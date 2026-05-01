Kanadská bronzová olympionička dostala dištanc. Trikrát ju dopingoví komisári nenašli

Alysha Newman
TASR|1. máj 2026 o 18:38
Pod piatimi kruhmi v Paríži prekonala latku vo výške 485 cm.

Kanadská atlétka a bronzová medailistka z olympijských hier 2024 v Paríži Alysha Newmanová dostala od Jednotky pre integritu atletiky (AIU) trest zastavenia činnosti na 20 mesiacov s účinnosťou od 3. decembra 2025.

Príčinou je, že trikrát ju dopingoví komisári nenašli na ohlásenom mieste v priebehu 12 mesiacov.

Newmanová pod piatimi kruhmi v Paríži prekonala latku vo výške 485 cm a zlepšila národný rekord. Dopingoví komisári ju nenašli na deklarovanom mieste pred rokom vo februári a následne dvakrát v auguste.

Naposledy sa na atletickom tartane predstavila pred rokom na mítingu Diamantovej ligy v Rabate. Informovala o tom agentúra AFP.

