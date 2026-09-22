Francúzi živia nádej na prvú medailu z ME od titulu. Poliaci snívajú ďalej o obhajobe zlata

Volejbalisti Francúzska.
Volejbalisti Francúzska. (Autor: cev.eu)
ČTK|22. sep 2026 o 20:01
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Ich ďalším súperom bude víťaz súboja medzi Talianskom a Fínskom.

Na volejbalových majstrovstvách Európy postúpili do semifinále francúzski olympijskí víťazi aj obhajcovia titulu z Poľska.

V Sofii v utorok favorizované tímy vo štvrťfinálových dueloch nestratili ani set. Francúzi zdolali Rumunsko a Poliaci vyradili Nemcov.

Víťazné tímy sa na semifinálové súboje presunú do Milána, kde sa v stredu rozhodne o ich súperoch.

Francúzi si zopakujú semifinálovú účasť z minulého roka a naďalej živia nádej na prvú medailu z ME od zisku titulu v roku 2015.

VIDEO: Zostrih zápasu Francúzsko - Rumunsko

Odvtedy skončili najlepšie dvakrát na štvrtom mieste, naposledy na predchádzajúcom šampionáte pred dvoma rokmi.

Olympijskí víťazi z Paríža 2024 aj z predchádzajúcich hier v Tokiu 2021 zdolali Rumunov 25:16, 25:19 a 25:19 a oplatili súperovi prehru z posledného hracieho dňa v základnej skupine v Kluži, kde po nevyužitých mečbaloch prehrali 2:3.

Napriek tomu Francúzi postúpili do play-off z prvého miesta v tabuľke a v osemfinále vyradili bez straty setu Portugalsko. V Miláne ich čaká víťaz zápasu medzi domácim Talianskom a Fínskom.

Poliaci prechádzajú turnajom podobným spôsobom. Skupinu vyhrali napriek záverečnej prehre 2:3 s Bulharskom a na úvod vyraďovacej fázy zdolali Lotyšsko 3:0.

VIDEO: Zostrih zápasu Poľsko - Nemecko

S Nemcami si poradili 25:23, 25:17 a 25:17 a budú čakať, či sa v semifinále stretnú s Belgičanmi, ktorí v osemfinále vyradili český tím, alebo s obhajcami bronzových medailí Slovincami.

Poliaci, ktorí na turnaji štartujú ako aktuálne svetové jednotky, postúpili do semifinále na štvrtom ME za sebou.

Predtým, ako v roku 2023 získali svoj druhý titul v histórii, obsadili na predchádzajúcich dvoch šampionátoch dvakrát tretie miesto.

ME vo volejbale 2026 - výsledky:

Štvrťfinále

Poľsko - Nemecko 3:0 (23, 17, 17)

Francúzsko - Rumunsko 3:0 (16, 19, 19)

Volejbal

Volejbal

    Volejbalisti Francúzska.
    Volejbalisti Francúzska.
    Francúzi živia nádej na prvú medailu z ME od titulu. Poliaci snívajú ďalej o obhajobe zlata
    ut 20:01
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