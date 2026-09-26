VIDEO: Senzácia zo severu. Fíni šokovali Európu a získali prvé medaily v histórii

ME vo volejbale 2026 - o 3. miesto
Fínsko - Slovinsko 3:0 (23, 20, 27)
Volejbalisti Fínska získali bronzové medaily na majstrovstvách Európy v Taliansku.
V sobotňajšom zápase o 3. miesto zdolali Slovinsko 3:0, pre severanov je to vôbec prvá medaila z kontinentálneho šampionátu.
VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Švédsko
Fíni sa o prekvapenie postarali aj vo štvrťfinále, keď zdolali úradujúcich majstrov sveta z Talianska 3:2.
V zápase o bronz mali lepšiu koncovku, zvládli ju aj v najdramatickejšom treťom sete. Zápas trval 98 minút.