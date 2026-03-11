Konečne poriadny hokej! Štartuje play-off. Aké sú naše predikcie? (Hokejový BOSS)

Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS.
Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
Sportnet|11. mar 2026 o 17:00
Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

Nitra vyhrala základnú časť. V predposlednom kole si zahrala „vodné pólo či hádzanú“ s Prešovom, veď zápas sa skončil výsledkom 8:6. Nasledoval duel v Banskej Bystrici, ktorá duel vypustila a prehrala 0:3.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

„Nepáčilo sa mi to. Za všetko hovorili slová Martina Vitáloša z Nitry, ktorý konštatoval, že to je ako detský zápas na tretinky. Len aby sa hralo. Žiadne súboje, nič. Toto si fanúšikovia nezaslúžili.

A chápem, ide play-off, ale aj tak. Bystrica si vybrala prehrou Košice, tak som zvedavý na ich hru. Očakávam, že vyhrajú aspoň 4:0, 4:1, keď už toto sa stalo,“ povedal s náznakom irónie Boris.

„No a čo sa dialo na Slovane? Michalovce tam prišli s béčkom. Ich manažéri si hovorili, že hádam nedostaneme desiatku. A oni ešte vyhrali 2:1. Na zápas došla veľmi slušná návšteva a videli...toto,“ doplnil Ondro.

A tak Stano skonštatoval – „Konečne príde hokej. Je tu play-off. Tak si ho poďme užiť.“

A aké témy dominovali v podcaste?

  • Kto sú favoriti v predkolách play-off?
  • Čo rozhodne jednotlivé série?
  • Čo sa stane vo Zvolene, ak vypadne pred štvrťfinále?
  • Čo sľubujú série Košice – Banská, Žilina – Poprad?
  • Prečo Ondro favorizuje letného majstra?
  • Aké trénerské zmeny počas základnej časti najviac rezonovali?
  • Kto sa stal BOSS-om týždňa?
  • Ako vnímajú chalani baráž o Tipsport ligu?

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 17:00

Tipsport liga

dnes 17:00
