Konečne poriadny hokej! Štartuje play-off. Aké sú naše predikcie? (Hokejový BOSS)

Nitra vyhrala základnú časť. V predposlednom kole si zahrala „vodné pólo či hádzanú“ s Prešovom, veď zápas sa skončil výsledkom 8:6. Nasledoval duel v Banskej Bystrici, ktorá duel vypustila a prehrala 0:3.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Nepáčilo sa mi to. Za všetko hovorili slová Martina Vitáloša z Nitry, ktorý konštatoval, že to je ako detský zápas na tretinky. Len aby sa hralo. Žiadne súboje, nič. Toto si fanúšikovia nezaslúžili.
A chápem, ide play-off, ale aj tak. Bystrica si vybrala prehrou Košice, tak som zvedavý na ich hru. Očakávam, že vyhrajú aspoň 4:0, 4:1, keď už toto sa stalo,“ povedal s náznakom irónie Boris.
„No a čo sa dialo na Slovane? Michalovce tam prišli s béčkom. Ich manažéri si hovorili, že hádam nedostaneme desiatku. A oni ešte vyhrali 2:1. Na zápas došla veľmi slušná návšteva a videli...toto,“ doplnil Ondro.
A tak Stano skonštatoval – „Konečne príde hokej. Je tu play-off. Tak si ho poďme užiť.“
A aké témy dominovali v podcaste?
- Kto sú favoriti v predkolách play-off?
- Čo rozhodne jednotlivé série?
- Čo sa stane vo Zvolene, ak vypadne pred štvrťfinále?
- Čo sľubujú série Košice – Banská, Žilina – Poprad?
- Prečo Ondro favorizuje letného majstra?
- Aké trénerské zmeny počas základnej časti najviac rezonovali?
- Kto sa stal BOSS-om týždňa?
- Ako vnímajú chalani baráž o Tipsport ligu?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.