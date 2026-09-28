Väčším prekvapením bolo len víťazstvo Trumpa. Ako tím bez vlajky a budúcnosti zaskočil svet

„Kanada a USA postúpia do semifinále. Pokojne si na to stavte,“ vyzýval pred desiatimi rokmi rešpektovaný kanadský portál TSN v úvode Svetového pohára v hokeji.
Kto však svoje peniaze na túto predikciu stavil, výhru nikdy nevidel.
Medzi najlepšiu štvoricu sa síce dostala Kanada - okrem nej aj Rusko a Švédsko - no Spojené štáty americké nie.
Hokejový svet totiž zaskočilo mužstvo, ktoré predtým ani potom nikdy nevzniklo.
Organizátori spojili hráčov z ôsmich európskych krajín, ktoré nemali na turnaji vlastné reprezentácie, a vytvorili Tím Európy.
Na papieri pôsobil ako zvláštny experiment, v realite však fungoval. Odpadlíci postúpili až do finále, kde v dvoch zápasoch trápili Kanadu.
Výraznú úlohu pritom zohrali aj šiesti slovenskí hokejisti: brankár Jaroslav Halák, obrancovia Zdeno Chára a Andrej Sekera a útočníci Marián Hossa, Marián Gáborík a Tomáš Tatar.
Prečo NHL organizovala Svetový pohár?
Po zimnej olympiáde v Soči 2014 chýbal v hokejovom kalendári turnaj, na ktorom by sa stretli všetci najlepší hráči sveta. NHL a hráčska asociácia NHLPA preto po dvanástich rokoch obnovili Svetový pohár, napriek tomu, že nemal dlhú históriu.
Nadviazal na Kanadský pohár, ktorý sa hral v rokoch 1976 až 1991 a až na jednu výnimku (v roku 1981 zvíťazil Sovietsky zväz) ho vždy vyhrali hokejisti Kanady.
V roku 1996 ho nahradil Svetový pohár. Prvý ročník vyhrali Spojené štáty americké, o osem rokov neskôr triumfovala Kanada. Potom turnaj na ďalších dvanásť rokov zmizol, edícia 2016 tak bola iba tretím Svetovým pohárom v histórii.
Jeho význam zvyšovala neistota okolo olympiády 2018. V tom čase ešte nebolo jasné, či NHL uvoľní hráčov do Pchjongčchangu, takže Svetový pohár predstavoval istotu, že sa po Soči 2014 opäť stretnú najväčšie hviezdy svetového hokeja na jednom turnaji.
O niekoľko mesiacov neskôr sa obavy potvrdili. NHL sa rozhodla na olympiádu 2018 hráčov neposlať, rovnako tak v roku 2022.
Šesť najlepších a dva...
Na turnaji sa predstavilo osem tímov. Šesť miest patrilo tradičným hokejovým veľmociam – Kanade, USA, Rusku, Švédsku, Fínsku a Česku. Zvyšné dve obsadili výbery, aké dovtedy na veľkom medzinárodnom turnaji neexistovali.
Organizátori totiž nechceli iba osem reprezentácií, cieľom bolo dostať do Toronta čo najväčší počet hokejistov z NHL.
„Chceli sme, aby bolo všetkých osem tímov skutočne konkurencieschopných,“ vysvetľoval vtedajší prevádzkový riaditeľ NHL John Collins.
Organizátori nemali dostatok času na kvalifikáciu. Jednou z možností preto bolo doplniť šestku najlepších o Slovensko a Švajčiarsko, ktoré sa v tom čase pohybovali hneď za svetovou špičkou. Problémom bolo, že obe reprezentácie by museli veľkú časť súpisiek doplniť hráčmi mimo NHL.
Preto vznikol Tím Európy. Hrať zaň mohli hokejisti zo všetkých európskych krajín okrem Česka, Fínska, Ruska a Švédska. Konečný káder tvorili hráči z ôsmich štátov – Slovenska, Švajčiarska, Nemecka, Dánska, Rakúska, Francúzska, Nórska a Slovinska.
Myšlienka nebola od začiatku prijímaná bez výhrad. Hráči boli zvyknutí reprezentovať vlastné krajiny a najmä na Slovensku malo rozhodnutie citlivý rozmer. Ešte o desaťročie skôr patrila reprezentácia medzi tímy nabité hráčmi z NHL.
