Česi vstúpili do šampionátu jasnou výhrou. Bulhari zatiaľ nestratili ani set

Bulharskí volejbalisti.
Bulharskí volejbalisti. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. sep 2026 o 21:45
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Dve výhry z dvoch duelov majú na konte aj Nemci.

Volejbalisti Ukrajiny vyhrali aj svoj druhý duel na majstrovstvách Európy, v piatkovom zápase v Sofii zdolali Severné Macedónsko jednoznačne 3:0.

S plným počtom bodov a bez straty setu sú na čele neúplnej tabuľky B-skupiny Bulhari, ktorí zdolali Portugalsko rovnakým výsledkom.

Dve výhry z dvoch duelov majú na konte aj Nemci, ktorí v déčku vyhrali nad Lotyšskom taktiež 3:0.

V „slovenskej“ A-skupine zvíťazili českí volejbalisti vo svojom otváracom zápase nad Grékmi 3:1.

ME vo volejbale 2026

A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):

Česko - Grécko 3:1 (21, 17, -23, 23)

B-skupina (Sofia):

Ukrajina - Severné Macedónsko 3:0 (22, 22, 10)

Portugalsko - Bulharsko 0:3 (-18, -18, -20)

C-skupina (Tampere):

Holandsko - Belgicko 1:3 (-14, 18, -17, -14)

Srbsko - Estónsko 3:1 (23, 24, -26, 22)

D-skupina (Kluž):

Nemecko - Lotyšsko 3:0 (20, 20, 16)

Švajčiarsko - Rumunsko 1:3 (-21, -23, 13, -20)

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