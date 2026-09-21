Po triumfe v prvom sete prišiel zlom. Česi na majstrovstvách Európy opäť končia v osemfinále

Českí volejbalisti Jakub Klajmon (vľavo) a Lukáš Vašina a vpravo hráč Belgicka Basil Dermaux počas osemfinálového zápasu Belgicko - Česko.
Českí volejbalisti Jakub Klajmon (vľavo) a Lukáš Vašina a vpravo hráč Belgicka Basil Dermaux počas osemfinálového zápasu Belgicko - Česko. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
ČTK|21. sep 2026 o 18:13 (aktualizované 22. sep 2026 o 07:23)
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Lúčia sa s bilanciou troch víťazstiev a troch prehier.

Českí volejbalisti po druhýkrát za sebou vypadli na majstrovstvách Európy v osemfinále. Belgicku v pondelok v Turíne podľahli 1:3 na sety 25:20, 24:26, 14:25 a 15:25.

Zverenci Jiřího Nováka tak na kontinentálnom šampionáte nenadviazali na minuloročné prekvapivé štvrté miesto z majstrovstiev sveta. Lúčia sa s bilanciou troch víťazstiev a troch prehier.

Česko, ktoré v skupine skončilo na štvrtom mieste, v úvodnom sete prekonávalo víťaza skupiny C Belgicko, no rovnako ako v zápasoch s Talianskom a Slovinskom sa potom obraz hry zmenil.

VIDEO: Zostrih zápasu Belgicko - Česko

V závere druhého setu Česi po odvrátení troch setbalov nedokázali dokončiť obrat a postupne sa prakticky vytratili z palubovky.

Tretí a štvrtý set už boli jasne v réžii Belgičanov, ktorí zaznamenali celkovo 15 bodových blokov a päť es.

Najproduktívnejším hráčom zápasu bol s 24 bodmi belgický univerzál Ferre Reggers.

ME vo volejbale 2026 - výsledky:

Osemfinále

Česko - Belgicko 1:3 (20, -24, -14, -15)

Slovinsko - Srbsko 3:0 (14, 13, 22)

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