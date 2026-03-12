VIDEO: Fenomálny Duplantis to opäť dokázal. Svetový rekord vylepšil na prvý pokus

ČTK|12. mar 2026 o 21:13
Pridal centimeter k vlaňajšiemu výkonu z MS v Tokiu.

Armand Duplantis vylepšil vlastný svetový rekord v skoku o tyči na 631 centimetrov. V Uppsale pridal centimeter k vlaňajšiemu výkonu z MS v Tokiu.

Fenomenálny švédsky atlét na špecializovanom halovom mítingu pred domácimi divákmi v Uppsala pridal jeden centimeter k minuloročnému výkonu z majstrovstiev sveta v Tokiu.

Dvadsaťšesťročný atlét prekonal historické maximum pätnástykrát v kariére. Latku vo výške nového rekordu vo štvrtok prekonal hneď na prvý pokus.

VIDEO: Duplantis vylepšil vlastný svetový rekord

V súťaži sa dvojnásobný olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta rozbehol len na štyri pokusy, pričom postupne preskočil 565, 590 aj 608 cm na prvý pokus.

Duplantis sa suverénne vrátil na čelo tohtoročných tabuliek, z ktorého ho koncom februára zosadil výkonom 617 cm Emmanuil Karalis.

Grécky žrdkár a aktuálne druhý muž historických tabuliek vo štvrtok na svoj osobný rekord nenadviazal a musel sa uspokojiť so siedmym miestom za výkon 580 cm.

Stroskotal na šiestich metroch, ktoré naopak prekonal Sondre Guttormsen a obsadil za Duplantisom druhé miesto. Pokusy o 608 cm, ktorými by si zlepšil osobný aj národný rekord o dva centimetre, už nórsky žrdkár nezvládol.