„Keby to bolo pred desiatimi rokmi, bolo by to nepríjemné, pretože vtedy sme mali v NHL veľa hráčov. Teraz ich máme možno dvanásť. Bolo by ťažké vyskladať tím z dvanástich hráčov,“ vravel Jaroslav Halák.
Druhým experimentom bol Tím Severnej Ameriky. Tvoriť ho mohli iba hráči z Kanady a USA, ktorí mali k 1. októbru 2016 najviac 23 rokov. Mladíci tak zároveň nemohli nastúpiť za seniorské výbery svojich krajín.
Pri pohľade na súpisku dnes, aj tento výber pôsobí takmer absurdne. Kapitánom bol devätnásťročný Connor McDavid a spolu s ním hrali Nathan MacKinnon, Auston Matthews, Jack Eichel, Mark Scheifele, Johnny Gaudreau, Dylan Larkin či Connor Hellebuyck. Päť hráčov z kádra bolo jednotkami draftu.
O desať rokov neskôr patria McDavid, MacKinnon či Matthews medzi najväčšie hviezdy svojej generácie. Hellebuyck získal Vezinovu aj Hartovu trofej a z viacerých ďalších hráčov sa stali kapitáni či dlhoroční lídri klubov NHL.
Hviezdami však boli nabité aj klasické reprezentácie. Nechýbali Sidney Crosby (Kanada), Alexander Ovečkin (Rusko), Patrick Kane (USA), Henrik Lundqvist (Švédsko) či mladý David Pastrňák (Česko).
Osem tímov rozdelili do dvoch štvorčlenných skupín. V áčku boli Kanada, Česko, Tím Európy a USA, v béčku Fínsko, Rusko, Švédsko a Tím Severnej Ameriky. Každý odohral tri zápasy a dva najlepšie tímy z každej skupiny postúpili do semifinále. Tie sa hrali na jeden zápas, finále na dve víťazstvá.
Celý hlavný turnaj sa odohral v Air Canada Centre v Toronte, domovskom štadióne Maple Leafs.
Hymna? Napíšeme ju večer pri víne
Kým tradičné reprezentácie riešili najmä to, ktorých hráčov nechajú doma, Tím Európy začínal úplne od nuly. Nemal zväz, vlastnú históriu, dresy, hymnu ani realizačný tím.
NHL a hráčska asociácia ešte pred vznikom tímu zisťovali názory samotných hokejistov, radili sa okrem iných aj so Zdenom Chárom.
Na čelo projektu sa postavil prezident Nemeckého hokejového zväzu Franz Reindl, generálnym manažérom sa stal Miroslav Šatan a hlavným trénerom Ralph Krueger. Pri výbere hráčov im pomáhali aj skauti, medzi nimi Peter Bondra či Václav Nedomanský.
Najzaujímavejšou voľbou bol tréner. Krueger sa narodil v Kanade nemeckým rodičom, väčšinu hráčskej aj trénerskej kariéry však strávil v Európe.
Desať rokov viedol švajčiarsku reprezentáciu, neskôr pôsobil v Edmontone a pomáhal aj kanadskému realizačnému tímu pri zisku olympijského zlata v Soči. Oilers ho v roku 2013 po jedinej sezóne vo funkcii hlavného trénera prepustili netradične cez Skype.
Keď dostal ponuku viesť Tím Európy, už niekoľko rokov netrénoval. V tom čase bol predsedom futbalového Southamptonu, ktorý viedol z organizačnej stránky v anglickej Premier League.
„Nechcených hráčov vedie nechcený tréner,“ glosoval jeho spojenie s Tímom Európy web NHL.
Práve Krueger so Šatanom a Reindlom dostali niekoľko mesiacov na to, aby z ničoho vytvorili fungujúce mužstvo. V novembri 2015 sa v centre Manhattanu stretli ľudia, ktorí mali celý projekt postaviť. Niektorí si vtedy podali ruky vôbec prvýkrát.
Pred nimi nebol iba výber 23 hokejistov z viac ako päťdesiatich kandidátov. Museli rozdeliť kompetencie, vyslať skautov po NHL, vybrať miesto prípravného kempu, vytvoriť harmonogram a riešiť aj veci, nad ktorými sa pri normálnej reprezentácii nikto nepozastavuje.
Napríklad hymnu.
„Po zopár pohároch vína ju dnes večer napíšeme,“ zavtipkoval počas prvého stretnutia jeden z členov vedenia.
