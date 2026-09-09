Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale 2026 (+ hrací systém)

ME vo volejbale 2026 sa uskutočnia od 9 do 26. septembra.
Kontinentálny šampionát hostia štyri krajiny - Taliansko (Neapol, Modena, Turín, Miláno), Bulharsko (Sofia), Fínsko (Tampere) a Rumunsko (Kluž).
Na 34. šampionáte sa predstaví celkovo 24 tímov vrátane Slovenska.
Pre slovenských volejbalistov to bude dvanásta účasť na ME. Najlepším výsledkom je piate miesto z roku 2011.
Na turnaji sa predstavia v skupine A a všetky svoje zápasy odohrajú v Taliansku. Postupne vyzvú Slovinsko, domáce Taliansko, Česko, Švédsko a skupinu ukončia duelom s Gréckom.
Trofej európskych šampiónov obhajuje Poľsko, ktoré zdolalo vo finále v Ríme domáce Taliansko 3:0.
Systém turnaja
Na turnaji sa odohrá dohromady 76 zápasov. Základná skupinová fáza sa odohrá vo všetkých štyroch hostiteľských krajinách, kde bude v každej skupine aj domáci organizátor.
Dvadsaťštyri tímov je rozdelených do štyroch skupín po šesť krajín. Do play-off postupujú z každej skupiny prvé štyri tímy.
Následne sa vytvorí klasický pavúk, ktorý začína od osemfinále. To sa spolu so štvrťfinále odohrá v Turíne a Sofii, zápasy semifinále a o medaily bude hostiť už iba Miláno.
Program Slovenska na ME vo volejbale 2026
Skupina A
Piatok 11. september:
21.00 h Slovensko - Slovinsko
Nedeľa 13. september:
21.05 h Slovensko - Taliansko
Pondelok 14. september:
16.00 h Slovensko - Česko
Streda 16. september:
16.00 h Slovensko - Švédsko
Štvrtok 17. september:
16.00 h Slovensko - Grécko
Program, výsledky, tabuľky a skupiny na ME vo volejbale 2026
Skupina A
/Modena/
Štvrtok 10. september:
21.05 h Taliansko – Švédsko
Piatok 11. september:
16.00 h Česko – Grécko
21.00 h Slovensko – Slovinsko
Sobota 12. september:
16.00 h Švédsko – Česko
21.05 h Grécko – Taliansko
Nedeľa 13. september:
16.00 h Slovinsko – Švédsko
21.05 h Taliansko – Slovensko
Pondelok 14. september:
16.00 h Slovensko – Česko
21.00 h Slovinsko – Grécko
Utorok 15. september:
16.00 h Grécko – Švédsko
21.05 h Česko – Taliansko
Streda 16. september:
16.00 h Švédsko – Slovensko
21.00 h Česko – Slovinsko
Štvrtok 17. september:
16.00 h Slovensko – Grécko
21.05 h Taliansko – Slovinsko
Skupina B
/Sofia/
Streda 9. september:
19.00 h Bulharsko – Severné Macedónsko
Štvrtok 10. september:
16.00 h Poľsko – Portugalsko
19.00 h Izrael – Ukrajina
Piatok 11. september:
16.00 h Ukrajina – Severné Macedónsko
19.00 h Portugalsko – Bulharsko
Sobota 12. september:
16.00 h Poľsko – Izrael
19.00 h Bulharsko – Ukrajina
Nedeľa 13. september:
16.00 h Portugalsko – Izrael
19.00 h Severné Macedónsko – Poľsko
Pondelok 14. september:
16.00 h Ukrajina – Portugalsko
19.00 h Bulharsko – Izrael
Utorok 15. september:
16.00 h Severné Macedónsko – Portugalsko
19.00 h Poľsko – Ukrajina
Streda 16. september:
16.00 h Izrael – Severné Macedónsko
19.00 h Poľsko – Bulharsko
Skupina C
/Tampere/
Štvrtok 10. september:
20.00 h Fínsko - Dánsko
Piatok 11. september:
17.00 h Holandsko - Belgicko
20.00 h Srbsko - Estónsko
Sobota 12. september:
15.00 h Dánsko - Holandsko
18.00 h Belgicko - Fínsko
Nedeľa 13. september:
15.00 h Estónsko - Dánsko
18.00 h Fínsko - Srbsko
Pondelok 14. september:
17.00 h Srbsko - Holandsko
20.00 h Estónsko - Belgicko
Utorok 15. september:
17.00 h Belgicko - Dánsko
20.00 h Holandsko - Fínsko
Streda 16. september:
17.00 h Dánsko - Srbsko
20.00 h Holandsko - Estónsko
Štvrtok 17. september:
17.00 h Srbsko - Belgicko
20.00 h Fínsko - Estónsko
Skupina D
/Kluž/
Streda 9. september:
20.00 h Rumunsko - Lotyšsko
Štvrtok 10. september:
17.00 h Francúzsko - Švajčiarsko
20.00 h Turecko - Nemecko
Piatok 11. september:
17.00 h Nemecko - Lotyšsko
20.00 h Švajčiarsko - Rumunsko
Sobota 12. september:
17.00 h Francúzsko - Turecko
20.00 h Rumunsko - Nemecko
Nedeľa 13. september:
17.00 h Švajčiarsko - Turecko
20.00 h Lotyšsko - Francúzsko
Pondelok 14. september:
17.00 h Nemecko - Švajčiarsko
20.00 h Rumunsko - Turecko
Utorok 15. september:
17.00 h Lotyšsko - Švajčiarsko
20.00 h Francúzsko - Nemecko
Streda 16. september:
17.00 h Turecko - Lotyšsko
20.00 h Francúzsko - Rumunsko
Program a výsledky play-off na ME vo volejbale 2026
Osemfinále
Sobota 19. september:
1. osemfinále /Turín/
2. osemfinále /Sofia/
3. osemfinále /Turín/
4. osemfinále /Sofia/
Nedeľa 20. september:
5. osemfinále /Turín/
6. osemfinále /Sofia/
7. osemfinále /Turín/
8. osemfinále /Sofia/
Štvrťfinále
Utorok 22. september / Streda 23. september:
1. štvrťfinále /Turín/
2. štvrťfinále /Sofia/
3. štvrťfinále /Turín/
4. štvrťfinále /Sofia/
Semifinále
Piatok 25. september:
1. semifinále /Miláno/
2. semifinále /Miláno/
Zápas o medaily
Sobota 26. september:
Zápas o bronz /Miláno/
Sobota 26. september:
Finále /Miláno/