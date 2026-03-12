Biatlonistky v šprinte a lyžiari v super-G. Športový program na dnes (13. marec)

Paulína Bátovská Fialková vo vytrvalostných pretekoch v Kontiolahti
Paulína Bátovská Fialková vo vytrvalostných pretekoch v Kontiolahti (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
13. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 13. marca. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 13. marec

Futbal

  • 20:30 Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli, 26. kolo Bundesligy
  • 20:45 Olympique Marseille - AJ Auxerre, 26. kolo Ligue 1
  • 20:45 FC Turín - Parma Calcio, 29. kolo Serie A
  • 21:00 CD Alaves - FC Villarreal, 28. kolo La Ligy

Hokej

  • 0:00 Carolina Hurricanes - St. Louis Blues, NHL
  • 0:00 New Jersey Devils - Calgary Flames, NHL
  • 0:00 Florida Panthers - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 0:00 Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings, NHL
  • 0:00 Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks, NHL
  • 0:00 Buffalo Sabres - Washington Capitals, NHL
  • 0:00 Boston Bruins - San Jose Sharks, NHL
  • 1:00 Winnipeg Jets - New York Rangers, NHL
  • 1:00 Minnesota Wild - Philadelphia Flyers, NHL
  • 1:00 Dallas Stars - Edmonton Oilers, NHL
  • 2:00 Utah Mammoth - Chicago Blackhawks, NHL
  • 3:00 Seattle Kraken - Colorado Avalanche, NHL
  • 3:00 Vegas Golden Knights - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 3:00 Vancouver Canucks - Nashville Predators, NHL

  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary, prípadný štvrtý zápas predkola play off českej extraligy
  • 17:30 Motor České Budějovice - HC Kometa Brno, prípadný štvrtý zápas predkola play off českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, prípadný štvrtý zápas predkola play off českej extraligy
  • 18:00 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec, prípadný štvrtý zápas predkola play off českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Indian Wells
  • Turnaj WTA v Indian Wells

Biatlon

  • 15:15 ženy šprint na 7,5 km, Svetový pohár v Otepää

Lyžovanie

Skoky na lyžiach

  • 16:45 muži kvalifikácia, SP v Osle
  • 19:45 ženy kvalifikácia, SP v Osle

Zimné paralympijské hry 2026

  • 9:00 parasnoubording - banked slalom mužov (Krupa)
  • 9:00 / 12:30 paraalpské lyžovanie - obrovský slalom mužov (Haraus, Kubačka, Čupka)
  • 10:00 parabiatlon - stíhacie preteky (Lajtman)
  • 10:05 / 18:35 curling na vozíku - semifinále, o 3. miesto (SR?)
  • 14:35 / 19:05 parahokej - semifinále (SR?)

Cyklistika

  • 10:50 5. etapa Tirreno Adriatico: Marotta-Mondolfo – Mombaroccio (184 km)
  • 12:25 6. etapa Paríž - Nice: Barbentane - Apt (179,3 km)

Basketbal

TV program: piatok, 13. marec
Ostatné športy

    Biatlonistky v šprinte a lyžiari v super-G. Športový program na dnes (13. marec)
    dnes 00:00
