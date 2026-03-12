Bývalý tréner Nemca: Nečudoval by som sa, keby chcel odísť. V Jersey nikdy nebol prvá voľba

Keď sa Šimon Nemec dostal do tímu dorastu v Liptovskom Mikuláši, mal len 13 rokov. Nastupoval s hráčmi, ktorí boli o štyri roky starší.
Príležitosť v ňom videl tréner JÁN PLEVA, ktorý vtedy mužstvo dorastencov trénoval. Naštartoval tak cestu mladého obrancu až ku draftu NHL v roku 2022, keď sa stal dvojkou po Jurajovi Slafkovskom.
Bývalý tréner je s obrancom New Jersey v pravidelnom kontakte a pozorne sleduje jeho výkony. Stretli sme sa s ním v mikulášskej JL Aréne, kde mnoho kilometrov nakorčuľoval aj Šimon Nemec.
Ján Pleva v rozhovore pre Sportnet prezradil, čo si myslí o prístupe organizácie Devils k Nemcovi, aké riešenie vidí a aj prečo bol za Šimonovou zmenou agenta konflikt záujmov.
"Nechápem, načo ho draftovali ako dvojku, keď ho majú stále ako niekoho v druhom rade. Takto sa na to pozerám ja a mal som debaty aj so Šimonom, tiež to tak vidí," povedal Pleva.
Ako hodnotíte súčasnú sezónu Šimona Nemca?
Zo začiatku to nebolo nič moc. Potom dostal viac dôvery od trénera a chytil sa. Najhoršie je, že ho pribrzdilo zranenie. Sezóna mohla byť oveľa lepšia, ale patrí to k hokeju. V tej dobe, keď mal Šimon formu, všetkým ukázal, že je hokejista na správnom mieste a v správnom čase. Len potrebuje dôveru. Na to, že bol dvojkou draftu, dostáva veľmi málo času.
Hokej je biznis a on má zo siedmich bekov mužstva najmenšiu zmluvu. Treba sa na to pozerať aj z tejto stránky. Trénera aj generálneho manažéra tiež tlačia k tomu, aby zodpovednosť brali hráči, ktorí sú za to platení. Majú prednosť a nejde len o Šimonovu výkonnostnú stránku, ale aj o ten biznis.
Ako často sa vám darí pozrieť si jeho zápasy?
Zápasy v noci nepozerám, ale keď sú nejaké večerné, pozriem si ich. Mám však prístup na Instat, kde si zadám Šimonove meno a pozriem si všetky jeho striedania za 20 minút.
Ste so Šimonom v kontakte?
Jasné, píšeme si takmer na dennej báze.
V rozhovore sa dozviete:
- V čom sa Nemec najviac posunul a v čom sa ešte musí zlepšiť
- Čo mu napísal po chybe proti Švédsku na ZOH
- Za akých podmienok hrá Šimon najlepšie
- Ako vníma rozhodnutia New Jersey a čo mu na nich vadí
- Prečo Šimon vymenil agenta
- Čo by pre neho bolo v lete najlepšie
- Ktorý klub by bol podľa Plevu výbornou možnosťou pre Nemca
- Čo hovorí na kritiku trénera Keefea
- Aký hokejista a typ hráča je Šimonov brat Adam
- Ako Adam nakričal do starších spoluhráčov
Na zimných olympijských hrách Šimon ukázal, že keď dostane priestor, darí sa mu. Patril tam k najlepším slovenským obrancom. Ako ste vnímali jeho hru na ZOH?
Mal dobré, ale aj slabšie zápasy. Odohral si svoj štandard a utvrdil si líderskú pozíciu v obrane. Z hľadiska našej reprezentácie je to veľký prínos do budúcnosti. Má 22 rokov a vyrastajú nám ďalší obrancovia podobnej úrovne, ktorí sa môžu raz presadiť v NHL. Ja sa o budúcnosť slovenskej reprezentácie nebojím.
Pri Šimonovi je zrejmé, že raz by mohol byť jasný líder defenzívy.
Áno. A nielen obrany, ale celého mužstva. Je to víťazný typ a tieto vlastnosti má. Svojím výkonom dokáže strhnúť celé mužstvo, nielen obranu.
V čom sa podľa vás počas uplynulej sezóny najviac posunul?
