Slováci schytali v derby hladký výprask. Českí volejbalisti im na ME nedali žiadnu šancu

ME vo volejbale 2026 - skupina A
Slovensko - Česko 0:3
Rozhodovali: Yener – Jurkovićová
Slovensko: Barták, Billich, Firkaľ, Gulak, Hanúsek, Ihnát, Jakubík, Lamanec, Makonyi, Matejčík, Palgut, Panko, Rendla, Šellong
Česko: Drahoňovský, Benda, Svoboda, Bartůněk, Vašina, Pastrňák, Šotola, Klimeš, Indra, Roman, Klajmon, Zajíček, Pavlíček, Moník
Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali aj svoj tretí zápas v A-skupine majstrovstiev Európy.
- ONLINE: Slovensko - Česko, ME vo volejbale 2026 (skupina A)
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V pondelkovom dueli v talianskej Modene podľahli Česku 0:3 a stále tak čakajú na prvý bod na šampionáte. Zverenci trénera Michala Masného predtým nestačili na favorizovaných Slovincov (0:3) a úradujúcich majstrov sveta, domácich Talianov (1:3).
Slováci štartujú na európskom šampionáte po dvanásty raz v ére samostatnosti, prvýkrát od roku 2021.
Napriek trom prehrám si stále udržujú šancu na postup. V základnej skupine odohrajú ešte dva zápasy s tímami, ktoré takisto ešte nezvíťazili.
V stredu o 16.00 h narazia na Švédsko a o deň neskôr sa stretnú v rovnakom čase s Gréckom. Do osemfinále postúpia prvé štyri tímy z každej zo štyroch skupín.
Priebeh zápasu
I. set:
Derby malo v úvode vyrovnaný priebeh, skóre sa prelievalo z jednej strany na druhú. Slováci hrali odvážne, po útoku Šellonga viedli 5:4, neskôr po úspešnej akcii stredom 12:11.
Česi im však nedovolili výraznejšie odskočiť a čakali na svoje chvíle. Koncovku setu Slováci nezvládli, za stavu 18:18 zaznamenal federálny rival štvorbodovú šnúru a prvý set získal v pomere 25:21.
II. set:
Masného zverenci nezachytili začiatok druhého setu a Česi si postupne budovali náskok. Viedli 3:0, 5:1 a po ese Vašinu 9:3.
Súper hral v pohode, Slováci sa nevedeli nakopnúť žiadnou akciou, nepomohol im ani oddychový čas či striedania.
Česi boli v „laufe“, budovali si náskok a po dvoch päťbodových sériách vyhrávali 16:6. Až za tohto stavu hráči v modrých dresoch ožili a znížili skóre na osembodový rozdiel, viac im už však Česi nedovolili a set ovládli 25:14.
III. set:
Slováci ani v treťom sete nenašli recept, ako zastaviť českých lídrov Vašinu a Indru. Najmä vďaka ich úspešným útokom sa Česi opäť dostali do „trháku“, po zablokovaní Guláka viedli 8:4 a neskôr 15:9.
Po ďalšom time oute sa rozhodli Slováci viac riskovať, ale úspech to neprinieslo. Na servise sa nevedel chytiť Rendla a ani Ihnát, ktorých podania často končili v autoch. Česi si už záver setu postrážili, vyhrali ho a po triumfe 3:0 mali už istotu postupu do osemfinále.
hlasy po zápase:
Andrej Billich, blokár SR: „V prvom sete sme sa s nimi ťahali, aj keď sme neubránili takmer ani jednu loptu. Jedna séria na servise zlomila celý set a už sme sa nevedeli z toho pozviechať. V ďalšom priebehu sme nepridali servis, aby sme vedeli zatlačiť súpera, teda až na pár výnimiek. Šampionát ešte nie je konci, stále máme o čo hrať a verím, že to tak bude aj vyzerať.“
Erik Gulák, univerzál SR: „Myslím si, že to bola obrana na sieti a v poli, ktorá nám dnes vôbec nevychádzala podľa taktiky, ktorú sme si stanovili. Boli sme dobre takticky pripravení, ale vôbec sme pokyny neplnili. Všetci sme hrali dobre na útoku, ale chýbala nám obrana na sieti a v poli a proti súperovi, akým je Česko, sa musíme voči tomu zodpovednejšie postaviť. Teraz treba dobre zregenerovať a pripraviť sa čo najlepšie na zostávajúce dva zápasy.“
Michal Masný, tréner SR: „Musíme si uvedomiť, aký máme tím, kde je naše miesto a aké máme schopnosti. Včerajší zápas nám ukázal, čoho sme schopní, dnešný nám ukázal, kde v skutočnosti sme. Predpokladal som, že výkon môže byť dnes horší, s 11 nováčikmi na ME je ťažké, aby v tom veku vedeli odohrať dva zápasy za sebou a podať dobrý výkon. To prichádza so skúsenosťami, ťažkými duelmi. Pre týchto chalanov je to úplne nová vec. Horeli sme na servise, aj v obrane, aj na bloku, v útoku i na nahrávke. Vždy sa našla nejaká chyba, aj keď sme súpera k niečomu donútili, nakoniec sme nesplnili taktické pokyny. Svet sa nekončí, zajtra máme voľný deň a potom nás čakajú dva dôležité zápasy.“