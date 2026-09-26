VIDEO: Senzácia zo severu. Fíni šokovali Európu a získali prvé medaily v histórii

Volejbalisti Fínska sa tešia zo zisku bronzových medailí
Volejbalisti Fínska sa tešia zo zisku bronzových medailí (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2026 o 19:05
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V zápase o tretie miesto prekvapili Slovincov.

ME vo volejbale 2026 - o 3. miesto

Fínsko - Slovinsko 3:0 (23, 20, 27)

Volejbalisti Fínska získali bronzové medaily na majstrovstvách Európy v Taliansku.

V sobotňajšom zápase o 3. miesto zdolali Slovinsko 3:0, pre severanov je to vôbec prvá medaila z kontinentálneho šampionátu.

VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Švédsko

Fíni sa o prekvapenie postarali aj vo štvrťfinále, keď zdolali úradujúcich majstrov sveta z Talianska 3:2.

V zápase o bronz mali lepšiu koncovku, zvládli ju aj v najdramatickejšom treťom sete. Zápas trval 98 minút.

Volejbal

Volejbal

    Volejbalisti Fínska sa tešia zo zisku bronzových medailí
    Volejbalisti Fínska sa tešia zo zisku bronzových medailí
    VIDEO: Senzácia zo severu. Fíni šokovali Európu a získali prvé medaily v histórii
    dnes 19:05
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