Dokázal sa adaptovať na prostredie. Jeho adaptačný kvocient išiel hore a posunul sa hlavne v osobných súbojoch v defenzíve, čo mu predtým vyčítali. Tam mal slabiny a dokázal to vykompenzovať na požadovanú úroveň. Svojou anticipáciou to môže do budúcna ešte vylepšovať.
Viacerí kritizujú práve Nemcovu hru smerom dozadu. Aký je váš pohľad na jeho defenzívu?
V NHL hrajú najlepší hráči na svete a jeho prednosť je ofenzívna hra, ale aj tí najlepší beci musia mať vyváženú aj defenzívnu hru. Obrancovia ako Makar majú vykompenzovanú aj túto činnosť a hrajú na požadovanej úrovni. Šimon predtým dosť súbojov v obrane prehrával. Dnes už to je na úrovni NHL. Aj jeho defenzívna činnosť.
Na čom musí stále najviac pracovať?
V ofenzíve na práci na modrej čiare. Potrebuje, aby to neriešil len štandardne, ale aby tam zapojil svoju kreativitu a to nielen nahrávkami, ale aj korčuľovaním. Musí sa teda zlepšiť v korčuľovaní v útočnom pásme.
V defenzíve potrebuje lepšiu prácu hokejkou a stále treba zapracovať na osobných súbojoch. Nie je to však až tak o silovom aspekte, ale o skúsenosti. To sa niekedy nedá naučiť, ale musí si to zažiť, aby v tom bol ešte lepší.
Ak vidíte chyby, napíšete mu?
Jasné. Keď niečo vidím, píšem mu. Na olympijských hrách ho v zápase proti Švédsku efektne obišiel Raymond a dal gól. Napísal som mu potom, či nemal párky na raňajky, keďže ho tam poslal na párky. Ale Raymond to urobil výborne.
Šimon mal počas sezóny fazónu, v ktorej bodoval a rozhodoval zápasy. V jednom dokonca strelil hetrik. Čomu pripisujete to, že sa mu vtedy tak darilo?
Šimon je typ hráča, ktorý potrebuje tráviť veľa času na ľade, aby bol v zápase. Keď hrá 13 minút, nie je to on. Potrebuje 20 až 25 minút a vtedy je naplno v zápase. Čím viac hrá, tým je lepší. Keď ho tam dáte trikrát za tretinu, neprejavia sa jeho kvality.
To mu vtedy pomohlo. Dostal priestor, lebo sa zranili nejakí obrancovia a času na ľade mal veľa. Keď hráč ako Šimon dostane priestor, pre súpera je veľmi nebezpečný. Či už svojím hokejovým IQ alebo prihrávkami dokáže útok dobre podporiť. Vtedy sa aj on na ľade cíti najlepšie.
Potom sa zranil a po návrate nedostával až taký priestor, v niektorých zápasoch dokonca sedel na tribúne ako zdravý náhradník. Ako ste vnímali tieto rozhodnutia vedenia tímu?
Ako som povedal, je to aj biznis. Majú tam sedem bekov a niekomu červená karta vždy musí prischnúť. Do zápasu idú len šiesti obrancovia. Niektoré zápasy preto vynechal.
V New Jersey to musia vyriešiť, lebo takto to nemôže ísť do nekonečna. Bavil som sa s ním o tom. Je tam už štvrtý rok, ale väčší priestor dostal vždy, až keď sa niekto zranil. Neviem, ako mu tréner Keefe a manažér Fitzgerald dôverujú. Je Slovák. Ak by bol Američan, možno by už mal na stole zmluvu podobne ako vlani Luke Hughes. Šimonovi však stále nič neponúkli. Na začiatku sezóny povedal Fitzgerald, že dostane ponuku. Je koniec sezóny a stále neprišla.
Nečudoval by som sa, keby chcel Šimon odísť. Odísť do mužstva, kde je to postavené na ňom a kde dostane dôveru. Štyri roky je len niekto v druhom rade. Nechápem, načo ho draftovali ako dvojku, keď ho majú stále ako niekoho v druhom rade. Takto sa na to pozerám ja a mal som debaty aj so Šimonom, tiež to tak vidí.
Rozdiel vidíme už pri pohľade na situáciu Juraja Slafkovského. V Montreale dostával priestor od začiatku aj napriek tomu, že robil chyby a kritizovali ho. Stále hral a pracovali s ním. V New Jersey to však vyzerá, že Šimon Nemec dostane väčší priestor len vtedy, keď niekto ďalší absentuje. Po návrate po zranení vynechal dva zápasy ako zdravý náhradník. Vedia Šimona takéto veci zasiahnuť a poznačiť?
