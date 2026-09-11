Česi vstúpili do šampionátu jasnou výhrou. Bulhari zatiaľ nestratili ani set

Volejbalisti Ukrajiny vyhrali aj svoj druhý duel na majstrovstvách Európy, v piatkovom zápase v Sofii zdolali Severné Macedónsko jednoznačne 3:0.
S plným počtom bodov a bez straty setu sú na čele neúplnej tabuľky B-skupiny Bulhari, ktorí zdolali Portugalsko rovnakým výsledkom.
Dve výhry z dvoch duelov majú na konte aj Nemci, ktorí v déčku vyhrali nad Lotyšskom taktiež 3:0.
V „slovenskej“ A-skupine zvíťazili českí volejbalisti vo svojom otváracom zápase nad Grékmi 3:1.
ME vo volejbale 2026
A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):
Česko - Grécko 3:1 (21, 17, -23, 23)
B-skupina (Sofia):
Ukrajina - Severné Macedónsko 3:0 (22, 22, 10)
Portugalsko - Bulharsko 0:3 (-18, -18, -20)
C-skupina (Tampere):
Holandsko - Belgicko 1:3 (-14, 18, -17, -14)
Srbsko - Estónsko 3:1 (23, 24, -26, 22)
D-skupina (Kluž):