Obhajkyne titulu odštartujú novú sezónu. Káder belasých posilnilo až osem hráčok

Útok na obe víťazné trofeje na domácej scéne a čo najdlhšie účinkovanie v pohárovej Európe, to sú ciele volejbalistiek VK Slovan Bratislava pred novou sezónou.
Tréner Pavel Bernáth bude mať na dosiahnutie týchto mét obmenené družstvo, s ktorým sa opäť predstaví v Challenge Cupe.
„Belasé“ vymenili počas leta legionársku časť kolektívu, k tomu sa pridalo niekoľko odchodov domácich hráčok.
Za Slovan tak v ďalšom súťažnom ročníku nebudú hrať Anna Massariová, Lenara Baijová, Laura Canedo Machadová, Romana Hudecová, Sara Wagnerová, Abby Brewsterová, Ema Smiešková, Skarleta Jančová, Hana Boldocká.
„Príprava bola konzistentná, začiatky sezóny mávame také voľnejšie. V tomto roku sme odohrali viac prípravných zápasov, prišlo veľa nových hráčok a preto som chcel oveľa viac stretnutí.
Sme družstvo s profesionálkami, ale aj študentkami. Nemáme možnosti v slovenskej lige, aby sme si do systému doplnili hráčky, ktoré chceme a typologicky sa nám hodili. Tomu je potom potrebné prispôsobiť hru, robíme to za pochodu,“ uviedol pre TASR tréner Slovana Pavel Bernáth.
Naďalej však pokračuje väčšia časť slovenského kolektívu, ku ktorej sa pridali skúsené zahraničné posily.
Bratislavský tím sa posilnil o osmičku hráčok - Erjona Jonuziová, Sofhia Lopesová, Ariadne Borgesová, Zuzana Justhová, Marija Škoričová, Barbora Truchlá, Zuzana Písečná, Kristína Kabiňová. Kapitánkou Slovana bude v novej sezóne Alexandra Fričová: „Je to možno ešte väčší záväzok ako si ja teraz uvedomujem.
Veľmi sa teším na túto úlohu. Tým, že som bola kapitánkou v mládežníckych reprezentáciách, tak vždy to bola pre mňa česť a zodpovednosť. Ide o takú pridanú hodnotu hráčky. Rola a to, či to na mňa sedí, sa ukáže počas sezóny a počas krízy, respektíve horších období. Verím, že ich bude čo najmenej a zvládneme ich ako tím.“
Obhajkyne titulu odštartujú cestu za obhajobou už najbližšiu sobotu - 3. októbra, na palubovke VA UNIZA Žilina.
„Musím povedať, že máme najvyššie ambície na domácej scéne. Úplne najradšej by som bola, keby sa nám podarilo napraviť chuť z tohtoročného Slovenského pohára a podarí sa nám postúpiť do finále. Budem veľmi rada, ak by sme ho vyhrali, taktiež by som bola rada za obhajobu zlata v lige,“ uviedla kapitánka Slovana k cieľom a ambíciám pred novou sezónou.
K domácim povinnostiam sa pridá účinkovanie v Challenge Cupe, na prelome októbra a novembra (28. októbra a 3. novembra) si zahrajú proti čiernohorskej Budučnosti Podgorica o účasť v hlavnej fáze tejto súťaže.
„Balkánske družstvá tohto typu sa prihlásia do pohárov len vtedy, ak majú peniaze a ambície. Podgorica prešla veľkou obnovou, v minulej sezóne skončili na treťom mieste a vyhrali Čiernohorský pohár.
Myslím si však, že ak nám to sadne, tak z doterajších troch ročníkov Challenge Cupu máme najväčšiu šancu postúpiť. Ambície Slovana sú vždy najvyššie, či už v domácom pohári alebo lige,“ vyhlásil Bernáth.