Nakoniec nenapísali nič. Hráči sa zhodli, že umelo vytvorená hymna by pôsobila neprirodzene. Každý z nich mal vzťah k vlastnej krajine a vlastnej hymne, preto sa pred zápasmi Tímu Európy hrala iba hymna súpera. Národnosť hráčov pripomínali malé vlajky na ramenách modro-bielych dresov.
„Sme zvedaví, fanúšikovia sú zvedaví, nikto nevie, ako to celé dopadne,“ povedal vtedy pre zámorské médiá Šatan.
„Myslím si však, že keď vyhráme prvý zápas, možno získame veľkú podporu. Keď na seba prvýkrát výraznejšie upozorníme, podľa mňa to vyvolá nadšenie. Uvidíme. Práve preto je to také vzrušujúce, pretože neviete, čo sa stane. My sami celý tento proces vytvárame.“
Šatan pritom už rok pred turnajom veril, že zvláštny experiment môže fungovať.
„Toto mužstvo bude mať toľko kvalitných hráčov, že môže zaútočiť na najvyššie méty. Dúfam, že keď to diváci na Slovensku uvidia, tak ho vezmú za svoje a budú mu fandiť."
A hoci väčšiu pozornosť pred turnajom pútala mladá Severná Amerika s McDavidom či MacKinnonom, napokon to bol práve európsky „zlepenec“, ktorý vydržal v Toronte najdlhšie.
Z odpadlíkov boli najlepší Slováci
Slovensko sa prvýkrát od svojho vzniku nepredstavilo na vrcholnom turnaji s hráčmi NHL pod vlastnou vlajkou. Aj keď dve vystúpanie v rokoch 1996 a 2004 sa skončili sklamaním.
V Tíme Európy však malo spolu s Nemeckom najpočetnejšie zastúpenie – šesť hráčov.
Do Toronta cestovali Jaroslav Halák, Zdeno Chára, Andrej Sekera, Marián Hossa, Marián Gáborík a Tomáš Tatar. Slováci patrili k jeho lídrom prakticky na každom poste.
Halák sa stal jasnou brankárskou jednotkou a odchytal všetkých šesť zápasov turnaja. Z 222 striel chytil 209, mal úspešnosť 94,1 percenta a priemer 2,16 inkasovaného gólu na zápas. Lepšiu úspešnosť mal spomedzi brankárov iba Kanaďan Carey Price.
Chára a Sekera patrili medzi piliere obrany. Tridsaťdeväťročný kapitán Bostonu bol zároveň asistentom kapitána Tímu Európy a na turnaji strelil dva góly. Sekera pridal dve asistencie.
Najvýraznejšie slovenské čísla však prišli v útoku. Tatar bol s tromi gólmi najlepším strelcom mužstva, pričom dva dal v semifinále proti Švédsku vrátane víťazného zásahu v predĺžení. Gáborík skóroval dvakrát, hoci pre zranenie následne vynechal finále. Hossa pridal jeden gól a patril medzi kľúčových hráčov prvého útoku aj špeciálnych formácií.
Slováci strelili osem z dvanástich gólov Tímu Európy na celom turnaji.
Kapitánom mužstva bol Slovinec Anže Kopitar, jeho asistentmi Chára a Švajčiar Mark Streit. V kádri nechýbali ani ďalšie výrazné mená NHL – Roman Josi, Leon Draisaitl, Mats Zuccarello, Nino Niederreiter či Thomas Vanek.
Celý tím tvorili hráči ôsmich krajín. Okrem šiestich Slovákov a Nemcov boli v mužstve štyria Švajčiari, traja Dáni a po jednom hráčovi z Rakúska, Francúzska, Nórska a Slovinska.
Zostava Tím Európy na Svetovom pohári 2016
Brankári: Jaroslav Halák (Slovensko), Thomas Greiss (Nemecko), Philipp Grubauer (Nemecko)
Obrancovia: Zdeno Chára (Slovensko), Andrej Sekera (Slovensko), Roman Josi (Švajčiarsko), Mark Streit (Švajčiarsko), Luca Sbisa (Švajčiarsko), Christian Ehrhoff (Nemecko), Dennis Seidenberg (Nemecko)
Útočníci: Marián Gáborík (Slovensko), Marián Hossa (Slovensko), Tomáš Tatar (Slovensko), Anže Kopitar (Slovinsko), Leon Draisaitl (Nemecko), Tobias Rieder (Nemecko), Mats Zuccarello (Nórsko), Thomas Vanek (Rakúsko), Pierre-Édouard Bellemare (Francúzsko), Mikkel Bødker (Dánsko), Jannik Hansen (Dánsko), Frans Nielsen (Dánsko), Nino Niederreiter (Švajčiarsko).