Šimon je na tom mentálne veľmi dobre, na takéto veci nepozerá a ide si za svojím cieľom. Dnes je to iný chalan ako tri, štyri roky dozadu. Je rozhľadený a takéto niečo ho nevyvedie z miery.
V tíme majú štyroch obrancov pravákov. Viacerí z nich majú vo svojich zmluvách klauzuly o nevymeniteľnosti a Šimon má najnižší kontrakt, ale zase najväčšiu perspektívu. Diskutovalo sa o tom, že môže byť pred trade deadline vymenený. Sledovali ste to? Dúfali ste, že ho vymenia?
Sledoval som to. Myslím si, že aj nad generálnym manažérom Fitzgeraldom je v klube niekto a on si tiež chráni svoj zadok. V minulosti tam padlo veľa zlých rozhodnutí pri zmluvách obrancov. Niektoré sa nedajú pochopiť. Hamilton poberá deväť miliónov, ale jeho výkonnosť nie je na takej úrovni. Čo s ním? Nikto ho za tie peniaze nechce. Ak by ho aj niekto chcel, Jersey by si muselo ponechať časť jeho platu. Myslím si, že aj niektorí ďalší obrancovia v mužstve sú zmluvne nadhodnotení, ak sa pozrieme na pomer cena – výkon. Šimon tam má najväčšiu perspektívu.
Z môjho hľadiska sa v New Jersey nerobí koncepčne. Mali perfektný začiatok sezóny. Teraz sú druhý najhorší tím v konferencii, prakticky bez šance dobehnúť stratu. Keď si však zoberieme, ako sú hráči platovo našľapaní, nedáva to zmysel. Niečo sa vo vnútri mužstva muselo stať. Boli na čele konferencie a zrazu ako keby uťal a prepadli sa. V klube musia zistiť, kto je za to zodpovedný. Z tímu, ktorý bol jeden z najlepších, sa stal jeden z najhorších. Niečo v tom tíme bude zle.
Šimon nedávno vymenil svojho agenta. Bol to náznak toho, že chce výmenu?
Agentúra, ktorá Šimona zastupovala, má aj Dougieho Hamiltona. Bol to trochu konflikt záujmov. Koho bude agent preferovať? Toho, z ktorého má menej alebo viac peňazí?
Nebavil som sa s ním o tom, iba mi oznámil, že vymenil agenta. Pousmial som sa. Tento agent ho zastupoval od dorasteneckého veku, ale taký je hokejový biznis. Agentúra musí tlačiť na manažéra v záujme svojho klienta a toto nebolo za tie štyri roky dostatočne tvrdé a dôrazné.
Šimon ukázal, že výkonnosť má, ale stále ostal na druhej koľaji. Niekde bola chyba. Agent by mal tlačiť na to, aby bol hráč viac preferovaný. Aj Fitzgerald spomenul, že Šimon zmenil agenta, tak zrejme teraz cíti väčší tlak.
Šírila sa informácia, že možnosti na zisk Šimona skúmalo aj San Jose.
To by bol preňho vynikajúci klub. Bol by tam obranca číslo jedna a je to tím s perspektívou. Za štyri, päť rokov to môže byť jeden z najlepších tímov NHL. Ak by mali o neho záujem, v lete sa môžu pokúsiť získať ho. Takého kreatívneho beka nemajú.
Vy ste Šimona trénovali v doraste, kde ste mu dali príležitosť veľmi skoro a hrával s hráčmi, ktorí boli o štyri roky starší. Trávite s ním čas na ľade aj počas leta. Poznáte ho a aj vďaka vám sa dostal tam, kde je. Ako by podľa vás New Jersey mohlo z Nemca vyťažiť čo najviac?
Malo by z neho urobiť obrancu číslo 1. Alebo číslo 2, lebo aj Luke Hughes má svoju kvalitu. Ja by som po tejto sezóne išiel do prestavby tímu, lebo niečo tam je choré. A určite by som vymenil trénera. Keď sa ho aj opýtali na Šimona, otočil to úplne na Lukea. Vidíme aspoň, za čo Šimona má. Neviem, čo si tým chce dokázať. Je to smutné.
Aj Andrej Sekera a ďalší experti boli veľmi kritickí na trénera Sheldona Keefea, ktorý ešte aj po hetriku Šimona chválil Hughesa. Ako to Šimon vníma?
