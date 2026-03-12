Bude to najväčší hokejový štadión na svete. Aréna v Pardubiciach prekoná aj Montreal

V českom hokeji sa rodí projekt, ktorý svojimi rozmermi presahuje hranice Európy a pokojne sa môže označiť za svetový.
Český miliardár Petr Dědek plánuje v Pardubiciach vybudovať novú multifunkčnú arénu, ktorá by sa po dokončení mohla stať najväčším hokejovým štadiónom na svete.
Ambiciózny zámer majiteľa Dynama má prekonať aj kapacity najväčších arén NHL.
Verejnosť sa teraz dozvedela, ako bude stánok za miliardy českých korún skutočne vyzerať.
Hala nesie pracovný názov Multifunčná hokejová aréna Pardubice (MHAP). Projekt je výsledkom viac než roka a pol príprav a po prvý raz bol predstavený verejnosti v podobe detailnej virtuálnej vizualizácie.
„Vieme, že sme doteraz nekomunikovali všetko, ale malo to svoje dôvody. Teraz uvidíte, že to, čo ukazujeme, je už v štádiu, keď to stojí za predstavenie. Ukazuje to reálnejší pohľad na to, že sa vízia zhmotní a takto to bude vyzerať,“ vysvetľoval počas prezentácie Petr Dědek mladší.
Novinári a hostia mohli pomocou virtuálnej reality prvýkrát „vstúpiť“ priamo do budúcej arény.
„Zrazu vidíte, čo bude stáť pred vami, dokážete sa v tom prechádzať. Pre ľudský mozog je to oveľa jednoduchší spôsob, ako uviesť víziu do reality,“ dodal Dědek mladší.
Prvé kroky na tribúnu, hoci len prostredníctvom VR okuliarov, podľa prítomných priniesli výrazný „wow efekt“.
Kapacita väčšia než v Montreale
Samotná aréna má byť srdcom rozsiahleho projektu, ktorý počíta aj s menšou tréningovou halou, parkovacím domom, hotelom a novou mestskou štvrťou v okolí štadióna.
Na hokejové zápasy by sa do nej malo zmestiť viac než 22-tisíc divákov. To je číslo, ktoré by prekonalo aj kapacitu najväčšieho štadióna na svete v Petrohrade či slávnej Bell Centre v kanadskom Montreale, ktorá je dnes najväčšou halou NHL.
Na koncerty by mohla pardubická aréna prijať dokonca o takmer štyri tisíc ľudí viac.
V Pardubiciach však počítajú aj s realistickejším scenárom počas extraligovej sezóny.
„Samozrejme sme realisti. Posledné poschodia budú uzatvárateľné, aby vznikla kapacita približne okolo pätnásť a pol tisíca divákov. Vieme, že o niektoré extraligové zápasy je počas sezóny nižší záujem,“ priznal Dědek mladší.
Pre porovnanie, najväčšou arénou v Česku je momentálne pražská O2 arena, do ktorej sa na hokejové zápasy zmestí 17 413 divákov. V európskom meradle patrí po SKA Arene a kolínskej Lanxess Arene medzi tri najväčšie haly.
Hráči budú prechádzať okolo VIP
Autori projektu sľubujú modernú arénu s výhľadom na ľadovú plochu zo všetkých miest na tribúnach.
Súčasťou haly bude veľká multimediálna kocka nad ľadom, kruhová kabína pre domáci tím či centrálne námestie pred arénou.
Architekti predstavili aj viacero netradičných prvkov – napríklad fasádu meniacu farby podľa typu podujatia, obrovskú obrazovku na parkovacom dome či schodisko k hale tvorené LED displejmi.
VIP hostia budú mať navyše unikátny pohľad na hráčov ešte pred zápasom. Zo špeciálneho preskleného salónika totiž uvidia hokejistov priamo na chodbe, ktorou budú prechádzať z kabín na ľad.
Problémy s radnicou
Nová aréna má vyrásť na severovýchodnom okraji Pardubíc na mieste bývalej komunálnej skládky.
Investorom je spoločnosť DD Invest Petra Dědeka a predpokladané náklady na výstavbu sa pohybujú okolo 10,5 miliardy českých korún (približne 430 miliónov eur).
V minulosti sa diskutovalo aj o finančnej podpore zo strany mesta, napríklad o dotácii 30 miliónov korún ročne počas 20 rokov. Radnica spočiatku deklarovala, že zaplatí aj za likvidáciu starej skládky.
Podľa posledných informácií však má financovanie celého projektu zostať výlučne v rukách súkromného investora.
Definitívne rozhodnutie by mali pardubickí poslanci prijať na zasadnutí mestského zastupiteľstva koncom marca.
„Mesto pripravuje podklady na marcové zastupiteľstvo. Predmetom bude schválenie plánovacej zmluvy, dohody o skládke a dohody o verejných funkciách, ktoré by mal investor mestu garantovať. O finančnej podpore projektu mesto nebude rokovať,“ uviedla hovorkyňa pardubického magistrátu Ivana Dolanová.
Kým sa tak začne stavať, projekt čaká ešte séria administratívnych krokov a rokovaní.
Výstavba by mala podľa pôvodných plánov trvať necelé tri roky.
„Pre nás je teraz dôležité prejsť celým procesom tak, aby sme mohli začať stavať, aby sa mohlo kopnúť do zeme. V tom momente budeme schopní povedať, že vieme, že to dokončíme v tomto termíne. Po technologickej stránke to už máme prepočítané vrátane rezervy," dodal Dědek mladší.
Ak sa plán podarí zrealizovať, Pardubice by sa mohli zaradiť medzi najvýraznejšie hokejové centrá na svete a ich nová aréna by kapacitou prekonala aj legendárne štadióny z kolísky hokeja.
Tabuľka: Päť najväčších hokejových štadiónov na svete
Hala
Mesto
Krajina
Kapacita
SKA Arena
Petrohrad
Rusko
21 542
Bell Centre
Montreal
Kanada
21 105
United Center
Chicago
USA
19 717
Wells Fargo Center
Philadelphia
USA
19 537
Little Caesars Arena
Detroit
USA
19 515