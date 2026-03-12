Biatlonistky v šprinte a lyžiari v super-G. Športový program na dnes (13. marec)

Športový program na piatok, 13. marec
Futbal
- 20:30 Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli, 26. kolo Bundesligy
- 20:45 Olympique Marseille - AJ Auxerre, 26. kolo Ligue 1
- 20:45 FC Turín - Parma Calcio, 29. kolo Serie A
- 21:00 CD Alaves - FC Villarreal, 28. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Carolina Hurricanes - St. Louis Blues, NHL
- 0:00 New Jersey Devils - Calgary Flames, NHL
- 0:00 Florida Panthers - Columbus Blue Jackets, NHL
- 0:00 Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings, NHL
- 0:00 Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks, NHL
- 0:00 Buffalo Sabres - Washington Capitals, NHL
- 0:00 Boston Bruins - San Jose Sharks, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets - New York Rangers, NHL
- 1:00 Minnesota Wild - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Dallas Stars - Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 Utah Mammoth - Chicago Blackhawks, NHL
- 3:00 Seattle Kraken - Colorado Avalanche, NHL
- 3:00 Vegas Golden Knights - Pittsburgh Penguins, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - Nashville Predators, NHL
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary, prípadný štvrtý zápas predkola play off českej extraligy
- 17:30 Motor České Budějovice - HC Kometa Brno, prípadný štvrtý zápas predkola play off českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Sparta Praha, prípadný štvrtý zápas predkola play off českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec, prípadný štvrtý zápas predkola play off českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Biatlon
- 15:15 ženy šprint na 7,5 km, Svetový pohár v Otepää
Lyžovanie
- 10:00/13:30 obrovský slalom junioky, MSJ (účasť SR)
- 11:00 muži super-G, SP v Courcheveli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 16:45 muži kvalifikácia, SP v Osle
- 19:45 ženy kvalifikácia, SP v Osle
Zimné paralympijské hry 2026
- 9:00 parasnoubording - banked slalom mužov (Krupa)
- 9:00 / 12:30 paraalpské lyžovanie - obrovský slalom mužov (Haraus, Kubačka, Čupka)
- 10:00 parabiatlon - stíhacie preteky (Lajtman)
- 10:05 / 18:35 curling na vozíku - semifinále, o 3. miesto (SR?)
- 14:35 / 19:05 parahokej - semifinále (SR?)
Cyklistika
- 10:50 5. etapa Tirreno Adriatico: Marotta-Mondolfo – Mombaroccio (184 km)
- 12:25 6. etapa Paríž - Nice: Barbentane - Apt (179,3 km)
Basketbal
- 19:00 Nitra Blue Wings - BC Prievidza, 30. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
TV program: piatok, 13. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.