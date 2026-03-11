Vzťah nadobudol kritický a hanebný rozmer. Ukrajinskí športovci sa sťažujú na správanie

Zlatý medailista Taras Rad z Ukrajiny.
Zlatý medailista Taras Rad z Ukrajiny. (Autor: TASR/IOC via AP)
TASR|11. mar 2026 o 18:52
Čelia systematickému tlaku zo strany Medzinárodného paralympijského výboru.

Ukrajinský paralympijský výbor vyhlásil, že na ZPH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo čelia jeho športovci a tréneri systematickému tlaku zo strany Medzinárodného paralympijského výboru (MPV). Uviedol to v stredu v oficiálnom stanovisku.

„Verili sme, že prejavy tohto tlaku sú iba náhodné. Žiaľ, nedávne udalosti nám ukázali, že sú systematické a vzťah voči nášmu tímu nadobudol kritický a hanebný rozmer,“ cituje DPA z vyjadrenia Ukrajinského paralympijského výboru, ktorý sa posťažoval na viaceré konfliktné situácie.

Medzi nimi sú snaha odobrať náušnice ukrajinskej parabiatlonistky Olexandry Kononovovej s nápisom „Zastavte vojnu“ i odobratie vlajok rodinným príslušníkom parabiatlonistu Tarasa Rada.

MPV vyjadril nad stanoviskom Ukrajinského paralympijského výboru počudovanie. Podľa neho neprišla žiadna formálna sťažnosť a Ukrajinci vyjadrujú kritiku výlučne prostredníctvom médií.

dnes 18:52
