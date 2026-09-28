NHL je späť. Kto sú favoriti, koľko Slovákov si zahrá a kto najviac zarobí? (otázky a odpovede)

Po dlhej letnej pauze sa vracia najlepšia hokejová súťaž na svete – NHL.
Aké zmeny nastali? Kedy sa hrajú európske zápasy? Aký je formát súťaže, kto sú najzaujímavejší nováčikovia a ktorí Slováci si vybojovali miesto v prvom tíme?
Pozrite si otázky a odpovede pred štartom zámorskej profiligy.
Aká dlhá je základná časť?
Počet zápasov v základnej časti sa zvýšil z 82 na 84 – 42 zápasov doma, 42 vonku.
Každý z 32 tímov odohrá štyri zápasy proti siedmim súperom v divízii, tri zápasy proti ôsmim súperom v rovnakej konferencii, ale inej divízii a dva zápasy proti šestnástim mužstvám opačnej konferencie.
Základná časť odštartuje 29. septembra a skončí 10. apríla, počas ktorého bude hrať všetkých 32 tímov. Všetky mužstvá budú v akcii aj 13. októbra.
Aký je formát sezóny NHL?
32 mužstiev je rozdelených do dvoch konferencií a štyroch divízii. Do play-off postúpi osem tímov z každej konferencie.
Automatickú miestenku majú tri najlepšie tímy z každej divízie. Posledné dve miesta v každej konferencii získavajú ďalšie najlepšie umiestnené tímy na základe divokej karty.
V prvom kole play-off sa víťazi divízii stretnú s držiteľmi divokých kariet a tímy na druhom mieste v divíziách s mužstvami na treťom mieste v rovnakej divízii.
Ako funguje bodovanie NHL?
V NHL funguje iný systém ako v európskych a medzinárodných súťažiach. Za víťazstvo sa udeľujú dva body, bez ohľadu na to, či sa zrodilo v riadnom hracom čase alebo v predĺžení či samostatných nájazdoch. Prehra v riadnom hracom čase znamená nula bodov, prehra po predĺžení či samostatných nájazdoch prináša mužstvu jeden bod.
Aká bola príprava pred začiatkom NHL?
Príprava bola skrátená a každý tím odohral len štyri prípravné zápasy.
Akými zápasmi sezóna odštartuje?
Počas prvého hracieho dňa, 29. septembra, sa odohrá päť duelov. Carolina otvorí sezónu vyvesením banneru pre víťaza Stanley Cup pred zápasom s Floridou.
Toronto privíta Montreal aj s Jurajom Slafkovským, Boston sa stretne s NY Rangers, Edmonton s Vancouverom a Vegas s Chicagom.
Aké zápasy sa odohrajú v Európe?
Carolina nastúpi proti Seattlu vo fínskych Helsinkách 12. a 14. novembra. Chicago sa stretne s Ottawou v nemeckom Düsseldorfe 18. a 20. decembra.
Aké zápasy sa odohrajú pod holým nebom?
Budú tri. V rámci Tim Hortons Heritage Classic si Winnipeg zahrá s Montrealom už 25. októbra. Winter Classic sa bude prvýkrát konať v Utahu. 31. decembra "mamuti" privítajú na University of Utah Colorado. Posledný duel pod holým nebom je na programe 20. februára na AT&T štadióne v Dallase, kde Stars privítajú Vegas.
Je na programe aj zápas hviezd?
Áno. Prvýkrát od roku 2024 sa opäť uskutoční All-star víkend, ktorý je naplánovaný na 5. a 6. februára v UBS aréne, domovskom stánku NY Islanders.
NHL však zmenila formát podujatia. Hráči už nebudú v tímoch podľa divízií a nebude prebiehať ani draft. Súperiť budú v piatich tímoch - Kanada, USA, Fínsko, Švédsko a Svet, kde môžu byť zaradení aj Slováci.
Každý tím bude mať 11 hráčov, hrať sa bude 3 na 3, každý s každým. NHL vyberie 30 hráčov pre každý tím a fanúšikovia hlasovaním zostavia finálnu jedenástku.
