Slováci majú stále teoretickú šancu na postup, Švédi ju stratili. Istotu play-off má Belgicko

Grécki volejbalisti zvíťazili v utorkovom zápase ""slovenskej" A-skupiny majstrovstiev Európy v Modene nad Švédskom 3:1.
Po štyroch dueloch tak majú na konte dve víťazstvá a šesť bodov a výrazne sa priblížili k postupu do osemfinále. Švédi po štvrtej prehre stratili šancu na postup.
V hre o postup z „áčka“ sú teoreticky naďalej aj reprezentanti Slovenska, ktorí po troch zápasoch nemajú ani jedno víťazstvo a sú bez bodu.
Ak chcú mať postup vo vlastných rukách, potrebujú v stredu trojbodovo zdolať Švédsko a vo štvrtok vyhrať nad Gréckom 3:0.
V takom prípade by mali oba tímy zhodne dve víťazstvá a šesť bodov, Slováci by však mali lepší pomer setov. O poradí v skupine rozhoduje najprv počet víťazstiev, potom počet bodov a následne pomer setov.
Volejbalisti Portugalska si v utorok po štyroch prehrách pripísali do tabuľky B-skupiny prvé víťazstvo keď zdolali Severné Macedónsko hladko 3:0 a zachovali si šancu na postup. Macedónci sú na dne tabuľky bez víťazstva a už bez možnosti preniknúť do osemfinále.
Belgicko zdolalo v C-skupine Dánsko 3:1 a tretím víťazstvom na turnaji si definitívne zabezpečilo postup do osemfinále. Dáni majú po štyroch dueloch dve víťazstvá a naďalej zostávajú v hre o vyraďovaciu fázu. V stredu ich čaká dôležitý súboj so Srbskom.
Švajčiari si v D-skupine pripísali prvé víťazstvo, keď zdolali Lotyšsko 3:1. Napriek triumfu už nemajú šancu na postup, keďže odohrali všetkých päť zápasov a zostali pri jednom víťazstve.
Lotyšsko má takisto jedno víťazstvo a o poslednú postupovú miestenku zo skupiny sa v stredu stretne v priamom súboji s Tureckom.
ME vo volejbale 2026:
A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):
Grécko – Švédsko 3:1 (23, 21, -17, 20)
B-skupina (Sofia):
Severné Macedónsko - Portugalsko 0:3 (-13, -20, -20)
C-skupina (Tampere):
Belgicko - Dánsko 3:1 (-19, 20, 19, 23)
D-skupina (Kluž):