Posledná zastávka pred finále: Vlhová vynechá Aare, pripravuje sa už na novú sezónu

Petra Vlhová má na švédske stredisko Aare krásne spomienky. Práve tu vyhrala svoje prvé preteky Svetového pohára a o niekoľko rokov neskôr získala aj jediný titul majsterky sveta.
Tentoraz však slovenská lyžiarka na štarte nebude.
Vlhová síce potešila fanúšikov štartom na zimných olympijských hrách 2026, no to bolo jej jediné súťažné predstavenie na snehu v tejto sezóne. Cez víkend sa v Aare nepredstaví, potvrdila to na sociálnych sieťach.
SP v Aare:
sobota 14. marca - obrovský slalom 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00
nedeľa 15. marca - slalom 1. kolo 09:30, 2. kolo 12:30
Netrénuje iba slalom
Tridsaťročná Slovenka momentálne trénuje v Taliansku a pripravuje sa na návrat v budúcej sezóne Svetového pohára.
Do aktuálneho ročníka sa už nevráti. Štart na zimných olympijských hrách poslúžil najmä ako test, ako jej telo zvládne pretekové zaťaženie po dlhšej pauze.
Po takmer dvojročnom výpadku má pred sebou ešte veľa práce. Aj preto sa momentálne sústreďuje najmä na tréning – z Talianska zverejnila zábery, na ktorých jazdí obrovský slalom.
"Konečne som opäť na lyžiach pre obrovský slalom. Som šťastná a cítim sa skvele. Preteky túto sezónu už nepôjdem, a tak to využívam ako prípravu na ďalšiu sezónu, ktorej sa naozaj neviem dočkať.
A hlavne verím, že sa opäť uvidíme na Svetovom pohári doma v Jasnej," napísala zlatá medailistka z Pekingu na sociálnych sieťach.
Miesto veľkých momentov
Hoci po ZOH v Cortine nechávala otázku štartu v Aare otvorenú, napokon tam nevycestuje. Na švédske stredisko má tie najkrajšie spomienky.
V decembri 2015 tu Vlhová vyhrala svoj prvý slalom vo Svetovom pohári. Víťazstvo v Aare odštartovalo jej cestu medzi absolútnu elitu.
O štyri roky neskôr sa do Švédska vrátila ako jedna z favoritiek majstrovstiev sveta. A odchádzala s najcennejšou trofejou.
Na šampionáte v roku 2019 získala zlato v obrovskom slalome – dodnes jediný titul majsterky sveta v jej kariére. Okrem toho pridala aj striebro v alpskej kombinácii a bronz v slalome.
Aare sa zapísalo do jej kariéry aj o rok neskôr. V roku 2020 sa tam mala definitívne uzavrieť sezóna Svetového pohára, no pandémia koronavírusu všetko zmenila. Preteky zrušili a sezóna sa skončila predčasne.
„Spomínam si, ako som vyšla zo sprchy a zapípal mi mobil. Písal Livio: Všetky preteky sú zrušené. Máme dva malé glóbusy. Skoro mi vypadli oči z jamiek. Úžasné!,“ spomínala Vlhová.
Slovenka si vtedy zabezpečila glóbusy za slalom aj paralelný slalom.
Vlhová tu zaznamenala aj svoje doposiaľ posledné víťazstvo v obrovskom slalome. V roku 2022 triumfovala suverénne, keď druhá Marta Bassinová stratila viac ako sekundu.
Rozhoduje sa už len v „obráku“
Sezóna Svetového pohára sa blíži do záveru a zatiaľ je rozhodnuté iba v jednej disciplíne – v slalome, kde dominuje Mikaela Shiffrinová. Američanka si už v januári zabezpečila malý glóbus za disciplínu a sezónu ozdobila aj zlatou olympijskou medailou.
Jej najväčšou konkurentkou bola Camille Rastová, ktorá sa šesťkrát dostala na pódium a ako jediná dokázala Shiffrinovú zdolať.
Otvorený však zostáva boj v obrovskom slalome.
Na čele hodnotenia je Julia Scheibová, ktorá si počas sezóny vyjazdila pomerne výrazný náskok a drží najlepšiu pozíciu v boji o malý glóbus.
Reálne ju ešte môžu ohroziť najmä Camille Rastová (rozdiel 89 bodov) a Sara Hectorová (rozdiel 131 bodov). Do konca disciplíny zostávajú už len dvoje preteky, takže Scheibová má titul vo veľkej miere vo vlastných rukách.
Veľký glóbus stále otvorený
Napínavý je aj súboj o celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.
Shiffrinová už prekonala množstvo lyžiarskych rekordov a teraz môže pridať ďalší. Na dosah má šiesty veľký glóbus – niečo, čo pred ňou dokázala iba legendárna Annemarie Moserová-Pröllová.
Američanka ovládla Svetový pohár v rokoch 2017, 2018, 2019, 2022 a 2023. Tentoraz však čelí mimoriadne silnej konkurencii.
Do boja o celkové prvenstvo výrazne prehovorila Emma Aicherová.
Nemecká reprezentantka so švédskymi koreňmi má výbornú formu – na olympijských hrách v Cortine získala dve strieborné medaily (zjazd a tímová súťaž) a po hrách pokračovala v stabilných výkonoch najmä v rýchlostných disciplínach.
„Som ohromená, že po úspechoch na olympiáde si Emma udržiava takúto konzistentnosť výkonov. Urobila veľký pokrok,“ povedala pre Eurosport bývalá lyžiarka Maria Rieschová.
Shiffrinová síce pred sezónou oznámila, že zjazd vynechá, no v super-G by sa mala ešte do konca marca predstaviť. Sama priznala, že boj o veľký glóbus je pre ňu rovnako dôležitý ako olympijské zlato zo slalomu.
„Myslím si, že Mikaela cíti tlak a že jej Emma dýcha na krk,“ dodala bývalá nemecká lyžiarka a dnes expertka Viktoria Rebensburgová.
Pred víkendom v Aare má Shiffrinová pred Aicherovou náskok 125 bodov.