Proste šliapeme ako tím
Prvé zápasy veľa optimizmu nepriniesli. Tím Európy prehral oba prípravné duely s mladíkmi zo Severnej Ameriky – najskôr 0:4 a potom 4:7. Až v generálke pred turnajom prišlo výrazné zlepšenie a víťazstvo 6:2 nad Švédskom.
Na samotnom Svetovom pohári však Európania začali výborne. V úvodnom zápase zdolali favorizované USA 3:0. Prvý gól celého turnaja strelil už v 5. minúte Marián Gáborík a hlavnou postavou bol Jaroslav Halák, ktorý zlikvidoval všetkých 35 striel Američanov.
„Bol to experiment, niečo také ako Tím Európy tu nikdy nebolo. Ale ako vidíte, všetky diely do seba zapadli, spoznali sme sa, vytvorili sme dobrú partiu. A výkony sa stále zlepšovali,“ tešil sa Halák.
Dôležitejší bol druhý zápas proti Česku. Tím Európy ani raz neprehrával, no o víťazovi sa rozhodlo až v predĺžení. Dvadsaťročný Draisaitl unikol po prihrávke Matsa Zuccarella a rozhodol o výhre 3:2. Halák chytil 28 striel a pripísal si aj asistenciu pri Zuccarellovom góle.
„V kabíne si naozaj rozumieme a dokázali sme vytvoriť silný tím. Teraz už každý pozná svoje úlohy a to je vždy veľmi dôležité. Proste šliapeme ako tím,“ vravel Draisaitl.
Význam víťazstva pripomenul aj tréner Ralph Krueger.
„Osem krajín, z ktorých je zložený náš tím, malo za posledných 24 rokov s Českom bilanciu jedenásť víťazstiev a 58 prehier. Aj preto je to pre nás výnimočná výhra.“
Dve víťazstvá už Tímu Európy zabezpečili postup do semifinále. Na tom nič nezmenila ani záverečná prehra 1:4 s Kanadou, ktorá bola v skupine jasne lepším tímom a prestrieľala Európanov 46:20. Jediný gól zdolaných strelil Marián Hossa, Halák napriek štyrom inkasovaným gólom zastavil 43 striel.
„Kanaďania boli lepší, je to najsilnejší tím na turnaji. Vytvorili sme si zopár šancí, ale mali sme trochu smolu v zakončení,“ komentoval Hossa pre televíziu Markíza.
Po troch zápasoch mal experiment isté semifinále a nadšenie rástlo aj na Slovensku.
Gól od Tatarovej korčule
Do semifinále postúpili okrem Tímu Európy aj Kanada, Švédsko a Rusko. „Sme tam, kde sme chceli byť,“ vravel tréner Krueger pred zápasom proti Švédsku.
Práve v semifinále odohrali slovenskí hokejisti najlepší zápas.
Mariána Gáboríka síce na konci prvej tretiny zasiahla strela Matsa Zuccarella do nohy, no napriek zlomenine pokračoval v zápase. Odohral takmer 18 minút a dokonca skóroval. Druhý gól pridal Tatar.
Rozhodnutie prinieslo až predĺženie. Zuccarello prečítal švédsku rozohrávku, pri mantineli zachytil puk a okamžite ho poslal pred bránku. Tam sa dostal Tatar, ktorý ho so šťastím korčuľou poslal za Henrika Lundqvista.
„Myslel som si, že som puk nekopol, hoci vedel som, že išiel od korčule. Sú to sporné momenty. Gól mohli uznať a nemuseli. Ale šťastie stálo pri nás,“ priznal Tatar.
VIDEO: Víťazný gól Tatara v semifinále
„Je to úžasné, najmä po tom, čo všetci hovorili, že nám neveria. Len pokračujeme v tomto skvelom príbehu, postupne zdolávame jeden tím za druhým a je to jednoducho fantastické. Nie je tu celé naše národné mužstvo, ale na ramenách máme slovenský znak a aspoň takto ho reprezentujeme. Dúfam, že nám ľudia verili a budú aj vo finále."
