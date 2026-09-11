Slováci mali aj setbaly, napokon padli. Proti favoritovi však viac nepredviedli

ME vo volejbale 2026 - skupina A
Slovensko - Slovinsko 0:3 (-29, -15, -18)
Rozhodcovia: Luts (Belg.), Jurkovičová (Chor.)
Trvanie: 87 minút
Diváci: 459
SR: Barták 1, Ihnát 8, Billich 4, Šellong 6, Firkaľ 12, Matejčík 6, libero Jakubík 0 (Rendla 0, Gulák 2, Lamanec 0, Makónyi 1, Palgut 0)
Slovinsko: Pajenk 10, Planinšič 1, Kozamernik 7, Urnaut 6, Možič 10, Mujanovič 14, libero Kovačič 0 (Bračko 1, Sen 3)
Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom úvodnom zápase majstrovstiev Európy s výberom Slovinska 0:3.
- ONLINE: Slovensko - Slovinsko, ME vo volejbale 2026 (skupina A)
- Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale 2026 (+ hrací systém)
V tabuľke tak majú zatiaľ nula bodov. Slováci sa držali s favoritom tohto zápasu len v prvom sete, ktorý prehrali 29:31.
Súpera mali na lopate, až štyrikrát mali setbaly. V ďalších setoch sa už nedostali cez dvadsaťbodovú hranicu.
Priebeh zápasu
I. set:
Slováci v zostave s 11 debutantami na finálovom turnaji ME začali proti piatemu tímu svetového rebríčka odvážne, viedli 4:2, 6:4 a po dvoch esách Matejčíka dokonca 11:6.
Slovinci sa zo slabého úvodu rýchlo otriasli a po šesťbodovej sérii otočili na 13:12. Masného zverenci potom opäť zabrali a po útoku Firkaľa viedli nádejne 21:18.
Set dospel do dramatickej koncovky, v nej Slováci nevyužili štyri setbaly a napokon prehrali smoliarsky 29:31.
II. set:
V druhom sete museli od úvodu doťahovať tesný náskok súpera. Po ese Firkaľa úspešne vyrovnali na 7:7, neskôr aj na 11:11.
Favorit sa však postupne rozohral, po kvalitných podaniach Mujanoviča si budoval náskok a po osembodovej sérii viedol 19:11.
Slovákom nepomohol ani oddychový čas, výrazné manko už nedokázali zmazať a prehrali aj druhý set - 15:25.
III. set:
V tom treťom sa slovenský tím snažil zubami-nechtami udržať v hre. Po Bartákovom ese viedol 2:0, následne aj 4:2.
Slovinci rovnako ako v predošlých setoch však postupne naštartovali motory a dostali sa do štvorbodového trháku. Vedenie udržali až do konca, set vyhrali 25:18 a po víťazstve 3:0 si pripísali do tabuľky prvé tri body.
Hlasy po zápase
Daniel Šellong, blokár SR: „Bolo to napínavé, prvý set bol vyrovnaný, mali sme nejaké šance aj na ukončenie setu, nevyšlo to. Bolo to za mňa extrémne vyrovnané. V druhom a treťom sete už Slovinci kazili menej servisov, mali potom veľmi dobrú obranu, na tom nás vlastne porazili. Z premiéry na ME mám perfektný zážitok, atmosféra bola super, som rád za túto príležitosť.“
Bartolomej Jakubík, libero SR: „Prvý set bol dobrý, bojovali sme, aj polovicu druhého setu. Potom oni trochu zabrali, nám pár vecí nevyšlo a už boli nad nami. Proti takýmto súperom musíme hrať každú loptu vyrovnane, inak vás rozhryzú. Slovinci začali v druhom a treťom sete servovať, trochu nás rozhodili a už boli na koni. Proti Talianom to bude ťažký zápas. Sústredíme sa na každú loptu, budeme bojovať a uvidíme.“
Michal Masný, tréner SR: „Hrali sme celkom dobre. To je však málo na to, aby sme uhrali niečo viac proti tímu ako je Slovinsko. Musím chalanov pochváliť, snažili sa. Proti takýmto tímom máte väčšinou len jednu šancu, aby ste vyhrali set, ak to nevyužijete, už s tým nič nespravíte. My sme mali viac šancí a nepodarilo sa nám ich využiť. Škoda tej koncovky prvého setu, tam sme to mohli uhrať. V druhom nás zahnali servisom, v treťom sme im sami trochu pomohli v jednoduchých situáciách, sami si to sťažujeme. Proti Talianom môžeme hrať uvoľnene, sú jasní favoriti, musíme nastúpiť rovnako ako dnes.“