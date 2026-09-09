Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale 2026 (+ hrací systém)

Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale 2026.
Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|9. sep 2026 o 06:00
ShareTweet0

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na ME vo volejbale 2026. Na európskom šampionáte hrá aj Slovensko.

ME vo volejbale 2026 sa uskutočnia od 9 do 26. septembra.

Kontinentálny šampionát hostia štyri krajiny - Taliansko (Neapol, Modena, Turín, Miláno), Bulharsko (Sofia), Fínsko (Tampere) a Rumunsko (Kluž).

Na 34. šampionáte sa predstaví celkovo 24 tímov vrátane Slovenska.

Pre slovenských volejbalistov to bude dvanásta účasť na ME. Najlepším výsledkom je piate miesto z roku 2011.

Na turnaji sa predstavia v skupine A a všetky svoje zápasy odohrajú v Taliansku. Postupne vyzvú Slovinsko, domáce Taliansko, Česko, Švédsko a skupinu ukončia duelom s Gréckom.

Trofej európskych šampiónov obhajuje Poľsko, ktoré zdolalo vo finále v Ríme domáce Taliansko 3:0.

Systém turnaja

Na turnaji sa odohrá dohromady 76 zápasov. Základná skupinová fáza sa odohrá vo všetkých štyroch hostiteľských krajinách, kde bude v každej skupine aj domáci organizátor.

Dvadsaťštyri tímov je rozdelených do štyroch skupín po šesť krajín. Do play-off postupujú z každej skupiny prvé štyri tímy.

Následne sa vytvorí klasický pavúk, ktorý začína od osemfinále. To sa spolu so štvrťfinále odohrá v Turíne a Sofii, zápasy semifinále a o medaily bude hostiť už iba Miláno.

Program Slovenska na ME vo volejbale 2026

Skupina A

Piatok 11. september:

21.00 h Slovensko - Slovinsko

Nedeľa 13. september:

21.05 h Slovensko - Taliansko

Pondelok 14. september:

16.00 h Slovensko - Česko

Streda 16. september:

16.00 h Slovensko - Švédsko

Štvrtok 17. september:

16.00 h Slovensko - Grécko

Program, výsledky, tabuľky a skupiny na ME vo volejbale 2026

Skupina A

/Modena/

Štvrtok 10. september:

21.05 h Taliansko – Švédsko

Piatok 11. september:

16.00 h Česko – Grécko

21.00 h Slovensko – Slovinsko

Sobota 12. september:

16.00 h Švédsko – Česko

21.05 h Grécko – Taliansko

Nedeľa 13. september:

16.00 h Slovinsko – Švédsko

21.05 h Taliansko – Slovensko

Pondelok 14. september:

16.00 h Slovensko – Česko

21.00 h Slovinsko – Grécko

Utorok 15. september:

16.00 h Grécko – Švédsko

21.05 h Česko – Taliansko

Streda 16. september:

16.00 h Švédsko – Slovensko

21.00 h Česko – Slovinsko

Štvrtok 17. september:

16.00 h Slovensko – Grécko

21.05 h Taliansko – Slovinsko

Skupina B

/Sofia/

Streda 9. september:

19.00 h Bulharsko – Severné Macedónsko

Štvrtok 10. september:

16.00 h Poľsko – Portugalsko

19.00 h Izrael – Ukrajina

Piatok 11. september:

16.00 h Ukrajina – Severné Macedónsko

19.00 h Portugalsko – Bulharsko

Sobota 12. september:

16.00 h Poľsko – Izrael

19.00 h Bulharsko – Ukrajina

Nedeľa 13. september:

16.00 h Portugalsko – Izrael

19.00 h Severné Macedónsko – Poľsko

Pondelok 14. september:

16.00 h Ukrajina – Portugalsko

19.00 h Bulharsko – Izrael

Utorok 15. september:

16.00 h Severné Macedónsko – Portugalsko

19.00 h Poľsko – Ukrajina

Streda 16. september:

16.00 h Izrael – Severné Macedónsko

19.00 h Poľsko – Bulharsko

Skupina C

/Tampere/

Štvrtok 10. september:

20.00 h Fínsko - Dánsko

Piatok 11. september:

17.00 h Holandsko - Belgicko

20.00 h Srbsko - Estónsko

Sobota 12. september:

15.00 h Dánsko - Holandsko

18.00 h Belgicko - Fínsko

Nedeľa 13. september:

15.00 h Estónsko - Dánsko

18.00 h Fínsko - Srbsko

Pondelok 14. september:

17.00 h Srbsko - Holandsko

20.00 h Estónsko - Belgicko

Utorok 15. september:

17.00 h Belgicko - Dánsko

20.00 h Holandsko - Fínsko

Streda 16. september:

17.00 h Dánsko - Srbsko

20.00 h Holandsko - Estónsko

Štvrtok 17. september:

17.00 h Srbsko - Belgicko

20.00 h Fínsko - Estónsko

Skupina D

/Kluž/

Streda 9. september:

20.00 h Rumunsko - Lotyšsko

Štvrtok 10. september:

17.00 h Francúzsko - Švajčiarsko

20.00 h Turecko - Nemecko

Piatok 11. september:

17.00 h Nemecko - Lotyšsko

20.00 h Švajčiarsko - Rumunsko

Sobota 12. september:

17.00 h Francúzsko - Turecko

20.00 h Rumunsko - Nemecko

Nedeľa 13. september:

17.00 h Švajčiarsko - Turecko

20.00 h Lotyšsko - Francúzsko

Pondelok 14. september:

17.00 h Nemecko - Švajčiarsko

20.00 h Rumunsko - Turecko

Utorok 15. september:

17.00 h Lotyšsko - Švajčiarsko

20.00 h Francúzsko - Nemecko

Streda 16. september:

17.00 h Turecko - Lotyšsko

20.00 h Francúzsko - Rumunsko

Program a výsledky play-off na ME vo volejbale 2026

Osemfinále

Sobota 19. september:

1. osemfinále /Turín/

2. osemfinále /Sofia/

3. osemfinále /Turín/

4. osemfinále /Sofia/

Nedeľa 20. september:

5. osemfinále /Turín/

6. osemfinále /Sofia/

7. osemfinále /Turín/

8. osemfinále /Sofia/

Štvrťfinále

Utorok 22. september / Streda 23. september:

1. štvrťfinále /Turín/

2. štvrťfinále /Sofia/

3. štvrťfinále /Turín/

4. štvrťfinále /Sofia/

Semifinále

Piatok 25. september:

1. semifinále /Miláno/

2. semifinále /Miláno/

Zápas o medaily

Sobota 26. september:

Zápas o bronz /Miláno/

Sobota 26. september:

Finále /Miláno/

Volejbal

Volejbal

    Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale 2026.
    Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale 2026.
    Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale 2026 (+ hrací systém)
    dnes 06:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale 2026 (+ hrací systém)