Ani počas môjho pôsobenia. Trenčiansky fanúšik je frustrovaný. Dokáže byť výborný, ale už má toho dosť. Ale pri klube treba stáť, aj keď sa nedarí. Fanúšikovia vedia oceniť keď sa bojuje a hrá. Aj keď sa potom niekedy prehrá," vraví Radivojevič.
„Či sa niečo zmení, bude na majiteľoch. Oni to majú všetko v rukách," dodáva.
V baráži budú favorit
Cieľom Trenčína pred sezónou bolo vyhnúť sa predkolu play-off a postúpiť priamo do štvrťfinále, no napokon bude hrať iba o záchranu.
V nej sa predstavia v spoločnosti 12. tímu po základnej časti Tipsport ligy Prešova, a tiež dvoch úspešných semifinalistov Tipos SHL.
O baráž hrajú v SHL Skalica proti Leviciam a Humenné proti Žiaru nad Hronom. Skalica a Humenné si už v minulosti zahrali v najvyššej súťaži, Levice a Žiar nad Hronom ešte nikdy.
Baráž sa bude hrať v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Zápasy baráže sú na programe v termíne od 27. marca do 25. apríla.
Niektoré stretnutia ale bude musieť Trenčín odohrať v exile. Od 22. apríla totiž Zimný štadión Pavla Demitru hostí MS v hokeji do 18 rokov.
„Snažíme sa aj na tomto pracovať, aby počas MS, tým, že je tam konflikt termínov, aby sme klubu zabezpečili dôstojné odohratie barážových zápasov. Niektoré budeme musieť preložiť do iného mesta," uviedol nedávno riaditeľ turnaja Roman Sýkora. Do úvahy pripadajú hlavne Piešťany.
Napriek všetkým okolnostiam Trenčín vstúpi do play-out ako najväčší favorit. Pred posledným Prešovom mal v základnej časti obrovský náskok 23 bodov. Vyhral tri zo štyroch vzájomných zápasov.
„Dukla zvládne baráž hravo. Sú kvalitnejší ako Prešov, nehovoriac o kluboch z prvej ligy. Rozdiel kvality musí byť viditeľný. Keď Trenčín vyhral na Slovane, tak mi nehovor, že prehrá v Skalici," myslí si expert Rusnák.
Rovnaký názor má aj Radivojevič, podľa ktorého bude dôležitá aj psychika hráčov.
„Kto robil šport, vie, že hlava robí veľa. A v hokeji keď nefunguje hlava, nejdú ani ruky a nohy. Môže sa stať čokoľvek, ale kvalita je jednoznačne na strane Dukly."