Tréner Krueger po postupe spomínal aj na reakciu dánskeho útočníka Fransa Nielsena. „Prišiel ku mne a povedal: Ja som hral proti Švédsku asi dvestokrát a ani raz sme ho neporazili. Vďaka, vďaka, vďaka. Teraz sa to konečne podarilo a je to nádherné.“
Krueger neskôr tvrdil, že výsledky jeho tímu ho neprekvapili. „Hoci všetci ostatní možno prekvapení sú. Ale ľudia si už uvedomili, že sme vážnym súperom. A ešte sme neskončili,“ vyhlásil pred finále.
Tam sa výber Európy stretol s Kanadou, ktorá v semifinále zdolala Rusko 5:3.
Viac prekvapil iba Trump
„Zaparkovali sme svoje ego pred štadiónom a držíme spolu,“ odpovedal Chára pre televíziu Dajto na otázku, ako je možné, že sa Tím Európy dostal až do finále.
Tam ho čakala Kanada – olympijský víťaz zo Soči 2014 a najväčší favorit celého turnaja.
Finále sa hralo na dve víťazstvá. Prvý zápas vyhrala Kanada 3:1, hoci Tím Európy ju dokázal dlhé úseky trápiť. Jediný gól Európanov strelil Tatar, ktorý znížil v druhej tretine na 1:2. Kanada napokon pridala poistku zásluhou Bergerona.
Ešte bližšie k víťazstvu bol Tím Európy v druhom stretnutí. Chára ho v 7. minúte poslal do vedenia a Halák držal čisté konto až do záveru tretej tretiny. Kanada vyrovnala až 2:53 minúty pred koncom zásluhou Bergerona a keď sa už zdalo, že príde predĺženie, rozhodol Brad Marchand. V oslabení skóroval 43 sekúnd pred sirénou a Kanada vyhrala 2:1.
„Som na tento tím naozaj hrdý, pretože pred turnajom si každý myslel, že tu budeme na smiech, ale my sme hrali výborne a dostali sme sa až do finále, kde sme Kanade nedali nič zadarmo,“ povedal kapitán Kopitar.
VIDEO: Finále Svetového pohára 2016 Kanada - Tím Európy (2. zápas)
Najlepším hráčom turnaja sa stal Crosby, ktorý nazbieral desať bodov za tri góly a sedem asistencií. Marchand bol s piatimi gólmi najlepším strelcom.
S odstupom času Šatan prirovnal nečakanú cestu Tímu Európy až do finále k jednej z najväčších politických udalostí toho roka.
„Väčším prekvapením bolo len víťazstvo Donalda Trumpa,“ zavtipkoval.
Trump vyhral prezidentské voľby 8. novembra 2016, necelých šesť týždňov po skončení Svetového pohára, keď porazil demokratickú kandidátku Hillary Clintonovú.
Svetový pohár v hokeji sa odvtedy nehral. Jeho ďalšia edícia je naplánovaná na rok 2028, no Tím Európy na ňom takmer s určitosťou už neuvidíme.
Tím Európy na Svetovom pohári 2016
A-skupina
Tím Európy - USA 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Góly: 5. Gáborík (Nielsen, Zuccarello), 25. Draisaitl (Niederreiter, Rieder), 39. Bellemare (Hansen, Ehrhoff).
Česko - Tím Európy 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 34. Voráček (Jordán, M. Michálek), 49. Hanzal (Sobotka, Hemský) - 31. Chára (T. Vanek, Bellemare), 43. Zuccarello (Halák), 63. Draisaitl (Zuccarello).
Kanada - Tím Európy 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: 5. Crosby (Bouwmeester), 20. Toews (Duchene), 35. Toews (Couture), 58. Couture (Toews, Vlasic) – 25. Hossa (Kopitar, Ehrhoff).
Semifinále
Švédsko - Tím Európy 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 23. Bäckström (Stralman, Hörnqvist), 56. Karlsson (H. Sedin, D. Sedin) - 37. Gáborík (Ehrhoff, Kopitar), 41. Tatar (Sekera), 64. Tatar (Zuccarello, Kopitar).
Finále
1. zápas: Kanada - Tím Európa 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Góly: 3. Marchand (Crosby, Bergeron), 14. Stamkos (Getzlaf), 50. Bergeron (Crosby, Marchand) - 27. Tatar (Seidenberg, Kopitar).
2. zápas: Tím Európy - Kanada 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Góly: 7. Chára (Sekera, Nielsen) – 58. Bergeron (Burns, Crosby), 60. Marchand (Toews, Pietrangelo).