Určite sa necíti komfortne. V Montreale Juraj Slafkovský robil chyby, ale nikdy ho Martin St. Louis nekritizoval. Teda možno ho kritizoval, ale vo vnútri tímu. Keefe však Šimona kritizoval vonku. Nepoznám ho ako človeka, ale úplne ho zdehonestoval. Keď niekoho draftujem ako dvojku, v určitých momentoch ho musím aj podržať. Šimon pre nich nikdy nebol prvou voľbou a priestor dostával len keď sa niekto zranil. Keefe bol predtým štyri roky v Toronte a s mužstvom nič nedosiahol. Teraz prišiel tu a je to o tom istom.
Čo bude so Šimonom Nemcom ďalej? Sezónu dohrá v New Jersey a potom sa otvára viac možných scenárov. Môžu s ním podpísať zmluvu, ale môžu ho aj v lete vymeniť. Existuje aj možnosť, že by podpísal offer sheet. Čo je podľa vás najpravdepodobnejšie?
Uvidíme, či bude chcieť krátkodobú alebo dlhodobú zmluvu, či mu to ponúkne Jersey alebo cez offer sheet aj iný tím. Myslím si, že ak tam ostane Keefe a Fitzgerald, pre Šimona by bolo najlepšie, keby išiel z New Jersey preč. To je môj pohľad. Títo ľudia mu za štyri roky dokazujú, že je pre nich vždy len druhá možnosť.
Avšak ja si myslím, že bez Keefea a Fitzgeralda by Šimon v New Jersey ostal. Zvykol si už na to. Nie je to síce Florida, ale život v New Yorku nie je zlý. On sa musí pozerať na svoje hokejové a finančné požiadavky. Musí si sadnúť s agentom a rozhodnúť sa, ako budú postupovať.
S kým tam trávi čas?
Žije s priateľkou a so psom. Pred výmenou Ondřeja Paláta bývali vedľa seba. Apartmán má v Jersey City na brehu rieky Hudson, odkiaľ vidí priamo na Empire State Building.
Šimonov brat Adam pôjde tento rok na draft. Väčšina rankingov ho vidí na konci prvého kola alebo v druhom kole. Čo očakávate vy?
Je jedno, či bude v prvom alebo v druhom kole. Adam je ľavoruký útočník, Šimon je obranca pravák. Nie je to porovnateľné. S jeho povahou si myslím, že bude hrávať NHL. Je ešte viac tvrdohlavý ako Šimon. Aj v tréningovej morálke.
Pomohol mu odchod z Nitry do kanadskej juniorky?
Ja si myslím, že áno. Je tam viac na očiach, zbiera vyše bod na zápas. Je to kvalitná liga, videl som dva zápasy, hrá tam s dobrými hráčmi. Aj samotné mužstvo má dobrú históriu, pôsobil tam aj Dalibor Dvorský. Chlapci chodia dobre pripravení do NHL.
Aký je Adam typ útočníka?
V hokejovej terminológii by sme povedali, že taký ochcaný. Vždy, keď je pred bránou, puk sa k nemu odrazí. To sa nedá naučiť, to musí mať človek v sebe. Keď sme hrávali s Marekom Uramom, chodil som okolo brány a v živote sa mi puk neodrazil. On sa len otočil a mal puk.
Viete si predstaviť, že by si v NHL zahral s bratom Šimonom?
Možno niektorí generálni manažéri uvažujú aj týmto smerom. Aj New Jersey chcelo všetkých troch bratov Hughesovcov. Je to komerčný ťah a súdržnosť bratov je na inej úrovni, vedia strhnúť tím.
Adam Nemec je ten typ hráča, ktorý dokáže strhnúť chalanov. Vie skritizovať celú šatňu. Do dorastu v Liptovskom Mikuláši prišiel ako mladý deviatak a keď skričal v kabíne, o dva roky starší chalani len pozerali a nevedeli mu nič povedať. Bol najlepší a svojím výkonom a pôsobením v kabíne strhol ostatných chalanov. Sú to tie víťazné typy, ktorých je v dnešnej dobe málo. Veľa hráčov hrá len konzumný hokej. Prehrajú zápas a o dve minúty sú vysmiati a netrápi ich to. Víťazné typy sú veľmi dôležité v hokeji a Adam to má vo svojej povahe.
