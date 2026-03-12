V šprinte štyri Slovenky. Prvá pôjde Kuzminová a tesne po nej Bátovská Fialková

Paulína Bátovská Fialková počas pretekov s hromadným štartom v Kontiolahti.
Paulína Bátovská Fialková počas pretekov s hromadným štartom v Kontiolahti. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
12. mar 2026 o 18:03
Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint žien v estónskom stredisku Otepää.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v estónskom stredisku Otepää individuálnymi pretekmi. V piatok (13. marca) sa od 15.15 h predstavia ženy v šprinte.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.

Ako prvá do pretekov vyštartuje Ukrajinka Olena Horodná, prvou Slovenkou na trati bude Kuzminová, ktorá ma štartové číslo 27. Bátovská Fialková vyjde na 7,5 km dlhú trať o necelé tri minúty neskôr (32).

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ako tretia zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Ema Kapustová, ktorá ma štartové číslo 51, čo znamená, že sa na trati predstaví približne o 15.40 hod.

Poslednou bude Mária Remeňová, ktorá pôjde v závere. Jej štart je o 15.56 h, má číslo 82.

Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 1, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla pre šprint žien v Otepää

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

27

Anastasia Kuzminová

Slovensko

15:28:30 h

32

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

15:31:00 h

51

Ema Kapustová

Slovensko

15:40:30 h

82

Mária Remeňová

Slovensko

15:56:00 h

dnes 18:03
