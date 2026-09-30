Slovan predstavil Čechom plán na vstup do extraligy. Kluby začnú skúmať možnosti

Slovenský klub HC Slovan Bratislava urobil prvý oficiálny krok smerom k možnému pôsobeniu v českej hokejovej extralige.
Zástupcovia bratislavského klubu v stredu predstavili na zasadnutí Valného zhromaždenia Asociácie profesionálnych klubov ľadového hokeja (APK LH) svoju víziu budúceho pôsobenia v českej Tipsport extralige.
Po prezentácii nasledovala diskusia medzi predstaviteľmi českých extraligových klubov. Tie sa zhodli, že zámer Slovana si zaslúži podrobnejšiu analýzu.
Začať sa preto majú riešiť aj technické otázky spojené s prípadným vstupom bratislavského tímu do súťaže.
Dôležité je, že o vstupe Slovana sa zatiaľ nerozhodlo. Ani jeden z klubov sa podľa Slovana v tejto fáze nevyjadril proti jeho prípadnej účasti v českej extralige v budúcnosti.
„Dnešné rokovanie nebolo rozhodovaním o vstupe Slovana do extraligy. Kluby sa však zhodli na tom, že pre ďalšiu diskusiu potrebujú podrobnejšie podklady a čo najlepšie poznať všetky športové, ekonomické, marketingové, technické a právne súvislosti,“ uviedol prezident APK LH Jan Tůma.
Peniaze zatiaľ zostávajú tajomstvom
Ekonomické parametre návrhu zatiaľ obe strany nezverejnili. Najskôr bude potrebné zanalyzovať, čo by prípadná účasť slovenského klubu znamenala pre českú súťaž.
Posudzovať sa budú napríklad športové, ekonomické, marketingové, technické a právne aspekty. Otázkou bude aj vplyv prípadného zahraničného účastníka na súčasný formát súťaže.
Ak analýza ukáže, že projekt má dlhodobý zmysel, téma sa opäť dostane na stôl Valného zhromaždenia APK LH.
Prípadná zmena počtu účastníkov alebo modelu súťaže by si následne vyžiadala aj rokovania s Českým zväzom ľadového hokeja (ČSLH).
Slovan: Je to začiatok procesu
Bratislavský klub vníma stredajšie rokovanie ako začiatok dlhšieho procesu.
„Ďakujeme APK LH za možnosť a priestor prezentovať našu víziu. Veríme, že bolo dôležité, aby kluby videli, kto za naším klubom stojí, a mohli sme spoločne odštartovať prácu na ďalších postupoch,“ povedal generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.
Podľa neho bolo cieľom predovšetkým otvoriť tému a začať pracovať na konkrétnych otázkach, ktoré by prípadné pôsobenie Slovana v českej extralige prinieslo.
Slovan tak zatiaľ zostáva účastníkom slovenskej najvyššej súťaže. Možnosť jeho budúceho pôsobenia v Česku však po stredajšom rokovaní dostala konkrétnejšie kontúry.
Ďalším krokom bude podrobná analýza návrhu. Až po jej vyhodnotení bude jasnejšie, či sa rokovania posunú k reálnemu vstupu Slovana do českej extraligy.
Slovan vyhral slovenskú extraligu naposledy v roku 2022, v zbierke má tiež jeden titul z federálnej éry. V minulom desaťročí pôsobil sedem sezón v Kontinentálnej hokejovej lige. Záujem o pripojenie k českej extralige mal už niekoľkokrát.
V roku 2011 kluby vstup Slovana a ďalšieho záujemcu Košíc odmietli, znovu vedenie českej extraligy o bratislavskom celku rokovalo v roku 2015.
Slovan o tom informoval na svojej webstránke.