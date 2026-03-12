V šprinte štyri Slovenky. Prvá pôjde Kuzminová a tesne po nej Bátovská Fialková

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v estónskom stredisku Otepää individuálnymi pretekmi. V piatok (13. marca) sa od 15.15 h predstavia ženy v šprinte.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.
Ako prvá do pretekov vyštartuje Ukrajinka Olena Horodná, prvou Slovenkou na trati bude Kuzminová, ktorá ma štartové číslo 27. Bátovská Fialková vyjde na 7,5 km dlhú trať o necelé tri minúty neskôr (32).
Ako tretia zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Ema Kapustová, ktorá ma štartové číslo 51, čo znamená, že sa na trati predstaví približne o 15.40 hod.
Poslednou bude Mária Remeňová, ktorá pôjde v závere. Jej štart je o 15.56 h, má číslo 82.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 1, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla pre šprint žien v Otepää
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
27
Anastasia Kuzminová
Slovensko
15:28:30 h
32
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
15:31:00 h
51
Ema Kapustová
Slovensko
15:40:30 h
82
Mária Remeňová
Slovensko
15:56:00 h