Kto sú najväčšie hviezdy súčasnej NHL?
Rovnako ako v posledných rokoch to budú aj teraz Connor McDavid, Leon Draisaitl (obaja Edmonton), Nathan MacKinnon, Cale Makar (obaja Colorado), Nikita Kučerov (Tampa Bay), ale aj mladík Macklin Celebrini (San Jose).
Koľko Slovákov si vybojovalo miesto v NHL?
Miesta v prvých tímoch by mali mať siedmi Slováci. Juraj Slafkovský (Montreal), Martin Fehérváry (Washington), Erik Černák (Tampa Bay), Šimon Nemec, Samuel Honzek, Martin Pospíšil (všetci Calgary), Dalibor Dvorský (St. Louis).
Kto sú najväčší favoriti na zisk Stanley Cupu?
Podľa expertov patria medzi hlavných adeptov na zisk Stanley Cupu obhajcovia z Caroliny, ale aj Colorado, Florida, Edmonton a Vegas.
Kto bol jednotkou draftu?
Jednotkou draftu sa stal Kanaďan Gavin McKenna, ktorého si vybralo Toronto.
Kto sú najzaujímavejší nováčikovia?
Okrem McKennu bude pútať pozornosť aj dvojka draftu Ivar Stenberg zo San Jose. Adeptmi na zisk Calder Trophy sú však aj o niečo starší hráči ako Porter Martone (Philadelphia), Cole Hutson (Washington), Anton Frondell (Chicago) či Roman Kancerov (Chicago).
Ktorí známi hráči v lete zmenili klub?
Útočníci:
Brady Tkachuk (Ottawa -> Florida), Alex Tuch (Buffalo -> Washington), Jordan Kyrou (St. Louis -> Washington), Vincent Trocheck (NY Rangers -> Utah), William Eklund (San Jose -> Ottawa), Pavel Dorofejev (Vegas -> NY Rangers), Chris Kreider (Anaheim -> Montreal), Patrick Kane (Detroit -> Chicago), Anders Lee (NY Islanders -> Utah), Mats Zuccarello (Minnesota -> Los Angeles).
Obrancovia:
Šimon Nemec (New Jersey -> Calgary), Bowen Byram (Buffalo -> Chicago), John Carlson (Anaheim -> Tampa Bay), Darnell Nurse (Edmonton -> San Jose).
Brankári:
Sergej Bobrovskij (Florida -> Toronto), Frederik Andersen (Carolina -> Edmonton), Samuel Hlavaj (Minnesota -> Toronto).
Kto bude najlepšie plateným hráčom?
Leo Carlsson z Anaheimu s cap hitom 18 miliónov dolárov. Tento titul mu však bude patriť len rok. Od budúcej sezóny ho prekoná minimálne dvojica hráčov – Cale Makar a Macklin Celebrini.
Druhým najlepšie plateným hráčom ročníka 2026/27 bude Kirill Kaprizov z Minnesoty (17 miliónov), tretím Connor Bedard z Chicaga (15 miliónov).
Aká je výška platového stropu?
Platový strop rastie rýchlym tempom a v sezóne 2026/27 bude na úrovni 104 miliónov dolárov. V minulej sezóne mal hodnotu 95,5 milióna, v sezóne 2027/28 by mohol dosiahnuť až 113,5 milióna, o rok neskôr podľa najnovších informácií až 127,5 milióna.
Aké zmeny prináša nová kolektívna zmluva?
16. septembra vstúpila do platnosti nová kolektívna zmluva medzi NHL a hráčskou asociáciou NHLPA. Priniesla viaceré podstatné zmeny.
Maximálna dĺžka kontraktov sa upravila z ôsmich rokov na sedem, kontrakty budú mať prísnejšiu štruktúru a podpisový bonus môže po novom tvoriť maximálne 60 percent z výšky celej zmluvy (pre príklad, zmluva Lea Carlssona je z 95 percent zložená z podpisových bonusov).
Od sezóny 2026/27 musí mať každý klub zamestnaného náhradného brankára pre núdzové prípady (emergency backup), ktorý bude k dispozícii na každý zápas.