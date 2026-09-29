Odišla až sedmička opôr. Belasí pred štartom sezóny hlásia obmenu a útok na obe trofeje

Volejbalisti VK Slovan Bratislava vstupujú do ďalšieho súťažného ročníka s viacerými zmenami.
Nový trénerom „belasých“ sa stal Juraj Tiňo a spolu s asistentom Dominikom Fořtom vyskladali družstvo, ktoré cieli na domácej scéne na obe víťazné trofeje.
Okrem toho sa bratislavský klub opäť predstaví v Challenge Cupe, kde by si rád zopakoval semifinálovú účasť.
V kabíne Slovana sa uskutočnila medzi sezónami výrazná obmena. Jednou z najviditeľnejších je koniec Robina Pěluchu v pozícii hlavného trénera, spolu s ním odišla na inú klubovú adresu až sedmička hráčov - Andrej Billich, Michal Trubač, Daniel Šellong, Patrik Marjov, Lukáš Šabo, Peter Michalovič, Tomáš Patúc.
Okrem toho budú hosťovať u konkurentov Branislav Belas a Martin Učeň.
„S Robinom sme strávili štyri roky pri družstve, takže sme veľmi úzko spolupracovali. Boli to úspešné sezóny, trikrát sme získali Slovenský pohár a dvakrát sme vyhrali ligu. Čo sa týka nárokov a výsledkov, tak je to najviac ako je to možné,“ povedal pre TASR nový tréner Slovana Juraj Tiňo.
Klub oznámil rovnaký počet príchodov, do belasých farieb sa navlečú v sezóne 2026/2027 Darian Koskie, Leonardo Doda, Šimon Krajčovič, Aleš Klimáček, Samuel Fekete, Oliver Hanúsek a Daniel Stríž.
„Príprava bola dlhá, takmer dvojmesačná, keďže štart ligy sa posunul kvôli majstrovstvám Európy. Prípravné zápasy nám zatiaľ ukazujú, kde sme silnejší a kde máme nedostatky. Je zatiaľ ďaleko od spokojnosti, ale máme ešte tri týždne na odstránenie vecí. Ciele máme najvyššie, chceme odčiniť prehru z extraligového finále, ale treba povedať, že konkurencia tiež nespí. Komárno, Myjava, Nitra, všetci chcú titul, čiže adeptov je v tejto sezóne viac a myslím si, že liga bude vyrovnanejšia a bude to pre nás náročnejšie.
Príprava bola dlhá, takmer dvojmesačná, keďže štart ligy sa posunul kvôli majstrovstvám Európy. V Challenge Cupe sme neboli nasadení nejako dobre, aj keď sme skončili v podstate na treťom mieste. Estónsky súper má kompletne nový tím, čiže je ťažké povedať, akú majú formu alebo družstvo. Postup do ďalšieho kola sa dá považovať za úspech,“ vyjadril sa kapitán tímu Juraj Zaťko.
Nový ročník odštartujú volejbalisti Slovana v sobotu 17. októbra reprízou tohtoročného finále s RIEKER UJS Komárno. Aktuálny víťaz Slovenského pohára sa opäť predstaví aj v pohárovej Európe, 11. a 19. novembra zabojuje proti estónskemu Pärnu VC o účasť v hlavnej fáze Challenge Cupu.
„Máme za sebou tri prípravné stretnutia, rotovali sme v nich hráčov, aby každý dostal príležitosť a zároveň som zistil, kto sa kde nachádza. Čaká nás dôležitý turnaj v Brne, ktorý nám ukáže, kde sa pred ligou reálne nachádzame. Určite sa dá očakávať zmena herného štýlu, každé družstvo si prechádza vývojom a má inú typológiu hráčov.
Zatiaľ sa nám celkom dobre javí obrana, možno na tomto budeme stavať. V Challenge Cupe chceme priniesť zahraničnú kvalitu na Slovensko, zahrať si prestížne zápasy a dostať sa čo najďalej,“ dodal Tiňo k doterajšiemu priebehu prípravy a cieľom v pohárovej Európe.