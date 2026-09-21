Po triumfe v prvom sete prišiel zlom. Česi na majstrovstvách Európy opäť končia v osemfinále

Českí volejbalisti po druhýkrát za sebou vypadli na majstrovstvách Európy v osemfinále. Belgicku v pondelok v Turíne podľahli 1:3 na sety 25:20, 24:26, 14:25 a 15:25.
Zverenci Jiřího Nováka tak na kontinentálnom šampionáte nenadviazali na minuloročné prekvapivé štvrté miesto z majstrovstiev sveta. Lúčia sa s bilanciou troch víťazstiev a troch prehier.
Česko, ktoré v skupine skončilo na štvrtom mieste, v úvodnom sete prekonávalo víťaza skupiny C Belgicko, no rovnako ako v zápasoch s Talianskom a Slovinskom sa potom obraz hry zmenil.
VIDEO: Zostrih zápasu Belgicko - Česko
V závere druhého setu Česi po odvrátení troch setbalov nedokázali dokončiť obrat a postupne sa prakticky vytratili z palubovky.
Tretí a štvrtý set už boli jasne v réžii Belgičanov, ktorí zaznamenali celkovo 15 bodových blokov a päť es.
Najproduktívnejším hráčom zápasu bol s 24 bodmi belgický univerzál Ferre Reggers.
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